Классический простой «Сметанник» в духовке - рецепты самой вкусной аппетитной выпечки

Торты, пироги печенье – классический простой «Сметанник» в духовке, рецепт которого демонстрирует работу кисломолочного продукта с его способностью увлажнять тесто без разжижения, создавать кремовую текстуру, препятствовать потемнению, активировать разрыхлители, давно стал именем нарицательным для десятка кондитерских изделий.

Как приготовить торт «Сметанник»?

Как и любая выпечка времен дефицита, классический торт «Сметанник» является простым и финансово удобными изделием, поскольку из сметаны готовят и тесто, и крем. При этом, вы не переутомляетесь от ее присутствия. Бисквиты получаются сочными и влажными, а их свежий вкус хорошо сочетается с шоколадными, ореховыми и фруктовыми ароматами.

Чтобы получить идеальный торт «Сметанник» в домашних условиях, температура выпекания не должна превышать 180℃. Сильный жар губителен для торта в котором много жирных и влажных компонентов. Для более нежного и менее кислого крема вместо жирной сметаны можно использовать крем-сыр или маскарпоне.





Торт «Сметанник» со сгущенкой – рецепт

Этот торт «Сметанник» со сгущенкой добавленной в тесто, выигрывает текстурой и вкусом у многих вариантов. Сгущенка дает влажность и уменьшает риски кристаллизации сахаров, поскольку ее сахара сварены в сироп. Кроме этого, взаимодействуя со сметаной, она приобретает кремовую текстуру, которая делает крошку бисквита нежнее и мягче.

Ингредиенты:

яйцо – 4 шт.;

сахар – 1 ⅓ стакана;

сметана – 3 стакана;

мука – 1 ½ стакана;

сода гашеная уксусом – 2 ст. ложки;

какао – 3 ст.ложки;

сгущенка – 400 г;

сливочный сыр – 200 г;

кондитерские сливки – 200 мл;

сахарная пудра – ½ стакана.

Приготовление