Пончики на кефире за 15 минут Дети просили добавки, уж очень понравилось

Праздничные выходные продолжаются, и поиск интересных рецептов на завтрак продолжается. Предлагает вам рецепт, чтоб порадовать ваших непосед , от такого завтрака мало кто откажется.
Пончики за 15 минут
Вот что требуется:
- кефир 200 мл
- сахар 4 ст.л.
- 1 яйцо
- ванилин немножко
- слив.масло 50 гр
- разрыхлитель 1 ч.л.
- растит.масло (для жарки) 1 ст
Готовятся так:
Масло достаем заранее, оно должно комнатной температуры. Смешиваем его, добавив яйцо и сахар до однородной массы. Добавляем кефир.
Муку, разрыхлитель и ваниль вмешиваем к остальным продуктам.
Тесто не должно быть «крутым», не сыпьте много муки, а то пончики получатся жесткими. Достаточно, чтобы оно не липло к рукам.
Сковороду ставим на огонь, налив масло – пусть нагревается.
Стол присыпаем мукой. Тесто раскатываем лепешкой, в толщину не более 1 см. Берем два стакана, разных по диаметру и вырезаем пончики.
Обжариваем в раскаленном масле с обоих сторон до золотистости.
Снимаем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.
Детям очень понравились с вареньем, сгущенкой, просто с сахарной пудрой. Попробуйте! Времени надо очень мало, удовольствия много!
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