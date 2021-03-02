Гренки с яйцом

Как приготовить

Куриные яйца обязательно промойте в воде, протирая их губкой. Затем разбейте в глубокую емкость и добавьте немного соли или сахара - по желанию. Взбейте яичную массу венчиком или вилкой до пышной пены, примерно 2-3 минуты. Можно добавить 50 мл холодной воды или холодного молока, особенно если вы создаете сладкие гренки.