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Ттри простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы

Моя мама перестала покупать йогурт в магазине: я показала ей три простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы

Есть много простых способов, как приготовить йогурт дома. Дешевле получается и полезнее! И не нужно специальной йогуртницы. Все очень просто!

Молоко мы покупаем у фермеров. Очень вкусное! Я его обязательно кипячу, затем даю остыть до температуры 38-42 градуса. Можно использовать ультрапастеризованное молоко (тогда его достаточно просто нагреть до указанной температуры).

Моя мама перестала покупать йогурт в магазине: я показала ей три простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы

Это чуть выше температуры тела. Можно и пальчиком попробовать. Но я обычно использую термометр. Молоко у меня остыло до температуры 40,9 градусов. Можно добавлять закваску. Тут очень важно! Закваску нельзя добавлять в горячее молоко (температура должна быть не выше 42 градусов!)

Моя мама перестала покупать йогурт в магазине: я показала ей три простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы

Высыпаю пакетик закваски в кастрюлю и перемешиваю хорошенько. Закваска подойдет совершенно любая! Купить закваски можно практически в любой аптечной сети или в продуктовых супермаркетах. Я ниже покажу, какую закваску использую я. Сразу скажу - это не реклама! Не обязательно использовать именно такие закваски. Но знаю, что будут вопросы, поэтому оставлю ссылочку в конце статьи.

Пакетик закваски рассчитан на объем молока от 1 до 3-х литров.

Моя мама перестала покупать йогурт в магазине: я показала ей три простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы

А теперь есть несколько способов приготовления йогурта. Я покажу ТРИ, которыми пользуюсь я.

Первый способ

Он подойдет для тех, у кого есть мультиварка. В моей мультиварке есть программа "йогурт". Я просто нажимаю кнопочку и жду. Но можно и вручную выставить температуру 40 градусов и время 8 часов.

Я наливаю подготовленное молоко с закваской в небольшие емкости и устанавливаю их в чашу мультиварки (листайте).

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Ттри простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы
Ттри простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы

Если таких емкостей нет, можно использовать небольшие стеклянные баночки или просто налить молоко сразу в чашу мультиварки.

Здесь у меня уже почти готовый йогурт))
Здесь у меня уже почти готовый йогурт))

Второй способ

Подойдет для тех, у кого есть сушилка для овощей. Ее тоже можно использовать для приготовления йогурта. Наливаю молоко в небольшие стеклянные баночки, прикрываю крышками и устанавливаю в сушилку. Точно так же выставляю температуру 40 градусов и время 8 часов (листайте).

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Ттри простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы
Ттри простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы

Также можно использовать обычную духовку, конвекционную печь или аэрогриль (если в них можно выставить температуру 40 градусов).

Третий способ

Подойдет для тех, у кого нет ни мультиварки, ни сушилки, ни аэрогриля и нет возможности в духовке установить низкую температуру. Для этого способа нужна лишь кастрюля с крышкой и большое полотенце (можно использовать вместо полотенца плед, свитер или теплую куртку).

Просто укутываю хорошенько кастрюлю с теплым молоком и оставляю так на 8-10 часов (листайте).

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Ттри простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы
Ттри простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы

И еще один важный момент. Через 8 часов йогурт обязательно ставлю в холодильник хотя бы на один час. Йогурт при охлаждении станет еще гуще и вкуснее.

Все! Можно пробовать! Я люблю такой йогурт в чистом виде, а дети едят с вареньем. В видео в конце статьи я показала подробнее, как готовлю йогурт. Там же еще три рецепта пирогов с яблоками (один из которых на домашнем йогурте). Посмотрите, вам понравится))

Йогурт, который я готовила просто в кастрюле под полотенцем
Йогурт, который я готовила просто в кастрюле под полотенцем
А это, если перемешать))
А это, если перемешать))

Как и обещала, покажу, какую я использую закваску (еще раз скажу - это не реклама!). Использовать можно любую закваску, к которой вы привыкли. Но этой я довольна, поэтому уже 3 года покупаю именно такую)) Можете, кстати, по ссылке ниже почитать отзывы о заквасках.

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