Эстонский салат с сельдью и свеклой

Эстонский салат с сельдью по составу напоминает русскую "сельдь под шубой", только эстонцы кладут в свой салат еще ветчину, заправляют его сметанной заправкой и перемешивают, что значительно сокращает время приготовления.

Продукты (на 4 порции) Сельдь соленая, филе (резаное кубиками) - 2 шт. Картофель крупный вареный (резаный кубиками) - 2 шт. Свекла крупная вареная (резаная кубиками) - 2 шт. Корнишоны (резаные кусочками) - 2 шт. Ветчина (резаная кубиками) - 200 г Яйца вареные (резаные ломтиками) - 2 шт. Лук репчатый мелкий (измельченный на терке) - 1 шт. Яблоки чищеные (резаные дольками) - 2 шт. Соль - по вкусу Перец черный молотый - по вкусу Укроп свежий (рубленый) - 30 г * Для заправки: Сметана - 100 г Уксус белый винный или другой слабый - 1 ст. л. Горчица цельнозерновая - 1 ст. л. Свекла свежая среднего размера (измельченная на мелкой терке) - 1 шт. Соус хрен - 1 ч. л. Соль - по вкусу Перец черный молотый - по вкусу

1. Приготовить заправку. В миске смешать сметану с уксусом, горчицей, свеклой и хреном. Посолить и поперчить по вкусу. Отставить в сторону. 2. В большую миску сложить рыбу, картофель, вареную свеклу, лук, яблоки, корнишоны и ветчину. Посолить, поперчить, перемешать. 3. Полить салат заправкой, аккуратно перемешать. Выложить салат в сервировочную миску, сверху выложить кружочки яиц и украсить рубленым укропом.