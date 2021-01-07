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Пончики на кефире за 15 минут Дети просили добавки, уж очень понравилось

Праздничные выходные продолжаются, и поиск интересных рецептов на завтрак продолжается. Предлагает вам рецепт, чтоб порадовать ваших непосед , от такого завтрака мало кто откажется.

Пончики на кефире за 15 минут Дети просили добавки, уж очень понравилось

Пончики за 15 минут

Вот что требуется:

  • кефир 200 мл
  • сахар 4 ст.л.
  • 1 яйцо
  • ванилин немножко
  • слив.масло 50 гр
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • растит.масло (для жарки) 1 ст

Готовятся так:

Пончики на кефире за 15 минут Дети просили добавки, уж очень понравилось

Масло достаем заранее, оно должно комнатной температуры. Смешиваем его, добавив яйцо и сахар до однородной массы. Добавляем кефир.

Пончики на кефире за 15 минут Дети просили добавки, уж очень понравилось

Муку, разрыхлитель и ваниль вмешиваем к остальным продуктам.

Пончики на кефире за 15 минут Дети просили добавки, уж очень понравилось

Тесто не должно быть «крутым», не сыпьте много муки, а то пончики получатся жесткими. Достаточно, чтобы оно не липло к рукам.

Пончики на кефире за 15 минут Дети просили добавки, уж очень понравилось

Сковороду ставим на огонь, налив масло – пусть нагревается.

Стол присыпаем мукой. Тесто раскатываем лепешкой, в толщину не более 1 см. Берем два стакана, разных по диаметру и вырезаем пончики.

Пончики на кефире за 15 минут Дети просили добавки, уж очень понравилось

Обжариваем в раскаленном масле с обоих сторон до золотистости.

Снимаем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.

Пончики на кефире за 15 минут Дети просили добавки, уж очень понравилось

Детям очень понравились с вареньем, сгущенкой, просто с сахарной пудрой. Попробуйте! Времени надо очень мало, удовольствия много!

 

 

 

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