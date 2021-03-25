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Рецепт всеми забытого советского салата «Чайка»: то, что нужно к праздничному столу.

 

Рецепт всеми забытого советского салата «Чайка»: то, что нужно к праздничному столу.Несмотря на простоту и небольшое количество ингредиентов, салат имеет оригинальный вкус

Многих я этим рецептом конечно не удивлю, ведь в советское время он пользовался огромной популярностью и был записан чуть ли не в каждой кулинарной книге наших мам и бабушек. Но, многие просто забыли о нем и я с удовольствием напоминаю вам рецепт. Готовьте с удовольствием! 

Список необходимых ингредиентов я оставлю в конце публикации.

Приступим к приготовлению:

Яйца отварить вкрутую, очистить от скорлупы и нарезать небольшими кубиками

Рецепт всеми забытого советского салата «Чайка»: то, что нужно к праздничному столу.

Далее понадобится сыр, любых твёрдых сортов. Его необходимо измельчить на крупной тёрке или же нарезать кубиками. Если есть качественный плавленый сыр, можно добавить и его

Рецепт всеми забытого советского салата «Чайка»: то, что нужно к праздничному столу.

Для салата я использую красный лук. Его необходимо измельчить и залить на несколько минут кипятком, чтобы убрать горечь. Если есть немного свободного времени, лук можно замариновать, получится ещё вкуснее

Рецепт всеми забытого советского салата «Чайка»: то, что нужно к праздничному столу.

В глубокий салатник выкладываем лук, яйца, сыр, зелёный горошек и заправляем майонезом( можно заменить на йогурт или сметану). Приправить салат чёрным молотым перцев и посолить по вкусу

Рецепт всеми забытого советского салата «Чайка»: то, что нужно к праздничному столу.


Перемешав салат, выкладываем его горкой в салатник или же можно воспользоваться сервировочным кольцом для порционной подачи.

Сверху украшаем тертым сыром и зеленью.

Рецепт всеми забытого советского салата «Чайка»: то, что нужно к праздничному столу.

Ингредиенты:

  1. Сыр - 150-200 г
  2. Яйца - 3 шт
  3. Горошек консервированный - 1 банка 
  4. Репчатый лук - 1/2 луковицы 
  5. Майонез
  6. Соль
  7. Перец чёрный молотый
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