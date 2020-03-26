Индейка с овощами

Ингредиенты
- 500 гр индейки
- 2 столовые ложки майонеза
- 3 помидора
- 1 лук репчатый
- 4 столовые ложки сметаны
- 150 гр баклажанов
- соль и специи
Способ приготовления
- Порезанные кусочки индейки смешать с майонезом и добавить специи. Оставить так на 20 минут. Помидоры и баклажаны разрезать на дольки. Порезанный лук закинуть в сковороду, присоединяем филе. В конце добавить помидоры с баклажанами.
- Всё жарится около семи минут, затем добавляется сметана. Потом добавляется вода, закрывается всё крышкой и до готовности тушится. По желанию можно добавить рубленную зелень.