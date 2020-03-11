Суп с морской капустой

Этот рецепт первого блюда понравится любителям морской капусты. Овощной суп с добавлением ламинарии и куриных яиц станет отличным обедом для всей семьи. Непременно приготовьте!
В качестве основы для этого супчика можно взять не только куриный бульон, но и просто воду. Как сварить прозрачный и золотистый бульон из курицы смотрите в этом подробном рецепте.
Количество картофеля, лука, моркови и морской капусты можете подбирать по своему вкусу. Делать зажарку или добавлять в суп свежие овощи - выбор за вами.
Ингредиенты:
Приготовление блюда по шагам:
Для приготовления этого простого и вкусного супа нам понадобятся следующие ингредиенты: куриный бульон, картофель, морская капуста, морковь, репчатый лук, куриные яйца, рафинированное растительное масло, укроп, соль и черный молотый перец.
Шаг 2
Ставим вариться куриные яйца (2 штуки) вкрутую - 9-10 минут после закипания на среднем огне. Как сделать, чтобы про варке яйца не трескались? Прежде всего, они должны быть комнатной температуры (заранее достаньте яйца из холодильника), так же как и вода. Кроме того, при варке добавьте в воду немножко уксуса или соли.
Шаг 3
Овощи чистим, а затем измельчаем: морковь - произвольными кусочками, а лук - мелким кубиком.
Шаг 4
В сковороде разогреваем 2 столовые ложки растительного масла без запаха и закладываем овощи.
Шаг 5
Обжариваем на умеренном огне, помешивая, до приятного золотистого цвета.
Шаг 6
В кастрюльку наливаем куриный бульон (1.2 литра) и доводим его до кипения. Кладем очищенный и нарезанный небольшим кубиком картофель (3 штуки среднего размера). Варим на огне ниже среднего, прикрыв кастрюлю крышкой, до полуготовности картошки.
Шаг 7
150 граммов морской капусты грубо порубим ножом, чтобы в готовом супе не попадались длинные полоски.
Шаг 8
Когда сварятся куриные яйца, чистим и режем их мелким кубиком.
Шаг 9
Добавляем в бульон овощную зажарку из моркови и лука, варим минут 5.
Шаг 10
Затем кладем морскую капусту.
Шаг 11
А следом - вареные куриные яйца. Готовим супчик на умеренном огне до полной готовности картофеля (минут 10).
Шаг 12
В конце доводим суп до вкуса - солим его и перчим. И обязательно рубленная зелень - у меня укроп.
Шаг 13
Даем супу пару минут покипеть, после чего выключаем огонь, закрываем кастрюлю крышкой. Пусть настоится 5-10 минут.
Шаг 14
Ароматный, сытный и вкусный овощной суп с морской капустой подаем горячим, по желанию сдобрив хорошей порцией сметаны.
Готовьте на здоровье, друзья, и приятного вам аппетита!