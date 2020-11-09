Шампиньоны "Хочу ещё!"

А в пост такие жареные шампиньоны готовлю практически каждый день. И всегда я слышу "Хочу ещё твоих грибочков!" Поэтому я их так и назвала.

Более быстрого рецепта приготовления шампиньонов (и, как по мне, более вкусного) я не пробовала. Вкус настолько насыщенный и разнообразный! С чесночком напоминает курочку гриль, с укропчиком - жареные пирожки, с зеленым лучком - чипсы... И никто сразу не может угадать, как я их готовлю. Попробуйте один раз - и вы точно скажете: "Хочу ещё!"

Пошаговый фото рецептШампиньоны "Хочу ещё!"