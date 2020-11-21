Готовим дома

10 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • INNА INESS
    Глинтвейн с имбир...
  • Иванов
    где взять каменную соль. Везде только йодированная продается4 ошибки при кваш...
  • света снегирева Снегирева
    Класс!Конвертики с ябло...

Сырники из творога с манной крупой

Как приготовить вкусные сырники

Как приготовить вкусные сырники

Если вы хотите быстро приготовить вкусные и пышные сырники к завтраку, то обязательно обратите внимание на предлагаемый рецепт. Следуя ему, даже самая неопытная хозяйка сумеет приготовить пышные, нежные и вкусные сырники!

Как приготовить вкусные сырники

Продукты: 300г жирного творога, 2 яйца, половина стакана манной крупы, половина столовой ложки сахара, половина стакана сметаны, половина чайной ложки соды или разрыхлителя для теста, пакетик ванильного сахара, растительное масло для жарки.

Как приготовить вкусные сырники

Приготовление сырников из творога с манной крупой

Творог, яйца, манную крупу и сахар растереть до получения гладкой массы (это можно сделать блендером). Добавить разрыхлитель для теста и ванильный сахар, вымешать и выпекать на разогретой сковороде небольшие сырники до золотистого цвета.

К столу подать со сметаной, фруктами или вареньем.

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
сырникиготовим дома
Обсудить

Картина дня

наверх