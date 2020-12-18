Приготовление:

Готовим завтрак из любимых продуктов, которые всегда есть под рукой.

Как приготовить гренки с картофелем: Картофель натираем на крупной терке. Чередуем с луком, чтобы картошка не потемнела.

Зелень укропа мелко-мелко нарезаем.

Теперь в натертый картофель добавляем яйца, зелень, соль и черный перец. Хорошо все перемешиваем.

Берем кусочек батона и на одну сторону хорошим слоем выкладываем подготовленную начинку. Слегка прижимаем ложкой.

Выкладываем на сковороду (в разогретое растительное масло) картофелем вниз и обжариваем до золотистой корочки.

Аккуратно переверорачиваем и на второй стороне обжариваем пару минут.