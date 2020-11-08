Улётный салат из свеклы который вкуснее чем винегрет

Решила поделиться с вами вкусным салатом из свеклы который в нашей семье любят даже больше чем винегрет.
Салат из свеклы
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Вареную свеклу порезать кубиком или соломкой и переложить в салатник.
2. Лук репчатый красный порезать очень тонкими полукольцами и добавить к свекле.
3. Огурцы маринованные или соленые (как вам больше нравится) порезать также соломкой или кубиком и переложить в салатник к остальным ингредиентам.
4. Добавляем банку горошка, предварительно слив всю жидкость.
5. Заправляем салат ароматным маслом и добавляем по вкусу соль. Всё перемешать и салат готов.
Это очень просто, быстро и вкусно!
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