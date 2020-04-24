Яблочные варенья сами по себе выходят очень ароматными и вкусными, а если яблоки соединить с апельсином, тогда и вовсе получается невероятное лакомство янтарного цвета. Сочный апельсин наполнит джем пикантной цитрусовой ноткой и легкой горчинкой. Апельсин можно добавлять с кожицей, так и без нее. Самый удачный вариант — кинуть апельсиновую мякоть и цедру, счищенную с корки. Именно в кожуре апельсина содержатся частицы, ответственные за выраженный аромат.
Яблочно-апельсиновое варенье: фото рецепт в домашних условиях
Яблочно-апельсиновое варенье: рецепт в домашних условиях
Большое количество магния в яблоках надолго укрепит ваш иммунитет, наличие аскорбиновой кислоты поможет в борьбе с простудными заболеваниями, отрегулирует обмен веществ. Апельсин, в свою очередь, улучшит аппетит и очистит кровь. Исходя из вышеуказанных свойств этих плодов, обязательно соедините их воедино, чтобы заготовить полезное варенье на зиму.
Ингредиенты
Что необходимо:
- 1 килограмм яблок;
- 500 грамм апельсинов;
- 300 миллилитров воды;
- 800 грамм сахара.
Как приготовить яблочно-апельсиновое варенье
Пошаговый рецепт варенья:
Яблоки хорошо вымойте, счистите кожицу, вырежьте семенную коробку внутри, мякоть настрогайте маленькими сегментами произвольной формы или измельчите на крупной терке (по желанию). Чем мельче будут кусочки, тем меньше времени понадобится для варки варенья.
Ломтики яблок перекиньте в кастрюлю, залейте необходимым количеством воды, установите на огонь.
Ближе к моменту кипения в кастрюлю с содержимым всыпьте сахар, растворите его интенсивным перемешиванием. Варите смесь до мягкости яблок примерно 20 минут, периодически перемешивайте, чтобы избежать пригорания.
Тем временем подготовьте апельсины — вымойте, удалите овощечисткой верхний слой, получая цедру.
Во время варки яблок обязательно убирайте пену на поверхности.
Когда кусочки яблок станут мягкими, киньте к ним апельсиновую цедру.
Дольки цитруса отделите от белой пленки и тонких перепонок, добавьте к яблокам вслед за цедрой, перемешайте.
Варенье уваривайте на минимальном огне следующие 40 минут, добиваясь нужной густоты, прозрачности яблок и красивого янтарного цвета самого варенья.
Горячую смесь распределите по небольшим стерильным баночкам, ликвидируйте пузырьки воздуха, равномерно распределяя массу по таре. Банки моментально закупорьте стерильными крышками. После полного остывания стекла отнесите заготовку в специальное место для данной консервации.