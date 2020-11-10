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Салат из обычной тыквы(трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Источник Яндекс картинки
Источник Яндекс картинки

Друзья, приветствую всех на своём канале "Вкусняшки"

Сегодня хочу поделиться с Вами рецептом Осеннего салата из тыквы. Готовлю его каждый год в сезон тыквы. Нравится тем, что тыква в таком салате своим вкусом себя не выдаёт .

Рецепт:

  • Тыква – 300 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сметана – 70 гр.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Перец- по вкусу

Тыкву натрем на терке для корейской моркови.

Салат из обычной тыквы, который я готовлю всю осень каждый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Яйца натрем на крупной терке.

Салат из обычной тыквы, который я готовлю всю осень каждый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

К сметане добавляем чеснок, черный перец.

Салат из обычной тыквы, который я готовлю всю осень каждый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Заправляем салат.

Салат из обычной тыквы, который я готовлю всю осень каждый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Перемешиваем. Салат готов.

Салат из обычной тыквы, который я готовлю всю осень каждый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Еще подробнее Вы можете посмотреть в моем видео ниже:


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