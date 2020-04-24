Как приготовить яблочно-апельсиновое варенье — пошаговый рецепт с фото

 

Яблочные варенья сами по себе выходят очень ароматными и вкусными, а если яблоки соединить с апельсином, тогда и вовсе получается невероятное лакомство янтарного цвета. Сочный апельсин наполнит джем пикантной цитрусовой ноткой и легкой горчинкой. Апельсин можно добавлять с кожицей, так и без нее. Самый удачный вариант — кинуть апельсиновую мякоть и цедру, счищенную с корки. Именно в кожуре апельсина содержатся частицы, ответственные за выраженный аромат.

Яблочно-апельсиновое варенье: фото рецепт в домашних условиях

 

яблочно-апельсиновое варенье рецепт в домашних условияхЯблочно-апельсиновое варенье: рецепт в домашних условиях

 

Большое количество магния в яблоках надолго укрепит ваш иммунитет, наличие аскорбиновой кислоты поможет в борьбе с простудными заболеваниями, отрегулирует обмен веществ.

Апельсин, в свою очередь, улучшит аппетит и очистит кровь. Исходя из вышеуказанных свойств этих плодов, обязательно соедините их воедино, чтобы заготовить полезное варенье на зиму.

Ингредиенты

Что необходимо:

  • 1 килограмм яблок;
  • 500 грамм апельсинов;
  • 300 миллилитров воды;
  • 800 грамм сахара.

Яблочно-апельсиновое варенье

Как приготовить яблочно-апельсиновое варенье

Пошаговый рецепт варенья:

Яблоки хорошо вымойте, счистите кожицу, вырежьте семенную коробку внутри, мякоть настрогайте маленькими сегментами произвольной формы или измельчите на крупной терке (по желанию). Чем мельче будут кусочки, тем меньше времени понадобится для варки варенья.

Яблочно-апельсиновое варенье рецепт

Ломтики яблок перекиньте в кастрюлю, залейте необходимым количеством воды, установите на огонь.

яблочно-апельсиновое варенье рецепт

Ближе к моменту кипения в кастрюлю с содержимым всыпьте сахар, растворите его интенсивным перемешиванием. Варите смесь до мягкости яблок примерно 20 минут, периодически перемешивайте, чтобы избежать пригорания.

яблочно-апельсиновое варенье рецепт с фото

Тем временем подготовьте апельсины — вымойте, удалите овощечисткой верхний слой, получая цедру.

яблочно-апельсиновое варенье рецепт пошагово

Во время варки яблок обязательно убирайте пену на поверхности.

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Когда кусочки яблок станут мягкими, киньте к ним апельсиновую цедру.

яблочно-апельсиновое варенье рецепт в домашних условиях

Дольки цитруса отделите от белой пленки и тонких перепонок, добавьте к яблокам вслед за цедрой, перемешайте.

яблочно-апельсиновое варенье рецепт в домашних условиях

Варенье уваривайте на минимальном огне следующие 40 минут, добиваясь нужной густоты, прозрачности яблок и красивого янтарного цвета самого варенья.

яблочно-апельсиновое варенье рецепт в домашних условиях

Горячую смесь распределите по небольшим стерильным баночкам, ликвидируйте пузырьки воздуха, равномерно распределяя массу по таре. Банки моментально закупорьте стерильными крышками. После полного остывания стекла отнесите заготовку в специальное место для данной консервации.

яблочно-апельсиновое варенье рецепт в домашних условиях
яблочно-апельсиновое варенье рецепт в домашних условиях
яблочно-апельсиновое варенье рецепт в домашних условиях
яблочно-апельсиновое варенье рецепт в домашних условиях

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Мясные котлеты с кабачками «летние» по моему особенному рецепту

 

Всех приветствую! Сегодняшний рецептик — просто бомба для любителей летних котлет! В мясные котлеты довольно часто добавляют натертый на терке картофель или размоченный в молоке хлеб. Для разнообразия повседневного меню также нередко котлетки дополняют различными овощами, например, великолепно подходит кабачок.

Мясные котлеты с кабачками: рецепт в домашних условиях

Используются исключительно молодые сочные кабачки (без крупных семян) в сыром виде, измельченные на терке. Благодаря кабачку, котлеты приобретают нежную структуру, невероятную сочность и пышность, наполняя их новыми вкусовыми нотками.

Также они лучше перевариваются организмом, чем обычные мясные котлеты.

 

Мясные котлеты с кабачками рецепт в домашних условияхМясные котлеты с кабачками рецепт в домашних условиях

 

Можно приготовить диетические котлеты с кабачками, применив куриный фарш, а жарку на масляной сковороде заменить запеканием в духовой печи.

