Шампиньоны "Хочу ещё!"
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Вкуснейшая закуска за 5 минут... Я не люблю сложные рецепты, на которые уходит несколько часов. И уже стала замечать, что чем проще - тем вкуснее. Эти сочные, ароматные, вкуснейшие жареные грибочки я готовлю очень часто. И просто на ужин, и на праздничный стол, и на закуску, если вдруг неожиданно гости...
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А в пост такие жареные шампиньоны готовлю практически каждый день. И всегда я слышу "Хочу ещё твоих грибочков!" Поэтому я их так и назвала.
Более быстрого рецепта приготовления шампиньонов (и, как по мне, более вкусного) я не пробовала. Вкус настолько насыщенный и разнообразный! С чесночком напоминает курочку гриль, с укропчиком - жареные пирожки, с зеленым лучком - чипсы... И никто сразу не может угадать, как я их готовлю. Попробуйте один раз - и вы точно скажете: "Хочу ещё!"
Пошаговый фото рецептШампиньоны "Хочу ещё!"
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