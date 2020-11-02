Гнезда с фаршем на сковороде, это вкусный ужин за 30 минут в оригинальной подаче

Ингредиенты: Фарш300 г Сок томатный200 мл Гнезда из макарон (зависит от сковороды)8-10 шт Луковица1 шт Растительное масло2 ст. л. Томатная паста2 ст. л. Укроп1 пучок Соль1/2 ч. л. Сахар1 щепот. Молотый перецпо вкусу Приготовление: Гнезда подобрать одной высоты. Выложить в сковороду. В миску выложить фарш, добавить мелко нашинкованный лук, соль и перец. Хорошо перемешать начинку. Начинить гнезда фаршем. В миске смешать томатную пасту, соль, сахар и растительное масло. Добавить томатный сок и перемешать. Залить сверху гнезд томатную заливку. Готовить на среднем огне 20-25 минут под крышкой. Гнезда с фаршем на сковороде готовы. Посыпать мелко нашинкованным укропом и подавать к столу. Приятного аппетита!