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4 порции
ZNAIKA 26.01.15
Эстонский салат с сельдью по составу напоминает русскую "сельдь под шубой", только эстонцы кладут в свой салат еще ветчину, заправляют его сметанной заправкой и перемешивают, что значительно сокращает время приготовления.
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1. Приготовить заправку. В миске смешать сметану с уксусом, горчицей, свеклой и хреном. Посолить и поперчить по вкусу. Отставить в сторону.
2. В большую миску сложить рыбу, картофель, вареную свеклу, лук, яблоки, корнишоны и ветчину. Посолить, поперчить, перемешать.
3. Полить салат заправкой, аккуратно перемешать. Выложить салат в сервировочную миску, сверху выложить кружочки яиц и украсить рубленым укропом.
Эстонский салат с сельдью и свеклой
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