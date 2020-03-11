Суп с морской капустой

Суп с морской капустой

Этот рецепт первого блюда понравится любителям морской капусты. Овощной суп с добавлением ламинарии и куриных яиц станет отличным обедом для всей семьи. Непременно приготовьте!

В качестве основы для этого супчика можно взять не только куриный бульон, но и просто воду. Как сварить прозрачный и золотистый бульон из курицы смотрите в этом подробном рецепте.

Количество картофеля, лука, моркови и морской капусты можете подбирать по своему вкусу. Делать зажарку или добавлять в суп свежие овощи - выбор за вами.

Ингредиенты:

Куриный бульонКуриный бульон(1.2 литра)Морская капуста (Ламинария)Морская капуста (Ламинария)(150 граммов)КартофельКартофель(3 штуки)МорковьМорковь(1 штука)Лук репчатыйЛук репчатый(1 штука)Яйца куриныеЯйца куриные(2 штуки)Масло растительноеМасло растительное(2 столовые ложки)УкропУкроп(2 веточки)Поваренная сольПоваренная соль(0.5 чайной ложки)Перец черный молотыйПерец черный молотый(1 щепотка)

Приготовление блюда по шагам:

Шаг 1
Для приготовления этого простого и вкусного супа нам понадобятся следующие ингредиенты: куриный бульон, картофель, морская капуста, морковь, репчатый лук, куриные яйца, рафинированное растительное масло, укроп, соль и черный молотый перец

Для приготовления этого простого и вкусного супа нам понадобятся следующие ингредиенты: куриный бульон, картофель, морская капуста, морковь, репчатый лук, куриные яйца, рафинированное растительное масло, укроп, соль и черный молотый перец.


Шаг 2
Ставим вариться куриные яйца (2 штуки) вкрутую - 9-10 минут после закипания на среднем огне

Ставим вариться куриные яйца (2 штуки) вкрутую - 9-10 минут после закипания на среднем огне. Как сделать, чтобы про варке яйца не трескались? Прежде всего, они должны быть комнатной температуры (заранее достаньте яйца из холодильника), так же как и вода. Кроме того, при варке добавьте в воду немножко уксуса или соли.


Шаг 3
Овощи чистим, а затем измельчаем: морковь - произвольными кусочками, а лук - мелким кубиком

Овощи чистим, а затем измельчаем: морковь - произвольными кусочками, а лук - мелким кубиком.


Шаг 4
В сковороде разогреваем 2 столовые ложки растительного масла без запаха и закладываем овощи

В сковороде разогреваем 2 столовые ложки растительного масла без запаха и закладываем овощи.


Шаг 5
Обжариваем на умеренном огне, помешивая, до приятного золотистого цвета

Обжариваем на умеренном огне, помешивая, до приятного золотистого цвета.


Шаг 6
В кастрюльку наливаем куриный бульон (1

В кастрюльку наливаем куриный бульон (1.2 литра) и доводим его до кипения. Кладем очищенный и нарезанный небольшим кубиком картофель (3 штуки среднего размера). Варим на огне ниже среднего, прикрыв кастрюлю крышкой, до полуготовности картошки.


Шаг 7
150 граммов морской капусты грубо порубим ножом, чтобы в готовом супе не попадались длинные полоски

150 граммов морской капусты грубо порубим ножом, чтобы в готовом супе не попадались длинные полоски.

 

Шаг 8
Когда сварятся куриные яйца, чистим и режем их мелким кубиком

Когда сварятся куриные яйца, чистим и режем их мелким кубиком.


Шаг 9
Добавляем в бульон овощную зажарку из моркови и лука, варим минут 5

Добавляем в бульон овощную зажарку из моркови и лука, варим минут 5.


Шаг 10
Затем кладем морскую капусту

Затем кладем морскую капусту.


Шаг 11
А следом - вареные куриные яйца

А следом - вареные куриные яйца. Готовим супчик на умеренном огне до полной готовности картофеля (минут 10).


Шаг 12
В конце доводим суп до вкуса - солим его и перчим

В конце доводим суп до вкуса - солим его и перчим. И обязательно рубленная зелень - у меня укроп.


Шаг 13
Даем супу пару минут покипеть, после чего выключаем огонь, закрываем кастрюлю крышкой

Даем супу пару минут покипеть, после чего выключаем огонь, закрываем кастрюлю крышкой. Пусть настоится 5-10 минут.


