Глинтвейн с имбирем и изюмом — напиток от простуды

Когда на улице дождь и непогода, и вы промокли насквозь или промочили ноги, сделайте себе глинтвейн с имбирем и изюмом. Этот согревающий напиток скрасит ваши зябкие будни и подарит теплое настроение на весь день. И не забывайте, что в холодную погоду в большой компании глинтвейн – напиток незаменимый.

В период восстановления после заболеваний, физическом и психическом истощении глинтвейн с имбирем и изюмом придаст энергии, а также поможет быстрее справиться с недомоганием и простудой.

Ингредиенты для глинтвейна:

Вино красное сухое -1,5 л (2 бутылки)

Апельсины — 3 шт

Гвоздика -15 шт.

Лимон — 1 шт.

Сахар — 5-6 ст.л (120-150 г)

Корица — 2 палочки (по 4-5 см)

Имбирь — кусочек 5 см

Изюм -50 г

Приготовление:

1. Один апельсин оставить целым, а два разрезать на 4 части (мне захотелось нашинковать)). Лимон разрезать на 4 части.

2. Кусочек имбиря очистить и разрезать пополам. В кожуру целого апельсина воткнуть гвоздички, равномерно распределяя их по всей поверхности апельсина.

3. В кастрюлю уложить целый апельсин с гвоздикой, кусочки апельсинов, лимона, имбирь, изюм, корицу (не было палочек, потому была молотая). Влить вино.

4. Поставить кастрюлю на небольшой огонь. Всыпать сахар. Хорошо перемешать. Нагревать, помешивая, до температуры 70-80 градусов (т.е. не давать закипеть).

5. Кипятить вино нельзя! Как только появится пар и с поверхности исчезнет светлая пенка, снять глинтвейн с огня.

6. Накройте и оставьте глинтвейн на 20-30 минут. 7. Затем разлейте глинтвейн в кружки или бокалы с ручкой из теплостойкого стекла.