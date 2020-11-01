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Зразы картофельные с грибами

Зразы картофельные с грибами

  • Нам понадобится:
  • 5 средних картофелин
  • Сухие грибы (можно сырые, примерно 200 гр)
  • 1 средняя луковица
  • 4 ст л муки
  • Соль по вкусу
  • Сода (щепотка)
  • Зразы картофельные с грибами - шаг 1
    1

    1. Отварили картофель, сделали из него пюре. Обжарили грибы если сырые. У меня были сухие, запарила, немного отварила, мелко посекла. Делаем из луковицы зажарку. Грибы и лук добавляем к пюре. Тщательно перемешиваем до однородности

    Зразы картофельные с грибами - шаг 2
    2

    2. Вбиваем 2 яйца, перемешиваем ложкой до однородности

    Зразы картофельные с грибами - шаг 3
    3

    3. По одной ложке вводим муку, не забывая тщательно вымешивать для того чтоб избежать образования комков. В итоге у нас получается картофельное тесто)

    Зразы картофельные с грибами - шаг 4
    4

    4. Тесто наше должно получиться умеренной плотности, не слишком жидкое. Формируем зраз ложкой. Обжариваем на сковороде как пирожок с двух сторон

    Совет

    Если зразы планируются с начинкой, то формируются они поэтапно. Положили на сковороду "тесто" , затем сверху начинку и ещё раз тесто.

    Зразы картофельные с грибами - шаг 5
    5

    5. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 15 зраз.
    Всем приятного аппетита

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