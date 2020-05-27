Очень простой рецепт вкусного блюда из курицы. Попробуйте куриные шашлычки с ананасами на шпажках, приготовленные в духовке. Нежное куриное мясо, пропитанное ароматным маринадом, отлично сочетается со сладостью и хрустящей текстурой ананасов. Отменная горячая закуска на любой стол!

Для этого блюда я беру именно грудку, так как при правильном приготовлении она получается сочной. Главное - не пересушить! В маринад вместо кетчупа можно добавить любимый томатный соус, а тростниковый сахар - заменить обычным сахарным песком или медом. Корень имбиря мне больше нравится свежий, но за неимением используйте сушеный (половины чайной ложки хватит). Кроме того, если любите, можете ароматизировать маринад чесноком - тоже будет вкусно.