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Грибы со сметаной

Один из самых популярных способов приготовления шампиньонов. Грибы сперва обжаривают с луком и чесноком, а затем недолго тушат в сметане.
Продукты
Шампиньоны - 300-400 г
Лук крупный - 2 шт.
Чеснок - 3 зубчика
Сметана - 100-150 мл
Соль - по вкусу
Перец молотый - по вкусу
Масло растительное - 100 мл
 

Это очень быстрый и простой рецепт жареных шампиньонов. Вкусный и легкий гарнир прекрасно подойдет к мясу. Грибы со сметаной порадуют ваших близких отличным вкусом.

Пошаговый фото рецептГрибы со сметаной
Фото приготовления рецепта: Грибы со сметаной - шаг №1

Как приготовить грибы со сметаной:

Нарезать грибы.

Фото приготовления рецепта: Грибы со сметаной - шаг №2

Нарезать кубиком лук.

Фото приготовления рецепта: Грибы со сметаной - шаг №3

Измельчить чеснок.

Фото приготовления рецепта: Грибы со сметаной - шаг №4

В разогретое масло высыпать чеснок.

Фото приготовления рецепта: Грибы со сметаной - шаг №5

Высыпать лук.

Фото приготовления рецепта: Грибы со сметаной - шаг №6

Обжарить до золотистого цвета.

Фото приготовления рецепта: Грибы со сметаной - шаг №7

Высыпать шампиньоны и обжарить на среднем огне, помешивая, до готовности (несколько минут).

Фото приготовления рецепта: Грибы со сметаной - шаг №8

Посолить, поперчить и добавить сметану.

Фото приготовления рецепта: Грибы со сметаной - шаг №9

Тушить грибы со сметаной ещё 3-5 минут.


Видео рецептГрибы со сметаной

 

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