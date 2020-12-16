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Пышные рыбные котлеты из минтая или другой белой рыбы

Очень вкусные, сочные, пышные рыбные котлеты из минтая или другой белой рыбы — лучшие рецепты

Рецепт котлеты из белой рыбы (минтая)

 

Любители рыбы и знатоки кулинарии однозначно советуют готовить рыбные котлеты из минтая – у его мяса нет ярко выраженного запаха, неприятного привкуса, а в измельченном состоянии оно имеет подходящую, вязкую консистенцию. Но, разумеется, для аппетитного результата важен не только правильный выбор рыбы, но и проверенный, надежный рецепт. Способов приготовления котлет из минтая или другой нежирной белой рыбы существует несколько десятков, а то и больше. Но, выбрав один из предложенных ниже рецептов, вы можете быть уверены, что у вас получится очень вкусно, питательно, нежно, не слишком жирно.

Три кита, на которых держится отличный вкус рыбных котлет (на самом деле «китов» больше, но так звучит красивее) – добавление хлебного мякиша или манки, минимальное использование яиц (в частности — белка) и панировка. Также важно не переборщить со специями и солью, для жарки использовать густое, тугоплавкое масло, добавлять сало или масло, соблюдать оптимальный температурный режим при жарке. Обо всем этом подробнее расскажем ниже.

Сочные рыбные котлеты из минтая – простой рецепт, но очень вкусное блюдо (приготовление с фото)

Простой рецепт котлет из минтая

Какие продукты потребуются:

  • минтай – 2 тушки среднего размера;
  • яйцо куриное, отборной категории – 1 шт.;
  • репчатый лук – 1 шт. (не очень крупный);
  • картофель – 1 клубень (около 100 г);
  • толченые сухари – для панировки;
  • соль, перец, другие специи – по вкусу;
  • масло подсолнечное, без запаха – для обжаривания.

Как сделать домашние котлеты из нежирной рыбы:

    1. Тушки минтая разморозить, отделить от костей и шкуры.

      Чтобы рыбу было проще филировать, ее не нежно размораживать до конца, пусть минтай будет оставаться немного твердым.

      Лук и картофель очистить, промыть, нарезать небольшими кусочками произвольной формы. Пропустить через мясорубку филе минтая (дважды – чтобы перемололись самые мелкие косточки), а  затем овощи – картофель с луком. Смешать все измельченные ингредиенты в глубокой миске.

Измельченные овощи и рыба

    1. Туда же добавить яйцо, соль, перец. По желанию можно положить немного сушеного укропа, петрушки, чеснока, прованских трав или других специй – на ваше усмотрение.

Яйцо добавлено

    1. Все хорошо перемешать, оценить консистенцию фарша. Если масса получилась слишком густой, добавить в нее немного панировочных сухарей, перемешать, дать им разбухнуть. Сухари можно заменить хлебным мякишем (не размачивать, просто порвать руками на небольшие кусочки). А если фарш вышел суховатым (это зависит от качества рыбы), положить в него ложку жирной сметаны. Когда масса будет достаточно вязкой и эластичной, можно приступить к формированию котлет.
    2. Высыпать на стол немного панировочных сухарей. Руками слепить котлеты округлой или вытянутой формы, обвалять в панировке.

Заготовки в панировке

    1. Выложить обжариваться на сковородку, в хорошо разогретое масло без запаха. Готовить на небольшом огне без крышки до румяной корочки 3-4 минуты. Затем перевернуть, накрыть сковороду крышкой, обжаривать примерно столько же.

Обжаривание

Если заготовки получились толстыми, и вы не уверены, что они хорошо пропеклись внутри, выложите их в кастрюлю, добавьте немного воды или бульона и пропарьте на медленном огне в течение 5-7 минут, накрыв крышкой. Также можно приготовить томатную подливу из пасты или свежих помидоров и протушить блюдо в ней.

  1. Готовые котлеты после жарки выложить на бумажные салфетки, чтобы впиталось масло. Подавать с гарниром из картофеля, круп, макаронных изделий, овощей.
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