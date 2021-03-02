Гренки с яйцом - самое быстрое и оптимальное блюдо для завтрака, которое только можно себе представить! Оно спасет вас даже тогда, когда в холодильнике, кроме яиц и хлеба, больше ничего нет. А как же любят такие сочные и румяные гренки дети! Готовится блюдо буквально за 10 минут, но требует предельного внимания на стадии обжаривания, иначе за полминуты может подгореть. Создавая гренки для детей, добавьте в яичную смесь немного сахара и подавайте их с джемом, вареньем. Для взрослых же гренки необходимо готовить солеными и подавать их с паштетом, плавленым сыром и т.д. - ориентируйтесь по своему вкусу.
Ингредиенты
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Хлеб - 6 ломтиков
- Соль - 2 щепотки
- Масло растительное - 4 ст.л.
Как приготовитьКуриные яйца обязательно промойте в воде, протирая их губкой. Затем разбейте в глубокую емкость и добавьте немного соли или сахара - по желанию. Взбейте яичную массу венчиком или вилкой до пышной пены, примерно 2-3 минуты. Можно добавить 50 мл холодной воды или холодного молока, особенно если вы создаете сладкие гренки.
Хлеб нарежьте ломтиками или используйте уже нарезанные кусочки. Обмакните каждый из них в яичной смеси с обеих сторон.
На сковороде разогрейте растительное масло до каления и выложите на него ломтики хлеба в яичной смеси. Убавьте огонь до среднего и обжаривайте их с одной стороны около 1 минуты.
Затем переверните гренки на другую сторону и томите чуть большее количество времени - около 2 минут. Если есть возможность накрыть емкость крышкой, то сделайте это, таким образом яичная масса внутри хлебного ломтика пропарится.
Горячие гренки выложите на бумажную салфетку, удаляя излишки жира, а затем - на тарелку. Подавать вкусные, румяные и ароматные гренки из хлеба с яйцом необходимо горячими, пока они не остыли, с чашечкой свежезаваренного чая или кофе, а начинку к ним каждый выберет сам по своему вкусу.
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