Индейка с овощами

Курица с шампиньонами давно считается беспроигрышным сочетанием любимых в народе продуктов. Добавив к этим двум ингредиентам сыр или сливки и подав с каким-нибудь гарниром – сытная, невероятно вкусная трапеза для всего семейства обеспечена.

Что приготовить из курицы и грибов шампиньонов?

Блюда с шампиньонами и курицей невозможно сосчитать. Их количество пошло на сотни, если не на тысячи. Каждый умелый кулинар умудряется придумывать новые авторские рецепты, вносит изменения в старые или начинает экспериментировать со специями, до неузнаваемости меняющими вкус. Часто к кушанью добавляют: