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Нежнейший сметанник

 

Для приготовления теста нам потребуются такие ингредиенты:

  1. 300 гр муки
  2. 200 гр сливочного масла
  3. 8 столовых ложек сахарного песка
  4. 1 куриное яйцо
  5. 1,5 чайные ложки разрыхлителя

Приступаем готовить тесто для нашего пирога. Берем сливочное масло (200 гр) :

Нежнейший сметанник

насыпаем в масло 2 стакана муки( 300 гр)

Нежнейший сметанник

Массу тщательно перетираем до крошки :

Нежнейший сметанник

Добавляем в крошку 8 столовых ложек сахарного песка :

Нежнейший сметанник

После чего добавляем 1 куриное яйцо и полторы чайные ложки разрыхлителя:

Нежнейший сметанник

Замешиваем тесто и смотрим что у нас получилось :

Нежнейший сметанник

Далее что я сделала - накрыла тесто пищевой пленой и убрала в холодильник на пол часа, а в это время приступила готовить начинку!

Готовим начинку.

Для ее приготовления мне потребовалось:

  1. 4 куриных яйца
  2. 5 столовых ложек сахарного песка
  3. 500 гр сметаны 20 %
  4. 1 столовая ложка мока лимона

Приступаем:

Разбиваем в тару 4 куриных яйца и добавляем 5 столовых ложек сахара,все это хорошенько взбиваем .

Нежнейший сметанник

В данную массу добавляем 500 грамм сметаны 20 % и тоже все хорошенько взбиваем :

Нежнейший сметанник

Добавляем в массу сок лимона ( 1 ст ложка) , по желанию. Перемешиваем.

Нежнейший сметанник

Берем форму для выпечки, смазываем ее сливочным маслом и на дно формы выкладываем тесто :

Нежнейший сметанник

Заливаем сверху сметанной массой и отправляем в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов :

Нежнейший сметанник

Время прошло! Достаем сметанник из духовки, даем ему немного остыть :

Нежнейший сметанник

Как только пирог остынет, начинаем убирать кольцо :

Нежнейший сметанник

Вот такой сметанник у меня получился.

На мой взгляд очень похож на чизкейк . Сметана не растекается, все очень хорошо пропеклось. Будем разрезать сметанник и посмотрим его в разрезе :

Нежнейший сметанник

Мне очень понравился сметанник на вкус, он получился очень нежным, и просто таем во рту, если вам понравился мой рецепт,ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем тем,кто не готовил сметанник, советую приготовить.

Нежнейший сметанник

Приятного аппетита!!!

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выпечка
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