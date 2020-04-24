Как приготовить яблочно-апельсиновое варенье

Всех приветствую! Сегодняшний рецептик — просто бомба для любителей летних котлет! В мясные котлеты довольно часто добавляют натертый на терке картофель или размоченный в молоке хлеб. Для разнообразия повседневного меню также нередко котлетки дополняют различными овощами, например, великолепно подходит кабачок.

Мясные котлеты с кабачками: рецепт в домашних условиях

Используются исключительно молодые сочные кабачки (без крупных семян) в сыром виде, измельченные на терке. Благодаря кабачку, котлеты приобретают нежную структуру, невероятную сочность и пышность, наполняя их новыми вкусовыми нотками. Также они лучше перевариваются организмом, чем обычные мясные котлеты.

Можно приготовить диетические котлеты с кабачками, применив куриный фарш, а жарку на масляной сковороде заменить запеканием в духовой печи.

Ингредиенты

Что необходимо:

500 грамм мясного фарша (свино-говяжьего);

150 грамм кабачков;

1 головка лука;

пучок петрушки;

1 яйцо;

100 грамм муки для панировки;

растительное масло для жарки;

1 чайная ложка перечной салчи (по желанию);

щепоть орегано;

соль, перец.

Как приготовить мясные котлеты с кабачками

Пошаговый рецепт приготовления: Кабачки ополосните, протрите влагу полотенцем, натрите плод на терке с мелкими отверстиями. У молоденьких экземпляров кожицу разрешено оставить, поскольку она очень мягкая, более зрелые плоды обязательно очистите от нее. Кабачковую стружку поместите в мисочку, присыпьте солью (лучше крупного помола), отставьте на время, чтобы овощ пустил сок при контакте с солью. После хорошо отожмите этот сок руками, чтобы получился сухой кабачковый жмых. У вас должно выйти 150 грамм чистого продукта, поэтому самих кабачков следует взять немного больше. Соедините этот жмых с необходимым количеством мясного фарша. Головку лука отшелушите, настрогайте кубиками, добавьте в основной состав. Смесь тщательно перемешайте, вбейте одно яйцо для клейкости фарша. Доведите массу до вкуса путем добавления специй и соли. При желании добавьте немного перечной салчи, она внесет в блюдо пикантность и остроту. Фарш еще раз старательно перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились между собой. На плоскую тарелку насыпьте пшеничную муку. Из фарша сформируйте небольшие биточки, каждый экземпляр обваляйте в муке. Муку также можно заменить измельченными сухарями для панировки. Параллельно на конфорку установите сковороду с достаточным количеством масла, нагрейте, загрузите заготовки, жарьте их как обычные котлеты — на среднем нагреве с обеих сторон до полной готовности. С периодичностью подливайте масло. При желании после жарки котлетки можете протушить в кастрюле с небольшим количеством воды.







