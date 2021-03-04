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Чудо пирог с творогом и ягодами.

 Быстрый и простой рецепт

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Всем привет! Меня зовут Наталия, и я рада Вас приветствовать на своём канале Вкусно Просто Быстро!

Сегодня я хочу предложить Вам приготовить очень вкусный, нежный, можно сказать тающий во рту пирог с творогом и ягодами.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Пирог можно готовить с любыми ягодами, которые вы любите.

Если вы не любите ягоды, то ягоды можно вообще не добавлять.

Пошаговый видео рецепт можно посмотреть в моем видео ниже

Давайте приготовим, начнём с творожной массы

  • В чашу выкладываем 400 граммов мягкого творога без крупинок
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Можно брать любой мягкий творог, который вы любите. Творог можно заменить сливочным сыром.

Взобьем творог, чтобы он стал нежным и воздушным. Если у вас творог с крупинками, то его лучше взбивать блендером, или протереть через сито, чтобы творог стал гладким и однородным

  • К творогу добавляем 1 яйцо
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Перемешиваем на не больших оборотах миксера до однородного состояния, взбивать не надо.

  • Добавляем второе яйцо
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Так же перемешиваем на не больших оборотах миксера до однородного состояния.

  • Высыпаем 130 граммов или 6,5 ст. ложек без верха сахара
  • 10 граммов или 2 ч. ложки ванильного сахара
  • щепотку соли
  • 200 граммов сметаны. У меня сметана жирностью 20%, можно брать и более жирную сметану. Сметану можно заменить густым натуральным йогуртом
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Перемешиваем на не больших оборотах миксера до однородного состояния, взбивать не надо.

Получается нежная и воздушная творожная масса.

Приготовим насыпное тесто

  • В чашу просеиваем 240 граммов или 1,5 стакана пшеничной муки. У меня стакан объёмом 250 мл
  • Добавляем 20 граммов или 1 ст. ложку без верха сахара
  • 5 граммов или 1 ч. ложку ванильного сахара
  • 6 граммов или 1 полную ч. ложку разрыхлителя для теста
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Перемешаем, чтобы все ингредиенты соединились.

Далее пирог готовится достаточно быстро, поэтому не забудьте включить духовку нагреваться до 180 градусов.
  • 100 граммов холодного сливочного масла обваливаем в муке и натираем на крупной тёрке

Масло периодически обваливаем в муке, чтобы оно не таяло.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Перетрём масло с мучной смесью в крошку.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
  • 250 граммов замороженной малины, можно брать любые ягоды, которые вы любите посыпаем 10 граммами или 1 десертной ложкой пшеничной муки

Перемешиваем, каждая ягода должна быть покрыта мукой. Ягоду заранее размораживать не надо.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Пирог удобно выпекать в разъёмной форме

Я выпекаю в разъёмной форме диаметром 19 см.

Дно формы закрываем пергаментной бумагой, бока формы ничем закрывать и смазывать не надо.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
  • У нас будет 5 слоёв из крошки, поэтому делим визуально крошку на 5 частей

Посыпаем дно формы 1/5 частью крошки, равномерно разравниваем.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
  • Делим творожную массу визуально на 4 части, у нас будет 4 творожных слоя

Перекладываем ¼ часть начинки в кондитерский или пищевой пакет и покрываем крошку творожной массой.

  • Делим визуально ягоды на 3 части и выкладываем 1/3 часть ягод на творожную массу
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
  • Ягоды посыпаем крошкой
  • Крошку закрываем творожной массой
  • На творожную массу выкладываем часть ягод
  • Ягоды посыпаем крошкой
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
  • Крошку закрываем творожной массой
  • На творожную массу выкладываем оставшиеся ягоды
  • Посыпаем ягоды крошкой, слегка приминаем
  • Крошку покрываем оставшейся творожной массой и разравниваем
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
  • Творожную массу посыпаем оставшейся крошкой
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 60-70 минут до нежного золотистого цвета. Время выпечки будет зависеть от вашей духовки. Пирог должен подняться ровной, красивой шапочкой.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
  • Даём пирогу полностью остыть в форме

Когда пирог остынет, он осядет, так и должно быть. Остывший пирог освобождаем от формы.

Для красоты пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Пирог получается очень вкусным, нежным, ароматный и красивый в разрезе.

Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро
Пирог с творогом и ягодами - рецепт на канале Вкусно Просто Быстро

Приготовьте Вам и вашим близким он непременно понравится!

Ингредиенты рассчитаны на пирог диаметром 19 см, высотой 5,5 см, весом 1400 граммов.

В 1 столовой ложке без верха - 20 грамм сахара, с верхом - 25 грамм.

В 1 столовой ложке без верха - 20 грамм пшеничной муки, с верхом - 25 грамм.

Пирог с творогом и ягодами

Тесто

100 грамм сливочного масла
240 грамм (1,5 стакана объёмом 250 мл) пшеничной муки
20 грамм (1 ст. ложка без верха) сахара
5 грамм (1 ч. ложка) ванильного сахара
6 грамм (1 полная ч. ложка) разрыхлителя для теста

Крем

400 грамм мягкого творога (без крупинок)
200 грамм сметаны
2 яйца
130 грамм (6,5 ст. ложек без верха) сахара
10 грамм (2 ч. ложки) ванильного сахара
щепотка соли
250 грамм замороженной малины
10 грамм (1 десертная ложка) пшеничной муки

💖 Сметану можно заменить густым натуральным йогуртом

💖 Мягкий творог можно заменить сливочным сыром

💖 Ягоду можно брать любую, по Вашему вкусу (клубнику, вишню, чернику, смородину...)

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