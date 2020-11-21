Сырники из творога с манной крупой

Как приготовить вкусные сырники

Если вы хотите быстро приготовить вкусные и пышные сырники к завтраку, то обязательно обратите внимание на предлагаемый рецепт. Следуя ему, даже самая неопытная хозяйка сумеет приготовить пышные, нежные и вкусные сырники!

Продукты: 300г жирного творога, 2 яйца, половина стакана манной крупы, половина столовой ложки сахара, половина стакана сметаны, половина чайной ложки соды или разрыхлителя для теста, пакетик ванильного сахара, растительное масло для жарки.

Приготовление сырников из творога с манной крупой

Творог, яйца, манную крупу и сахар растереть до получения гладкой массы (это можно сделать блендером). Добавить разрыхлитель для теста и ванильный сахар, вымешать и выпекать на разогретой сковороде небольшие сырники до золотистого цвета.

К столу подать со сметаной, фруктами или вареньем.

Приятного аппетита!