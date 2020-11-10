Салат из обычной тыквы(трачу не более 15 минут и вкусно очень)

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Друзья, приветствую всех на своём канале "Вкусняшки"

Сегодня хочу поделиться с Вами рецептом Осеннего салата из тыквы. Готовлю его каждый год в сезон тыквы. Нравится тем, что тыква в таком салате своим вкусом себя не выдаёт .

Рецепт:

Тыква – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 70 гр.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – 1/3 ч.л.

Перец- по вкусу

Тыкву натрем на терке для корейской моркови.

Яйца натрем на крупной терке.

К сметане добавляем чеснок, черный перец.

Заправляем салат.

Перемешиваем. Салат готов.

Еще подробнее Вы можете посмотреть в моем видео ниже:



