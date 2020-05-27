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Куриные шашлычки с ананасами на шпажках

 

Куриные шашлычки с ананасами на шпажках

Очень простой рецепт вкусного блюда из курицы. Попробуйте куриные шашлычки с ананасами на шпажках, приготовленные в духовке. Нежное куриное мясо, пропитанное ароматным маринадом, отлично сочетается со сладостью и хрустящей текстурой ананасов. Отменная горячая закуска на любой стол!

Для этого блюда я беру именно грудку, так как при правильном приготовлении она получается сочной. Главное - не пересушить! В маринад вместо кетчупа можно добавить любимый томатный соус, а тростниковый сахар - заменить обычным сахарным песком или медом.

Корень имбиря мне больше нравится свежий, но за неимением используйте сушеный (половины чайной ложки хватит). Кроме того, если любите, можете ароматизировать маринад чесноком - тоже будет вкусно.

Ингредиенты:

Куриная грудкаКуриная грудка(450 граммов)Ананас консервированныйАнанас консервированный(300 граммов)КетчупКетчуп(60 граммов)Соевый соусСоевый соус(40 миллилитров)Сахар тростниковыйСахар тростниковый(1 столовая ложка)Масло растительноеМасло растительное(1 столовая ложка)Корень имбиряКорень имбиря(1 столовая ложка)
 Категории: Вторые блюдаЗакуски
 Количество порций: 10
 Время приготовления: 1 час
 Энергетическая ценность: 
 всего блюда - 935 ккал.
 в 100 граммах - 117 ккал.

 

Приготовление блюда по шагам:

Шаг 1
Для приготовления этих аппетитных, вкусных и сочных шашлычков на шпажках нам понадобятся следующие ингредиенты: куриная грудка, консервированный ананас, кетчуп ([здесь рецепт домашнего](/recipe/ketchup-na-zimu-v-domashnih-usloviyah)), соевый соус, коричневый сахар, имбирь и рафинированное растительное масло

Для приготовления этих аппетитных, вкусных и сочных шашлычков на шпажках нам понадобятся следующие ингредиенты: куриная грудка, консервированный ананас, кетчуп (здесь рецепт домашнего), соевый соус, коричневый сахар, имбирь и рафинированное растительное масло. Кроме того, не забудьте купить длинные шпажки, на которых мы будем запекать шашлычки.


Шаг 2
На указанное в рецепте количество ингредиентов мне нужно 10 бамбуковых шпажек

На указанное в рецепте количество ингредиентов мне нужно 10 бамбуковых шпажек. Чтобы они не горели в духовке, заранее ( примерно за один час) замачиваем палочки в холодной воде.


Шаг 3
Приготовим маринад для курицы

Приготовим маринад для курицы. В миску наливаем 40 миллилитров соевого соуса, добавляем 60 граммов кетчупа, по одной столовой ложке тростникового сахара и растительного (у меня подсолнечное) масла без запаха. Кроме того, для пикантности кладем кусочки свежего корня имбиря (1 столовая ложка - это около 3 см имбиря).


Шаг 4
Все перемешиваем - маринад готов

Все перемешиваем - маринад готов.


Шаг 5
450 граммов куриной грудки нарезаем небольшими одинаковыми кусочками

450 граммов куриной грудки нарезаем небольшими одинаковыми кусочками. Размер должен быть такой, чтобы шашлычки получились аккуратными, мясо не свисало со шпажек.


Шаг 6
Перекладываем подготовленную куриную грудку в маринад

Перекладываем подготовленную куриную грудку в маринад.


Шаг 7
Перемешиваем, чтобы все кусочки куриного мяса были равномерно покрыты ароматным соусом, и оставляем на столе мариновать минут на 30-40

Перемешиваем, чтобы все кусочки куриного мяса были равномерно покрыты ароматным соусом, и оставляем на столе мариновать минут на 30-40. Если хотите замариновать мясо заранее, поставьте миску (закройте крышкой или затяните пищевой пленкой) и холодильник на 2-3 часа.


Шаг 8
300 граммов консервированных ананасов нарезаем ломтиками, приблизительно равными кусочкам курицы

300 граммов консервированных ананасов нарезаем ломтиками, приблизительно равными кусочкам курицы. Если вы купили ананасы не шайбочками, как у меня, а уже кусочками, ничего резать не нужно.


Шаг 9
Чередуя кусочки маринованной куриной грудки и ломтики консервированного ананаса, собираем шашлычки на шпажках

Чередуя кусочки маринованной куриной грудки и ломтики консервированного ананаса, собираем шашлычки на шпажках.


Шаг 10
Так как готовить мы будем в духовке, заранее включаем ее прогреться

Так как готовить мы будем в духовке, заранее включаем ее прогреться. Выкладываем шашлычки на решетку, а под нее ставим противень. Таким образом, вся жидкость, которая будет капать, попадет именно в противень, при этом дно духовки останется чистым.


Шаг 11
В зависимости от духовки шашлычки можно готовить на разных режимах

В зависимости от духовки шашлычки можно готовить на разных режимах. У меня газовая, нижний и верхний нагрев - раздельно. Именно поэтому я готовлю на верхнем режиме (гриль) в течение 15-20 минут. За это время 2-3 раза обязательно переворачиваю каждую шпажку. В электродуховке можно включить режим верх-низ, при этом добавить еще и конвекцию. Благодаря обдуву горячим воздухом куриные шашлычки будут готовы минут за 7-10. В общем, слушайте свою духовку и все получится на 5+!


Шаг 12
Готовые куриные шашлычки подаем горячими сразу после приготовления

Готовые куриные шашлычки подаем горячими сразу после приготовления. Нежное куриное мясо, пропитанное ароматным маринадом, отлично сочетается со сладостью и хрустящей текстурой ананасов. Готовьте на здоровье, друзья, и приятного вам аппетита!

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крылышкизапеканиесоусготовим дома
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