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Диетическая творожная запеканка с изюмом

Диетическая творожная запеканка с изюмом

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Обезжиренный творог1,3 кг

Куриное яйцо2 штуки

Сахар20 г

Сметана 10%-ная100 г

Изюм100 г

Ванилин2 г

Разрыхлитель5 г

  • 1. Смешать блендером до однородной массы все ингредиенты, кроме изюм.
  • 2. Изюм замочить в кипятке, промыть и смешать с творожной массой.
  • 3. Выложить в форму, слегка смазанную маслом при необходимости (лучше всего стеклянную или металлическую с высокими бортиками).
  • 4. Выпекать в духовке, разогретой до 175 градусов, 1 час 20 минут.

Вместо изюма можно добавить цедру лимона или лимонную кислоту по вкусу.

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