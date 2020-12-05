Рецепт пирожков с вишней

Список ингредиентов:
Из расчета на 14 шт.
- Соль — 4 г
- Вишня свежая — 180 г
- Сливочное масло — 55 г
- Крахмал картофельный — 7 г
- Мука пшеничная — 160 г
- Вода холодная — 50 мл
- Сахар — 60 г
- Растительное масло — 50 г
- Ванильный сахар — 10 г
Как приготовить Пирожки с вишней: самый легкий пошаговый рецепт с фото
Влить ледяную воду. Сформировать тесто в плотный шар. Тесто должно быть эластичным, не липнуть к рукам и емкости для замеса. Если тесто липкое, стоит добавить ещё немного муки. А если же оно не собирается в шар даже после длительного замеса, следует добавить ещё немного холодной воды. Отправить готовое тесто в холод на время, пока готовится и охлаждается вишневая начинка.
Для приготовления начинки нужно очистить вишню от косточек, предварительно промыв ягоду. Добавить к вишне сахар и крахмал.
Перемешать компоненты, и отправить емкость на огонь. Уварить вишневую начинку до загустения и охладить.
Раскатать тесто в тонкий круг толщиной в 3-5 миллиметров. Вырезать с помощью формочки или чашки заготовки. Пирожки можно готовить любой формы: круглые, прямоугольные или треугольные.
Накрыть начинку второй заготовкой из теста.
Защипать края изделия с помощью вилки. Если края заготовок плохо соединяются друг с другом, стоит смазать их смесью из молока и яичного желтка.
Обжарить пирожки в масле до аппетитного румяного оттенка.
Выложить пирожки на бумажное полотенце, после чего на тарелку. Ароматные слоеные пирожки с вишней на сковороде готовы.
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