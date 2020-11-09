Пицца на сковороде - Легко и быстро

Всем привет, недавно открыла для себя рецепт пиццы на сковороде. Когда я пришла в гости к подруге и она сказала, что сейчас дожарит пиццу, после чего будем пробовать, я была в изумлении. В моем представлении пицца должна быть в духовом шкафу. Именно оттуда ее достают - готовую и вкусную. Но сковорода! Да, бывает и такое! Такой способ приготовления достаточно быстрый и очень удобен в летний зной, когда жар от духовки на кухне лишний. Сказать, что пицца получается вкусной - мало, потому что она неожиданно безумно вкусная. И готовится она очень быстро и легко, вся сложность - нарезать продукты для начинки, а дальше не заметите, как она будет готова! Кушайте на здоровье, приятного аппетита!