Гнезда с фаршем на сковороде, это вкусный ужин за 30 минут в оригинальной подаче
Ингредиенты:
Фарш300 г
Сок томатный200 мл
Гнезда из макарон (зависит от сковороды)8-10 шт
Луковица1 шт
Растительное масло2 ст. л.
Томатная паста2 ст. л.
Укроп1 пучок
Соль1/2 ч. л.
Сахар1 щепот.
Молотый перецпо вкусу
Приготовление:
Гнезда подобрать одной высоты.
Выложить в сковороду.
В миску выложить фарш, добавить мелко нашинкованный лук, соль и перец.
Хорошо перемешать начинку. Начинить гнезда фаршем.
В миске смешать томатную пасту, соль, сахар и растительное масло.
Добавить томатный сок и перемешать.
Залить сверху гнезд томатную заливку.
Готовить на среднем огне 20-25 минут под крышкой.
Гнезда с фаршем на сковороде готовы. Посыпать мелко нашинкованным укропом и подавать к столу.
Приятного аппетита!
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