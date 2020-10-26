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Джамбалайя

Джамбалайя

Сегодня готовлю простое, вкусное и сытное блюдо американской кухни, на основе риса, - джамбалайю. Это креольское блюдо штата Луизиана. Рецептов приготовления джамбалайи - огромное количество, как и нашего борща. :) Блюдо демократичное, допускается замена одних ингредиентов другими. Неизменными ингредиентами джамбалайи остаются рис и томаты. Если вы любите такие простые рецепты для обеда или ужина, то этот рецепт для вас!
Продукты (на 6 порций)
Сосиски (желательно подкопчённые или копчёные) - 400 г
Рис - 350 г
Лук репчатый - 1 шт.
Перец болгарский - 200 г
Помидоры - 300 г
Чеснок - 2 зубчика
Томатная паста - 1 ст. ложка
Масло растительное - 60 мл
Петрушка свежая - 1 пучок
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
 

Видео рецептДжамбалайя
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