Тыквенные кексы. Вкуснотища!

Симпатичные ярко оранжевые тыквенные кексы - идеальное лакомство для уютного осеннего чаепития. По этому рецепту они получаются мягкими, влажными по структуре и очень ароматными. Больше всего такие кексы понравятся маленьким сладкоежкам, но оценят их и взрослые, даже те, кто не очень жалует тыкву.
Время приготовления: 35 м.
Ингредиенты (12 порции)
Корица — 0.5 ч.л.
Масло подсолнечное — 70 мл
Мука — 200 г
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Сахар — 170 г
Соль — 1 щеп.
Тыквенное пюре — 400 г (или 600 гр тыквы сорта баттернат)
Яйца куриные — 3 шт.
Приготовление:
1. Подготовить необходимый набор ингредиентов. Для приготовления кексов понадобится тыквенное пюре. Его можно приготовить самостоятельно либо использовать уже готовое, в т.ч., пюре в баночках для детей. Если вы хотите приготовить пюре самостоятельно, лучше брать тыкву сортов баттернат или мускат. Очистить тыкву от кожуры, мякоти и семян, нарезать кубиками, выложить в форму для запекания, покрытую пергаментом, накрыть фольгой и запекать в духовке в течение 55-60 минут при температуре 180 градусов, по возможности несколько раз перевернув кусочки. Готовые кусочки тыквы измельчить с помощью блендера до кашеподобного состояния. Остальные ингредиенты по списку.
2. В глубокую миску просеять муку и разрыхлитель.
Добавить щепотку соли, 0,5 л. молотой корицы и перемешать.
3. Добавить в миску три маленьких либо два средних яйца, влить подсолнечное масло и всыпать сахар. Перемешать всё до однородности, чтобы не было комочков.
4. Добавить в полученную массу тыквенное пюре и перемешать. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану.
5. Формочки для кексов смазать растительным маслом (если у вас силиконовые формочки, можно не смазывать их ничем). Заполнить формочки тестом на 2/3 от их высоты. При желании, украсить будущие кексы орешками, цукатами или тыквенными семечками. Отправить формочки в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут.
Готовность кексов проверить деревянной шпажкой.
6. Готовые кексы достать из духовки и дать им полностью остыть.
7. При желании, украсить кексы сахарной пудрой. Подавать к кофе или чаю. Приятного аппетита!
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