Чудо пирог с творогом и ягодами.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Всем привет! Меня зовут Наталия, и я рада Вас приветствовать на своём канале Вкусно Просто Быстро!

Сегодня я хочу предложить Вам приготовить очень вкусный, нежный, можно сказать тающий во рту пирог с творогом и ягодами.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Пирог можно готовить с любыми ягодами, которые вы любите.

Если вы не любите ягоды, то ягоды можно вообще не добавлять.

Пошаговый видео рецепт можно посмотреть в моем видео ниже

Давайте приготовим, начнём с творожной массы

В чашу выкладываем 400 граммов мягкого творога без крупинок

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Можно брать любой мягкий творог, который вы любите. Творог можно заменить сливочным сыром.

Взобьем творог, чтобы он стал нежным и воздушным. Если у вас творог с крупинками, то его лучше взбивать блендером, или протереть через сито, чтобы творог стал гладким и однородным

К творогу добавляем 1 яйцо

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Перемешиваем на не больших оборотах миксера до однородного состояния, взбивать не надо.

Добавляем второе яйцо

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Так же перемешиваем на не больших оборотах миксера до однородного состояния.

Высыпаем 130 граммов или 6,5 ст. ложек без верха сахара

10 граммов или 2 ч. ложки ванильного сахара

щепотку соли

200 граммов сметаны. У меня сметана жирностью 20%, можно брать и более жирную сметану. Сметану можно заменить густым натуральным йогуртом

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Перемешиваем на не больших оборотах миксера до однородного состояния, взбивать не надо.

Получается нежная и воздушная творожная масса.

Приготовим насыпное тесто

В чашу просеиваем 240 граммов или 1,5 стакана пшеничной муки. У меня стакан объёмом 250 мл

Добавляем 20 граммов или 1 ст. ложку без верха сахара

5 граммов или 1 ч. ложку ванильного сахара

6 граммов или 1 полную ч. ложку разрыхлителя для теста

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Перемешаем, чтобы все ингредиенты соединились.

Далее пирог готовится достаточно быстро, поэтому не забудьте включить духовку нагреваться до 180 градусов.

100 граммов холодного сливочного масла обваливаем в муке и натираем на крупной тёрке

Масло периодически обваливаем в муке, чтобы оно не таяло.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Перетрём масло с мучной смесью в крошку.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

250 граммов замороженной малины, можно брать любые ягоды, которые вы любите посыпаем 10 граммами или 1 десертной ложкой пшеничной муки

Перемешиваем, каждая ягода должна быть покрыта мукой. Ягоду заранее размораживать не надо.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Пирог удобно выпекать в разъёмной форме

Я выпекаю в разъёмной форме диаметром 19 см.

Дно формы закрываем пергаментной бумагой, бока формы ничем закрывать и смазывать не надо.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

У нас будет 5 слоёв из крошки, поэтому делим визуально крошку на 5 частей

Посыпаем дно формы 1/5 частью крошки, равномерно разравниваем.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Делим творожную массу визуально на 4 части, у нас будет 4 творожных слоя

Перекладываем ¼ часть начинки в кондитерский или пищевой пакет и покрываем крошку творожной массой.

Делим визуально ягоды на 3 части и выкладываем 1/3 часть ягод на творожную массу

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Ягоды посыпаем крошкой

Крошку закрываем творожной массой

На творожную массу выкладываем часть ягод

Ягоды посыпаем крошкой

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Крошку закрываем творожной массой

На творожную массу выкладываем оставшиеся ягоды

Посыпаем ягоды крошкой, слегка приминаем

Крошку покрываем оставшейся творожной массой и разравниваем

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Творожную массу посыпаем оставшейся крошкой

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 60-70 минут до нежного золотистого цвета. Время выпечки будет зависеть от вашей духовки. Пирог должен подняться ровной, красивой шапочкой.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Даём пирогу полностью остыть в форме

Когда пирог остынет, он осядет, так и должно быть. Остывший пирог освобождаем от формы.

Для красоты пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Пирог получается очень вкусным, нежным, ароматный и красивый в разрезе.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Приготовьте Вам и вашим близким он непременно понравится!

Ингредиенты рассчитаны на пирог диаметром 19 см, высотой 5,5 см, весом 1400 граммов.

В 1 столовой ложке без верха - 20 грамм сахара, с верхом - 25 грамм.

В 1 столовой ложке без верха - 20 грамм пшеничной муки, с верхом - 25 грамм.

Пирог с творогом и ягодами

Тесто

100 грамм сливочного масла

240 грамм (1,5 стакана объёмом 250 мл) пшеничной муки

20 грамм (1 ст. ложка без верха) сахара

5 грамм (1 ч. ложка) ванильного сахара

6 грамм (1 полная ч. ложка) разрыхлителя для теста

Крем

400 грамм мягкого творога (без крупинок)

200 грамм сметаны

2 яйца

130 грамм (6,5 ст. ложек без верха) сахара

10 грамм (2 ч. ложки) ванильного сахара

щепотка соли

250 грамм замороженной малины

10 грамм (1 десертная ложка) пшеничной муки

💖 Сметану можно заменить густым натуральным йогуртом

💖 Мягкий творог можно заменить сливочным сыром

💖 Ягоду можно брать любую, по Вашему вкусу (клубнику, вишню, чернику, смородину...)