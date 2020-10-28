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Эстонский салат с сельдью и свеклой

Фото к рецепту: Эстонский салат с сельдью и свеклой
 4 порции
 ZNAIKA   26.01.15

Эстонский салат с сельдью по составу напоминает русскую "сельдь под шубой", только эстонцы кладут в свой салат еще ветчину, заправляют его сметанной заправкой и перемешивают, что значительно сокращает время приготовления.
Продукты (на 4 порции)
Сельдь соленая, филе (резаное кубиками) - 2 шт.
Картофель крупный вареный (резаный кубиками) - 2 шт.
Свекла крупная вареная (резаная кубиками) - 2 шт.
Корнишоны (резаные кусочками) - 2 шт.
Ветчина (резаная кубиками) - 200 г
Яйца вареные (резаные ломтиками) - 2 шт.
Лук репчатый мелкий (измельченный на терке) - 1 шт.
Яблоки чищеные (резаные дольками) - 2 шт.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Укроп свежий (рубленый) - 30 г
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Для заправки:
Сметана - 100 г
Уксус белый винный или другой слабый - 1 ст. л.
Горчица цельнозерновая - 1 ст. л.
Свекла свежая среднего размера (измельченная на мелкой терке) - 1 шт.
Соус хрен - 1 ч. л.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
 

1. Приготовить заправку. В миске смешать сметану с уксусом, горчицей, свеклой и хреном. Посолить и поперчить по вкусу. Отставить в сторону.

2. В большую миску сложить рыбу, картофель, вареную свеклу, лук, яблоки, корнишоны и ветчину.

Посолить, поперчить, перемешать.

3. Полить салат заправкой, аккуратно перемешать. Выложить салат в сервировочную миску, сверху выложить кружочки яиц и украсить рубленым укропом.

   
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