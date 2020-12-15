Диетическая творожная запеканка с изюмом

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Обезжиренный творог1,3 кг
Куриное яйцо2 штуки
Сахар20 г
Сметана 10%-ная100 г
Изюм100 г
Ванилин2 г
Разрыхлитель5 г
- 1. Смешать блендером до однородной массы все ингредиенты, кроме изюм.
- 2. Изюм замочить в кипятке, промыть и смешать с творожной массой.
- 3. Выложить в форму, слегка смазанную маслом при необходимости (лучше всего стеклянную или металлическую с высокими бортиками).
- 4. Выпекать в духовке, разогретой до 175 градусов, 1 час 20 минут.
Вместо изюма можно добавить цедру лимона или лимонную кислоту по вкусу.
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