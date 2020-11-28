Нежнейший сметанник

Для приготовления теста нам потребуются такие ингредиенты:
- 300 гр муки
- 200 гр сливочного масла
- 8 столовых ложек сахарного песка
- 1 куриное яйцо
- 1,5 чайные ложки разрыхлителя
Приступаем готовить тесто для нашего пирога. Берем сливочное масло (200 гр) :
насыпаем в масло 2 стакана муки( 300 гр)
Массу тщательно перетираем до крошки :
Добавляем в крошку 8 столовых ложек сахарного песка :
После чего добавляем 1 куриное яйцо и полторы чайные ложки разрыхлителя:
Замешиваем тесто и смотрим что у нас получилось :
Далее что я сделала - накрыла тесто пищевой пленой и убрала в холодильник на пол часа, а в это время приступила готовить начинку!
Готовим начинку.
Для ее приготовления мне потребовалось:
- 4 куриных яйца
- 5 столовых ложек сахарного песка
- 500 гр сметаны 20 %
- 1 столовая ложка мока лимона
Приступаем:
Разбиваем в тару 4 куриных яйца и добавляем 5 столовых ложек сахара,все это хорошенько взбиваем .
В данную массу добавляем 500 грамм сметаны 20 % и тоже все хорошенько взбиваем :
Добавляем в массу сок лимона ( 1 ст ложка) , по желанию. Перемешиваем.
Берем форму для выпечки, смазываем ее сливочным маслом и на дно формы выкладываем тесто :
Заливаем сверху сметанной массой и отправляем в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов :
Время прошло! Достаем сметанник из духовки, даем ему немного остыть :
Как только пирог остынет, начинаем убирать кольцо :
Вот такой сметанник у меня получился. На мой взгляд очень похож на чизкейк . Сметана не растекается, все очень хорошо пропеклось. Будем разрезать сметанник и посмотрим его в разрезе :
Мне очень понравился сметанник на вкус, он получился очень нежным, и просто таем во рту, если вам понравился мой рецепт,ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем тем,кто не готовил сметанник, советую приготовить.
Приятного аппетита!!!
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