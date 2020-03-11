Суп с морской капустой

Этот рецепт первого блюда понравится любителям морской капусты. Овощной суп с добавлением ламинарии и куриных яиц станет отличным обедом для всей семьи. Непременно приготовьте!

В качестве основы для этого супчика можно взять не только куриный бульон, но и просто воду. Как сварить прозрачный и золотистый бульон из курицы смотрите в этом подробном рецепте.

Количество картофеля, лука, моркови и морской капусты можете подбирать по своему вкусу. Делать зажарку или добавлять в суп свежие овощи - выбор за вами.