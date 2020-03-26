Индейка с овощами

Индейка с овощами

Ингредиенты

  • 500 гр индейки
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 3 помидора
  • 1 лук репчатый
  • 4 столовые ложки сметаны
  • 150 гр баклажанов
  • соль и специи

 

Способ приготовления

  • Порезанные кусочки индейки смешать с майонезом и добавить специи. Оставить так на 20 минут. Помидоры и баклажаны разрезать на дольки. Порезанный лук закинуть в сковороду, присоединяем филе. В конце добавить помидоры с баклажанами.
  • Всё жарится около семи минут, затем добавляется сметана. Потом добавляется вода, закрывается всё крышкой и до готовности тушится.
    По желанию можно добавить рубленную зелень.
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Курица с шампиньонами - идеальное сочетание для приготовления вкусных блюд

 

Курица с шампиньонами - идеальное сочетание для приготовления вкусных блюд

Курица с шампиньонами давно считается беспроигрышным сочетанием любимых в народе продуктов. Добавив к этим двум ингредиентам сыр или сливки и подав с каким-нибудь гарниром – сытная, невероятно вкусная трапеза для всего семейства обеспечена.

Что приготовить из курицы и грибов шампиньонов?

Блюда с шампиньонами и курицей невозможно сосчитать. Их количество пошло на сотни, если не на тысячи. Каждый умелый кулинар умудряется придумывать новые авторские рецепты, вносит изменения в старые или начинает экспериментировать со специями, до неузнаваемости меняющими вкус.

Часто к кушанью добавляют:

  • разные виды перцев;
  • итальянские травы;
  • лавровый лист;
  • мускатный орех;
  • орегано;
  • кориандр;
  • розмарин.

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    Курица с шампиньонами в духовке – рецепт

    курица с шампиньонами в духовке рецепт

    Курица с шампиньонами в духовке готовится несколькими способами. Блюдо по рецепту, описанному ниже, рекомендуется укладывать слоями. Сверху его надо покрывать плотным слоем тертого на крупной терке сыра. Подходящей формой считается глубокая жаропрочная посудина, благодаря которой сыр не растечется по решетке.

    Ингредиенты:

    • куриное филе – 200 г;
    • шампиньоны – 300 г;
    • твердый сыр, лук – 60 г;
    • сметана, растительное масло – 4 ст. ложки;
    • укроп – 1/2 пучка.

    Приготовление

    1. Лук полукольцами обжаривают с брусочками грибов.
    2. Мясные кусочки заправляют специями, перекладывают в пакет, 15 мин. держат в холодильнике.
    3. В форму выкладывают половину грибной поджарки, курицу и остатки грибов.
    4. Покрывают сметаной, тертым сыром.
    5. Выпекают 20 мин. при 180°C.

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Курица с шампиньонами - идеальное сочетание для приготовления вкусных блюд

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