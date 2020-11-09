Пицца на сковороде - Легко и быстро

Всем привет, недавно открыла для себя рецепт пиццы на сковороде. Когда я пришла в гости к подруге и она сказала, что сейчас дожарит пиццу, после чего будем пробовать, я была в изумлении. В моем представлении пицца должна быть в духовом шкафу. Именно оттуда ее достают - готовую и вкусную. Но сковорода! Да, бывает и такое! Такой способ приготовления достаточно быстрый и очень удобен в летний зной, когда жар от духовки на кухне лишний. Сказать, что пицца получается вкусной - мало, потому что она неожиданно безумно вкусная. И готовится она очень быстро и легко, вся сложность - нарезать продукты для начинки, а дальше не заметите, как она будет готова! Кушайте на здоровье, приятного аппетита!
Натереть сыр на крупной терке. Помидоры помыть и нарезать на кружки. Колбасу порезать небольшими кусками. Грибы помыть и нарезать вдоль тонкими ломтиками.
Смешать яйца, соль, перец и взбить все миксером. Добавить сметану. Просеять муку через сито и, добавляя небольшими порциями, смешать со взбитыми яйцами. Добавить разрыхлитель в тесто.
На предварительно раскаленную сковороду добавить масло, вылить тесто. Снять сковороду с огня.
Разложить на тесто шампиньоны, колбасу, томаты, зелень и сыр. Накрыть крышкой и поставить на средний огонь. Жариться пицца будет менее 10 минут.Готовую пиццу, выложить на блюдо и порезав на порционные куски подавать к столу.Как видите, пицца готовится очень быстро, и тесто получается вкусное.
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