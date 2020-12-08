Тыквенные кексы. Вкуснотища!

Симпатичные ярко оранжевые тыквенные кексы - идеальное лакомство для уютного осеннего чаепития. По этому рецепту они получаются мягкими, влажными по структуре и очень ароматными. Больше всего такие кексы понравятся маленьким сладкоежкам, но оценят их и взрослые, даже те, кто не очень жалует тыкву.

Симпатичные ярко оранжевые тыквенные кексы - идеальное лакомство для уютного осеннего чаепития. По этому рецепту они получаются мягкими, влажными по структуре и очень ароматными. Больше всего такие кексы понравятся маленьким сладкоежкам, но оценят их и взрослые, даже те, кто не очень жалует тыкву.

Симпатичные ярко оранжевые тыквенные кексы - идеальное лакомство для уютного осеннего чаепития. По этому рецепту они получаются мягкими, влажными по структуре и очень ароматными. Больше всего такие кексы понравятся маленьким сладкоежкам, но оценят их и взрослые, даже те, кто не очень жалует тыкву.

Время приготовления: 35 м.

Ингредиенты (12 порции)

Корица — 0.5 ч.л.

Масло подсолнечное — 70 мл

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Сахар — 170 г

Соль — 1 щеп.

Тыквенное пюре — 400 г (или 600 гр тыквы сорта баттернат)

Яйца куриные — 3 шт.



Приготовление:

1. Подготовить необходимый набор ингредиентов. Для приготовления кексов понадобится тыквенное пюре. Его можно приготовить самостоятельно либо использовать уже готовое, в т.ч., пюре в баночках для детей. Если вы хотите приготовить пюре самостоятельно, лучше брать тыкву сортов баттернат или мускат. Очистить тыкву от кожуры, мякоти и семян, нарезать кубиками, выложить в форму для запекания, покрытую пергаментом, накрыть фольгой и запекать в духовке в течение 55-60 минут при температуре 180 градусов, по возможности несколько раз перевернув кусочки. Готовые кусочки тыквы измельчить с помощью блендера до кашеподобного состояния. Остальные ингредиенты по списку.

2. В глубокую миску просеять муку и разрыхлитель.

Добавить щепотку соли, 0,5 л. молотой корицы и перемешать.

3. Добавить в миску три маленьких либо два средних яйца, влить подсолнечное масло и всыпать сахар. Перемешать всё до однородности, чтобы не было комочков.

4. Добавить в полученную массу тыквенное пюре и перемешать. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану.

5. Формочки для кексов смазать растительным маслом (если у вас силиконовые формочки, можно не смазывать их ничем). Заполнить формочки тестом на 2/3 от их высоты. При желании, украсить будущие кексы орешками, цукатами или тыквенными семечками. Отправить формочки в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.

Готовность кексов проверить деревянной шпажкой.

6. Готовые кексы достать из духовки и дать им полностью остыть.

7. При желании, украсить кексы сахарной пудрой. Подавать к кофе или чаю. Приятного аппетита!