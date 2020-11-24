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Паста с тефтелями

Паста с тефтелями
Паста с нежными тефтельями в томатном соусе. Ммм... Вкусный и быстрый ужин приготовить очень просто.
Ингредиенты:
Спагетти300 г
Фарш мясной300 г
Яйцо1 шт
Томат-паста200 г
Луковица1 шт
Морковь1 шт
Растительное масло
Перец
Соль
Приготовление:

В миску с фаршем добавить яйцо. Посолить и поперчить

В миску с фаршем добавить яйцо. Посолить и поперчить.

Сформировать небольшие «колобочки» и обвалять их в муке

Сформировать небольшие «колобочки» и обвалять их в муке.

Обжарить на растительном масле

Обжарить на растительном масле.

В глубокой сковороде обжарить на растительном масле мелко нашинкованный лук

В глубокой сковороде обжарить на растительном масле мелко нашинкованный лук.

Добавить тертую морковь

Добавить тертую морковь.

Обжарить в течение 3-5 минут, добавить томатную пасту и 1/2 стакана воды

Обжарить в течение 3-5 минут, добавить томатную пасту и 1/2 стакана воды.

Довести до кипения и выложить тефтели в сковороду. Томить еще 10-15 минут на медленном огне

Довести до кипения и выложить тефтели в сковороду. Томить еще 10-15 минут на медленном огне.

Спагетти отварить в подсоленной воде до готовности

Спагетти отварить в подсоленной воде до готовности.

Паста с тефтелями

Отбросить на дуршлаг и заправить сливочным маслом. Выложить на тарелку порцию спагетти и сверху тефтели с соусом.

Приятного аппетита!

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