Диетическая творожная запеканка с изюмом

1. Смешать блендером до однородной массы все ингредиенты, кроме изюм.

1. Смешать блендером до однородной массы все ингредиенты, кроме изюм.

2. Изюм замочить в кипятке, промыть и смешать с творожной массой.

2. Изюм замочить в кипятке, промыть и смешать с творожной массой.