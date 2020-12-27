Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Вкуснейшие, ароматные творожно-сырные лепёшки, которые, очень удобно готовить к завтраку. Делается всё быстро, что очень немаловажно с утра. Сыр можно взять любой: плавленый, как у меня, или твердый/полутвердый.
В рецепт можно вносить добавки по своему вкусу и наличию продуктов в холодильнике. Например, будет вкусно добавить кусочки ветчины, вяленых томатов и т.д.
Что потребуется:
- 150 г творога;
- 1 плавленый сырок;
- 100 г муки;
- 1 куриное яйцо;
- соль, перец, зелень – по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление:
Творог разминаем вилкой.
Сюда же натираем плавленый сырок на терке.
Вбиваем яйцо, солим и перчим по вкусу.
Свежую зелень (укроп или зеленый лук) измельчаем и так же добавляем в миску. Всё хорошо перемешиваем.
Добавляем муку.
Замешиваем тесто, оно получится слегка липковатым, но больше муки добавлять не нужно, иначе будет «забит» творожно-сырный вкус.
Рабочую поверхность припыляем мукой. Колобок теста также присыпаем мукой и руками «расплющиваем» в лепешку по диаметру вашей сковороды. Полученную лепешку разрезаем на треугольники, удобно воспользоваться ножом для пиццы.
Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем треугольники.
Обжариваем на среднем огне с обеих сторон до румяности.
Готово!
Приятного аппетита!
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