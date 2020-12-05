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Рецепт пирожков с вишней

Рецепт пирожков с вишней
Пирожки с вишней на домашнем слоеном тесте покорят ваше сердце.  Десерт получается ароматным, с хрустящим слоеным тестом снаружи и нежной кисло-сладкой начинкой из вишни внутри. Приготовить вкусные и аппетитные жареные пирожки с вишней в домашних условиях довольно легко! А все продукты для приготовления десерта доступные и очень бюджетные.

Список ингредиентов:

Из расчета на 14 шт.

  • Соль — 4 г
  • Вишня свежая — 180 г
  • Сливочное масло — 55 г
  • Крахмал картофельный — 7 г
  • Мука пшеничная — 160 г
  • Вода холодная — 50 мл
  • Сахар — 60 г
  • Растительное масло — 50 г
  • Ванильный сахар — 10 г

Как приготовить Пирожки с вишней: самый легкий пошаговый рецепт с фото

Шаг 1
Рецепт пирожков с вишней
Сперва нужно приготовить тесто для пирожков. Необходимо растереть охлажденное сливочное масло с небольшой щепоткой соли, ванилью, щепоткой сахара и мукой до консистенции песочной крошки.
Шаг 2
Рецепт пирожков с вишней

Влить ледяную воду. Сформировать тесто в плотный шар. Тесто должно быть эластичным, не липнуть к рукам и емкости для замеса. Если тесто липкое, стоит добавить ещё немного муки. А если же оно не собирается в шар даже после длительного замеса, следует добавить ещё немного холодной воды. Отправить готовое тесто в холод на время, пока готовится и охлаждается вишневая начинка.

Шаг 3
Рецепт пирожков с вишней

Для приготовления начинки нужно очистить вишню от косточек, предварительно промыв ягоду. Добавить к вишне сахар и крахмал.

Шаг 4
Рецепт пирожков с вишней

Перемешать компоненты, и отправить емкость на огонь. Уварить вишневую начинку до загустения и охладить.

Шаг 5
Рецепт пирожков с вишней

Раскатать тесто в тонкий круг толщиной в 3-5 миллиметров. Вырезать с помощью формочки или чашки заготовки. Пирожки можно готовить любой формы: круглые, прямоугольные или треугольные.

Шаг 6
Рецепт пирожков с вишней
Выложить начинку в центр заготовки.
Шаг 7
Рецепт пирожков с вишней

Накрыть начинку второй заготовкой из теста.

Шаг 8
Рецепт пирожков с вишней

Защипать края изделия с помощью вилки. Если края заготовок плохо соединяются друг с другом, стоит смазать их смесью из молока и яичного желтка.

Шаг 9
Рецепт пирожков с вишней

Обжарить пирожки в масле до аппетитного румяного оттенка.

Шаг 10
Рецепт пирожков с вишней

Выложить пирожки на бумажное полотенце, после чего на тарелку. Ароматные слоеные пирожки с вишней на сковороде готовы.

Приятного аппетита!

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