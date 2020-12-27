Ттри простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы

Есть много простых способов, как приготовить йогурт дома. Дешевле получается и полезнее! И не нужно специальной йогуртницы. Все очень просто!

Молоко мы покупаем у фермеров. Очень вкусное! Я его обязательно кипячу, затем даю остыть до температуры 38-42 градуса. Можно использовать ультрапастеризованное молоко (тогда его достаточно просто нагреть до указанной температуры).

Это чуть выше температуры тела. Можно и пальчиком попробовать. Но я обычно использую термометр. Молоко у меня остыло до температуры 40,9 градусов. Можно добавлять закваску. Тут очень важно! Закваску нельзя добавлять в горячее молоко (температура должна быть не выше 42 градусов!)

Высыпаю пакетик закваски в кастрюлю и перемешиваю хорошенько. Закваска подойдет совершенно любая! Купить закваски можно практически в любой аптечной сети или в продуктовых супермаркетах. Я ниже покажу, какую закваску использую я. Сразу скажу - это не реклама! Не обязательно использовать именно такие закваски. Но знаю, что будут вопросы, поэтому оставлю ссылочку в конце статьи.

Пакетик закваски рассчитан на объем молока от 1 до 3-х литров.

А теперь есть несколько способов приготовления йогурта. Я покажу ТРИ, которыми пользуюсь я.

Первый способ

Он подойдет для тех, у кого есть мультиварка. В моей мультиварке есть программа "йогурт". Я просто нажимаю кнопочку и жду. Но можно и вручную выставить температуру 40 градусов и время 8 часов.

Я наливаю подготовленное молоко с закваской в небольшие емкости и устанавливаю их в чашу мультиварки (листайте).

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Если таких емкостей нет, можно использовать небольшие стеклянные баночки или просто налить молоко сразу в чашу мультиварки.

Здесь у меня уже почти готовый йогурт))

Второй способ

Подойдет для тех, у кого есть сушилка для овощей. Ее тоже можно использовать для приготовления йогурта. Наливаю молоко в небольшие стеклянные баночки, прикрываю крышками и устанавливаю в сушилку. Точно так же выставляю температуру 40 градусов и время 8 часов (листайте).

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Также можно использовать обычную духовку, конвекционную печь или аэрогриль (если в них можно выставить температуру 40 градусов).

Третий способ

Подойдет для тех, у кого нет ни мультиварки, ни сушилки, ни аэрогриля и нет возможности в духовке установить низкую температуру. Для этого способа нужна лишь кастрюля с крышкой и большое полотенце (можно использовать вместо полотенца плед, свитер или теплую куртку).

Просто укутываю хорошенько кастрюлю с теплым молоком и оставляю так на 8-10 часов (листайте).

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И еще один важный момент. Через 8 часов йогурт обязательно ставлю в холодильник хотя бы на один час. Йогурт при охлаждении станет еще гуще и вкуснее.

Все! Можно пробовать! Я люблю такой йогурт в чистом виде, а дети едят с вареньем. В видео в конце статьи я показала подробнее, как готовлю йогурт. Там же еще три рецепта пирогов с яблоками (один из которых на домашнем йогурте). Посмотрите, вам понравится))

Йогурт, который я готовила просто в кастрюле под полотенцем

А это, если перемешать))

Как и обещала, покажу, какую я использую закваску (еще раз скажу - это не реклама!). Использовать можно любую закваску, к которой вы привыкли. Но этой я довольна, поэтому уже 3 года покупаю именно такую)) Можете, кстати, по ссылке ниже почитать отзывы о заквасках.