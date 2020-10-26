Джамбалайя

Сегодня готовлю простое, вкусное и сытное блюдо американской кухни, на основе риса, - джамбалайю. Это креольское блюдо штата Луизиана. Рецептов приготовления джамбалайи - огромное количество, как и нашего борща. :) Блюдо демократичное, допускается замена одних ингредиентов другими. Неизменными ингредиентами джамбалайи остаются рис и томаты. Если вы любите такие простые рецепты для обеда или ужина, то этот рецепт для вас!