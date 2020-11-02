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Гнезда с фаршем на сковороде

Гнезда с фаршем на сковороде
Гнезда с фаршем на сковороде, это вкусный ужин за 30 минут в оригинальной подаче
Ингредиенты:
Фарш300 г
Сок томатный200 мл
Гнезда из макарон (зависит от сковороды)8-10 шт
Луковица1 шт
Растительное масло2 ст. л.
Томатная паста2 ст. л.
Укроп1 пучок
Соль1/2 ч. л.
Сахар1 щепот.
Молотый перецпо вкусу
Приготовление:

Гнезда подобрать одной высоты.

Гнезда подобрать одной высоты.

Выложить в сковороду.

Выложить в сковороду.

В миску выложить фарш, добавить мелко нашинкованный лук, соль и перец.

В миску выложить фарш, добавить мелко нашинкованный лук, соль и перец.

Хорошо перемешать начинку. Начинить гнезда фаршем.

Хорошо перемешать начинку. Начинить гнезда фаршем.

В миске смешать томатную пасту, соль, сахар и растительное масло.

В миске смешать томатную пасту, соль, сахар и растительное масло.

Добавить томатный сок и перемешать.

Добавить томатный сок и перемешать.

Залить сверху гнезд томатную заливку.

Залить сверху гнезд томатную заливку.

Готовить на среднем огне 20-25 минут под крышкой.

Готовить на среднем огне 20-25 минут под крышкой.

Гнезда с фаршем на сковороде

Гнезда с фаршем на сковороде готовы. Посыпать мелко нашинкованным укропом и подавать к столу.

Приятного аппетита!

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