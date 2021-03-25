Рецепт всеми забытого советского салата «Чайка»: то, что нужно к праздничному столу.

Несмотря на простоту и небольшое количество ингредиентов, салат имеет оригинальный вкус

Многих я этим рецептом конечно не удивлю, ведь в советское время он пользовался огромной популярностью и был записан чуть ли не в каждой кулинарной книге наших мам и бабушек. Но, многие просто забыли о нем и я с удовольствием напоминаю вам рецепт. Готовьте с удовольствием!

Список необходимых ингредиентов я оставлю в конце публикации.

Приступим к приготовлению:

Яйца отварить вкрутую, очистить от скорлупы и нарезать небольшими кубиками

Далее понадобится сыр, любых твёрдых сортов. Его необходимо измельчить на крупной тёрке или же нарезать кубиками. Если есть качественный плавленый сыр, можно добавить и его

Для салата я использую красный лук. Его необходимо измельчить и залить на несколько минут кипятком, чтобы убрать горечь. Если есть немного свободного времени, лук можно замариновать, получится ещё вкуснее

В глубокий салатник выкладываем лук, яйца, сыр, зелёный горошек и заправляем майонезом( можно заменить на йогурт или сметану). Приправить салат чёрным молотым перцев и посолить по вкусу



Перемешав салат, выкладываем его горкой в салатник или же можно воспользоваться сервировочным кольцом для порционной подачи.

Ингредиенты:

Сыр - 150-200 г Яйца - 3 шт Горошек консервированный - 1 банка Репчатый лук - 1/2 луковицы Майонез Соль Перец чёрный молотый

Сверху украшаем тертым сыром и зеленью.