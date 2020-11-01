Зразы картофельные с грибами

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1. Отварили картофель, сделали из него пюре. Обжарили грибы если сырые. У меня были сухие, запарила, немного отварила, мелко посекла. Делаем из луковицы зажарку. Грибы и лук добавляем к пюре. Тщательно перемешиваем до однородности