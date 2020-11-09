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Шампиньоны "Хочу ещё!"

Фото к рецепту: Шампиньоны "Хочу ещё!"
 

Вкуснейшая закуска за 5 минут... Я не люблю сложные рецепты, на которые уходит несколько часов. И уже стала замечать, что чем проще - тем вкуснее. Эти сочные, ароматные, вкуснейшие жареные грибочки я готовлю очень часто. И просто на ужин, и на праздничный стол, и на закуску, если вдруг неожиданно гости...
Продукты
Шампиньоны
Соль
Мука
Масло подсолнечное (дла жарки)
 

А в пост такие жареные шампиньоны готовлю практически каждый день. И всегда я слышу "Хочу ещё твоих грибочков!" Поэтому я их так и назвала.

Более быстрого рецепта приготовления шампиньонов (и, как по мне, более вкусного) я не пробовала. Вкус настолько насыщенный и разнообразный! С чесночком напоминает курочку гриль, с укропчиком - жареные пирожки, с зеленым лучком - чипсы... И никто сразу не может угадать, как я их готовлю. Попробуйте один раз - и вы точно скажете: "Хочу ещё!"

Пошаговый фото рецептШампиньоны "Хочу ещё!"

 

Фото приготовления рецепта: Шампиньоны "Хочу ещё!" - шаг №1

Все очень просто!
Шампиньоны режу, солю.

Фото приготовления рецепта: Шампиньоны "Хочу ещё!" - шаг №2

Обваливаю нарезанные шампиньоны в муке и жарю их на подсолнечном масле.

Фото приготовления рецепта: Шампиньоны "Хочу ещё!" - шаг №3

Подаю жареные грибы со сметанным соусом.
Шампиньоны "Хочу еще!" - это очень вкусно!
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