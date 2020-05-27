Очень простой рецепт вкусного блюда из курицы. Попробуйте куриные шашлычки с ананасами на шпажках, приготовленные в духовке. Нежное куриное мясо, пропитанное ароматным маринадом, отлично сочетается со сладостью и хрустящей текстурой ананасов. Отменная горячая закуска на любой стол!
Для этого блюда я беру именно грудку, так как при правильном приготовлении она получается сочной. Главное - не пересушить! В маринад вместо кетчупа можно добавить любимый томатный соус, а тростниковый сахар - заменить обычным сахарным песком или медом. Корень имбиря мне больше нравится свежий, но за неимением используйте сушеный (половины чайной ложки хватит). Кроме того, если любите, можете ароматизировать маринад чесноком - тоже будет вкусно.
Ингредиенты:
Количество порций: 10
Время приготовления: 1 час
в 100 граммах - 117 ккал.
Приготовление блюда по шагам:
Для приготовления этих аппетитных, вкусных и сочных шашлычков на шпажках нам понадобятся следующие ингредиенты: куриная грудка, консервированный ананас, кетчуп (здесь рецепт домашнего), соевый соус, коричневый сахар, имбирь и рафинированное растительное масло. Кроме того, не забудьте купить длинные шпажки, на которых мы будем запекать шашлычки.
Шаг 2
На указанное в рецепте количество ингредиентов мне нужно 10 бамбуковых шпажек. Чтобы они не горели в духовке, заранее ( примерно за один час) замачиваем палочки в холодной воде.
Шаг 3
Приготовим маринад для курицы. В миску наливаем 40 миллилитров соевого соуса, добавляем 60 граммов кетчупа, по одной столовой ложке тростникового сахара и растительного (у меня подсолнечное) масла без запаха. Кроме того, для пикантности кладем кусочки свежего корня имбиря (1 столовая ложка - это около 3 см имбиря).
Шаг 4
Все перемешиваем - маринад готов.
Шаг 5
450 граммов куриной грудки нарезаем небольшими одинаковыми кусочками. Размер должен быть такой, чтобы шашлычки получились аккуратными, мясо не свисало со шпажек.
Шаг 6
Перекладываем подготовленную куриную грудку в маринад.
Шаг 7
Перемешиваем, чтобы все кусочки куриного мяса были равномерно покрыты ароматным соусом, и оставляем на столе мариновать минут на 30-40. Если хотите замариновать мясо заранее, поставьте миску (закройте крышкой или затяните пищевой пленкой) и холодильник на 2-3 часа.
Шаг 8
300 граммов консервированных ананасов нарезаем ломтиками, приблизительно равными кусочкам курицы. Если вы купили ананасы не шайбочками, как у меня, а уже кусочками, ничего резать не нужно.
Шаг 9
Чередуя кусочки маринованной куриной грудки и ломтики консервированного ананаса, собираем шашлычки на шпажках.
Шаг 10
Так как готовить мы будем в духовке, заранее включаем ее прогреться. Выкладываем шашлычки на решетку, а под нее ставим противень. Таким образом, вся жидкость, которая будет капать, попадет именно в противень, при этом дно духовки останется чистым.
Шаг 11
В зависимости от духовки шашлычки можно готовить на разных режимах. У меня газовая, нижний и верхний нагрев - раздельно. Именно поэтому я готовлю на верхнем режиме (гриль) в течение 15-20 минут. За это время 2-3 раза обязательно переворачиваю каждую шпажку. В электродуховке можно включить режим верх-низ, при этом добавить еще и конвекцию. Благодаря обдуву горячим воздухом куриные шашлычки будут готовы минут за 7-10. В общем, слушайте свою духовку и все получится на 5+!
Шаг 12
Готовые куриные шашлычки подаем горячими сразу после приготовления. Нежное куриное мясо, пропитанное ароматным маринадом, отлично сочетается со сладостью и хрустящей текстурой ананасов. Готовьте на здоровье, друзья, и приятного вам аппетита!
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