Рецепт пирожков с вишней

Влить ледяную воду. Сформировать тесто в плотный шар. Тесто должно быть эластичным, не липнуть к рукам и емкости для замеса. Если тесто липкое, стоит добавить ещё немного муки. А если же оно не собирается в шар даже после длительного замеса, следует добавить ещё немного холодной воды. Отправить готовое тесто в холод на время, пока готовится и охлаждается вишневая начинка.