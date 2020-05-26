Классический простой «Сметанник» в духовке - рецепты самой вкусной аппетитной выпечки

Торты, пироги печенье – классический простой «Сметанник» в духовке, рецепт которого демонстрирует работу кисломолочного продукта с его способностью увлажнять тесто без разжижения, создавать кремовую текстуру, препятствовать потемнению, активировать разрыхлители, давно стал именем нарицательным для десятка кондитерских изделий.
Как приготовить торт «Сметанник»?
Как и любая выпечка времен дефицита, классический торт «Сметанник» является простым и финансово удобными изделием, поскольку из сметаны готовят и тесто, и крем. При этом, вы не переутомляетесь от ее присутствия. Бисквиты получаются сочными и влажными, а их свежий вкус хорошо сочетается с шоколадными, ореховыми и фруктовыми ароматами.
- Чтобы получить идеальный торт «Сметанник» в домашних условиях, температура выпекания не должна превышать 180℃. Сильный жар губителен для торта в котором много жирных и влажных компонентов.
- Для более нежного и менее кислого крема вместо жирной сметаны можно использовать крем-сыр или маскарпоне.
Торт «Сметанник» со сгущенкой – рецепт
Этот торт «Сметанник» со сгущенкой добавленной в тесто, выигрывает текстурой и вкусом у многих вариантов. Сгущенка дает влажность и уменьшает риски кристаллизации сахаров, поскольку ее сахара сварены в сироп. Кроме этого, взаимодействуя со сметаной, она приобретает кремовую текстуру, которая делает крошку бисквита нежнее и мягче.
Ингредиенты:
- яйцо – 4 шт.;
- сахар – 1 ⅓ стакана;
- сметана – 3 стакана;
- мука – 1 ½ стакана;
- сода гашеная уксусом – 2 ст. ложки;
- какао – 3 ст.ложки;
- сгущенка – 400 г;
- сливочный сыр – 200 г;
- кондитерские сливки – 200 мл;
- сахарная пудра – ½ стакана.
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром. Добавьте соду, 1 ⅓ стакана сметаны, 200 г сгущенки, муку.
- Разделите тесто на 2 части. Добавьте в одну какао.
- Взбейте 200 г сгущенки с оставшейся сметаной, сыром, пудрой и сливками
- После чего, классический простой «Сметанник» в духовке рецепт где два коржа пекутся полчаса при 180℃, разрезается на 4 коржа, украшается кремом и собирается в торт.
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