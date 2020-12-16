Запеканка из пельменей «Ленивая жена» с сыром и майонезом в духовке

Готовить данное блюдо будем в духовом шкафу, поэтому его можно включить заранее, чтобы разогрелся. Ведь все подготовительные шаги займут максимум 10 минут. За простоту и быстроту пельменная запеканка в Интернете носит название «Ленивая жена». Хотя я бы лучше поправила название на «Занятую».

Возьмем:

0,5 кг замороженных пельменей,

200 г сыра,

5 яиц,

3 ст.л. сметаны или майонеза,

соль, перец по вкусу,

укроп, петрушка.

Запекать при температуре 190 — 200 градусов 30 — 40 минут.

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты. Если у вас сыр не твердых, а мягких сортов, то пусть лучше полежит в холодильнике. Тогда его будет легче натереть на терке.

Итак, берем форму для выпечки. Круглая она или прямоугольная, значения не имеет. Если продукты останутся, можно будет выложить второй слой. Дно и бока формы смазываем растительным маслом.

На нее выкладываем полуфабрикаты. Чтобы они не прилипли ко дну, можно их перемешать в форме.

Далее мелко рубим зелень и на терке натираем сыр. Выкладываем их следующим слоем.

Шаг 2. Отдельно подготовим заливку. Для этого в глубокую миску вбиваем яйца. Подсолим и поперчим их по вкусу. Мне хватило четверти чайной ложки соли. Перчик брала черный молотый. Его нужно небольшую щепотку. Теперь венчиком взбиваем массу, чтобы желтки соединились с белками.

Далее вводим майонез или сметану. И вмешиваем его в яичную массу.

Как только заливка станет однородной, выливаем ее на запеканку.

Вы можете использовать специи. Это по желанию, они усиливают аромат и вкус. В заливку можно добавить мускатный орех. Либо приправить соус хмели-сунели. Если добавите куркуму, то корочка готового блюда приобретет красивый золотистый оттенок.

Шаг 3. Форму с продуктами ставим в духовой шкаф. Предварительно его желательно разогреть до 190-200 градусов. Выпекать будем при этой же температуре около 30-35 минут.

Если ваша духовка подпекает верх, то накройте форму фольгой. Иначе верхняя сырная корочка может подгореть. А нам это не нужно.

Запеканка очень вкусна в горячем виде. Когда сыр тянется, а внутри пельменей еще бурлит мясной сок.

Для еще большего усиления вкуса, советую подавать ее с нарезкой из свежих овощей – огурцов или помидор.