Шаг 14
Ароматный, сытный и вкусный овощной суп с морской капустой подаем горячим, по желанию сдобрив хорошей порцией сметаны

Ароматный, сытный и вкусный овощной суп с морской капустой подаем горячим, по желанию сдобрив хорошей порцией сметаны.
Готовьте на здоровье, друзья, и приятного вам аппетита!

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Котлеты из скумбрии

Котлеты из скумбрии

Предлагаю приготовить очень вкусные и нежные рыбные котлеты из скумбрии. В состав фарша для приготовления этого второго блюда не входят куриные яйца, поэтому такие котлетки подойдут тем людям, которые придерживаются поста. Чтобы котлеты не разваливались в процессе жарке, советую добавить в рыбный фарш отварной рис — он отлично свяжет всю массу.

Кроме того, в фарш добавляется измельченный сырой лук, который при желании можно предварительно обжарить - это улучшит вкус готовых рыбных котлет. Даже если вы предпочитаете рецепты вторых блюд из мяса, очень рекомендую как можно чаще готовить и употреблять кушанья из рыбы.

Ингредиенты:

ВодаВода(120 миллилитров)Рис пропаренныйРис пропаренный(50 граммов)СкумбрияСкумбрия(2 штуки)Сухари панировочныеСухари панировочные(5 столовых ложек)Лук репчатыйЛук репчатый(1 штука)Масло подсолнечноеМасло подсолнечное(50 миллилитров)Поваренная сольПоваренная соль(0.25 чайной ложки)Перец черный молотыйПерец черный молотый(1 щепотка)

Приготовление блюда по шагам:

Шаг 1
Готовить эти сочные и нежные рыбные котлетки мы будем из таких продуктов: скумбрия свежемороженая (разморозим ее), лук репчатый, рис пропаренный, сухари панировочные, масло растительное для жарки, соль, перец черный молотый, вода

Готовить эти сочные и нежные рыбные котлетки мы будем из таких продуктов: скумбрия свежемороженая (разморозим ее), лук репчатый, рис пропаренный, сухари панировочные, масло растительное для жарки, соль, перец черный молотый, вода.


Шаг 2
Сразу промоем рис и поставим вариться его до готовности

Сразу промоем рис и поставим вариться его до готовности. Самое неприятное в этом рецепте рыбных котлет – это филетирование скумбрии. Нам нужно чистое мясо.


Шаг 3
Очищаем луковицу и нарезаем ее произвольными кусочками

Очищаем луковицу и нарезаем ее произвольными кусочками.


Шаг 4
Теперь сделаем рыбный фарш – пропустим филе скумбрии и лук через мясорубку или измельчим все в кухонном комбайне

Теперь сделаем рыбный фарш – пропустим филе скумбрии и лук через мясорубку или измельчим все в кухонном комбайне.


Шаг 5
Рис отварился (буквально за 15 минут после закипания), остужаем его и добавляем к рыбному фаршу

Рис отварился (буквально за 15 минут после закипания), остужаем его и добавляем к рыбному фаршу. Солим все по вкусу (скумбрия и так сама по себе содержит соль).


Шаг 6
Перемешиваем фарш

Перемешиваем фарш.

 

Шаг 7
Мокрыми руками лепим небольшие котлетки – хотите в форме биточков или как я продолговатыми

Мокрыми руками лепим небольшие котлетки – хотите в форме биточков или как я продолговатыми. Всего получилось 10 рыбных котлеток, но количество зависит от их размеров.


Шаг 8
Обваливаем котлетки в панировочных сухарях и жарим в хорошо прогретом растительном масле по 10 минут с каждой стороны до румяной корочки

Обваливаем котлетки в панировочных сухарях и жарим в хорошо прогретом растительном масле по 10 минут с каждой стороны до румяной корочки.


Шаг 9
Вот такие аппетитные котлетки получаются

Вот такие аппетитные котлетки получаются.


Шаг 10
Если хотите, можете выложить готовые котлеты из скумбрии на бумажное полотенце, чтобы в него впитался лишний жир

Если хотите, можете выложить готовые котлеты из скумбрии на бумажное полотенце, чтобы в него впитался лишний жир.


Шаг 11
Подаем нежные рыбные котлеты теплыми с зеленью и овощами, при желании с гарниром по вкусу (рисом или картофельным пюре)

Подаем нежные рыбные котлеты теплыми с зеленью и овощами, при желании с гарниром по вкусу (рисом или картофельным пюре). Приятного вам аппетита!

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