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Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Вкуснейшие, ароматные творожно-сырные лепёшки, которые, очень удобно готовить к завтраку. Делается всё быстро, что очень немаловажно с утра. Сыр можно взять любой: плавленый, как у меня, или твердый/полутвердый.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

В рецепт можно вносить добавки по своему вкусу и наличию продуктов в холодильнике. Например, будет вкусно добавить кусочки ветчины, вяленых томатов и т.д.

Что потребуется:

  • 150 г творога;
  • 1 плавленый сырок;
  • 100 г муки;
  • 1 куриное яйцо;
  • соль, перец, зелень – по вкусу;
  • растительное масло.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Приготовление:

Творог разминаем вилкой.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Сюда же натираем плавленый сырок на терке.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Вбиваем яйцо, солим и перчим по вкусу.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Свежую зелень (укроп или зеленый лук) измельчаем и так же добавляем в миску. Всё хорошо перемешиваем.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Добавляем муку.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Замешиваем тесто, оно получится слегка липковатым, но больше муки добавлять не нужно, иначе будет «забит» творожно-сырный вкус.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Рабочую поверхность припыляем мукой. Колобок теста также присыпаем мукой и руками «расплющиваем» в лепешку по диаметру вашей сковороды. Полученную лепешку разрезаем на треугольники, удобно воспользоваться ножом для пиццы.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем треугольники.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Обжариваем на среднем огне с обеих сторон до румяности.

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Готово!

Творог + сыр = обалденный завтрак за 15 минут без возни и проблем (делаю вместо сырников и оладий)

Приятного аппетита!

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