Ингредиенты

Что необходимо:

  • 500 грамм мясного фарша (свино-говяжьего);
  • 150 грамм кабачков;
  • 1 головка лука;
  • пучок петрушки;
  • 1 яйцо;
  • 100 грамм муки для панировки;
  • растительное масло для жарки;
  • 1 чайная ложка перечной салчи (по желанию);
  • щепоть орегано;
  • соль, перец.

Мясные котлеты с кабачками

Как приготовить мясные котлеты с кабачками

Пошаговый рецепт приготовления:

Кабачки ополосните, протрите влагу полотенцем, натрите плод на терке с мелкими отверстиями. У молоденьких экземпляров кожицу разрешено оставить, поскольку она очень мягкая, более зрелые плоды обязательно очистите от нее. Кабачковую стружку поместите в мисочку, присыпьте солью (лучше крупного помола), отставьте на время, чтобы овощ пустил сок при контакте с солью.

Мясные котлеты с кабачками

После хорошо отожмите этот сок руками, чтобы получился сухой кабачковый жмых. У вас должно выйти 150 грамм чистого продукта, поэтому самих кабачков следует взять немного больше.

Мясные котлеты с кабачками рецепт

Соедините этот жмых с необходимым количеством мясного фарша. Головку лука отшелушите, настрогайте кубиками, добавьте в основной состав.

Мясные котлеты с кабачками рецепт с фото

Смесь тщательно перемешайте, вбейте одно яйцо для клейкости фарша.

Мясные котлеты с кабачками рецепт

Доведите массу до вкуса путем добавления специй и соли. При желании добавьте немного перечной салчи, она внесет в блюдо пикантность и остроту. Фарш еще раз старательно перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились между собой.

Мясные котлеты с кабачками рецепт приготовления

На плоскую тарелку насыпьте пшеничную муку. Из фарша сформируйте небольшие биточки, каждый экземпляр обваляйте в муке. Муку также можно заменить измельченными сухарями для панировки.

Мясные котлеты с кабачками рецепт в домашних условиях

Параллельно на конфорку установите сковороду с достаточным количеством масла, нагрейте, загрузите заготовки, жарьте их как обычные котлеты — на среднем нагреве с обеих сторон до полной готовности. С периодичностью подливайте масло. При желании после жарки котлетки можете протушить в кастрюле с небольшим количеством воды.

Мясные котлеты с кабачками рецепт в домашних условиях
Мясные котлеты с кабачками рецепт в домашних условиях
Мясные котлеты с кабачками рецепт в домашних условиях
Мясные котлеты с кабачками рецепт в домашних условиях

 

кабачокготовим домакотлеты
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Салат с морской капустой и крабовыми палочками — приготовление в домашних условиях

 

Салат с морской капустой и крабовыми палочками рецепт

Приветствую, дорогие читатели! Как всегда радую вас новой вкусняшкой — салат с морской капустой и крабовыми палочками. Берите на заметку рецепт с фото!

Салат с морской капустой и крабовыми палочками

Морскую капусту можно подавать на стол, как самостоятельное блюдо, или использовать ее в качестве компонента для приготовления салатов. Ламинария обладает большим количеством йода, железа и других полезных элементов, которые укрепят ваш организм. Готовим салат на основе морской капуcты и крабовых палочек.

 

Салат с морской капустой и крабовыми палочками рецепт
Салат с морской капустой и крабовыми палочками: рецепт с фото

 

Сочетание данных компонентов считается довольно популярным за счет своих оригинальных вкусовых качеств. Морскую капусту используйте без различных добавок, чтобы не испортить вкус салата. Компоненты можно выложить слоями или смешать их между собой, заправляя майонезом.

Все составляющие салата имеют низкую калорийность, поэтому салат не принесет вреда вашей фигуре.

Продукты:

  • Морская капуста маринованная – 200 г.
  • Крабовые палочки – 240 г.
  • Кукуруза – 150 г.
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Лук зеленый – 20 шт.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

продукт

Приготовление:

Крабовые палочки заранее достаньте из морозильного отсека для разморозки, отделите их от пленки, нарежьте кубиком среднего размера.

рецепт

Предварительно сварите яйца, охладите и очистите, также нарежьте кубиками.

рецепт с фото

Морскую капусту откиньте на дуршлаг, чтобы полностью стек весь маринад, параллельно удалите возможные пряности. Морскую капусту нарежьте ножом на более короткие полоски. Зеленый лук ополосните, немного высушите, нарежьте кольцами. Кукурузу также освободите от маринада, в котором она находилась.

Салат с морской капустой и крабовыми палочками

Все подготовленные компоненты сгрузите в одну емкость, заправьте майонезом, присыпьте солью и молотым перцем, тщательно перемешайте.

Салат с морской капустой и крабовыми палочками

Салат можно сразу подавать на стол.

Салат с морской капустой и крабовыми палочками рецепт
Салат с морской капустой и крабовыми палочками рецепт

Приятного аппетита!

готовим дома
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