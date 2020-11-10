Салат из обычной тыквы(трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Друзья, приветствую всех на своём канале "Вкусняшки"
Сегодня хочу поделиться с Вами рецептом Осеннего салата из тыквы. Готовлю его каждый год в сезон тыквы. Нравится тем, что тыква в таком салате своим вкусом себя не выдаёт .
Рецепт:
- Тыква – 300 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сметана – 70 гр.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Перец- по вкусу
Тыкву натрем на терке для корейской моркови.
Яйца натрем на крупной терке.
К сметане добавляем чеснок, черный перец.
Заправляем салат.
Перемешиваем. Салат готов.
Еще подробнее Вы можете посмотреть в моем видео ниже:
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