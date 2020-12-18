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    вкусно!!!!!!!!!!!!!Диетическая творо...

Гренки с картофелем

Это блюдо быстрого приготовления
Фото к рецепту: Гренки с картофелем

Пока все спят, приготовлю быстрый завтрак без заморочек! Всего за 5 минут, засекайте.:)) Продукты обычные, результат великолепный! Хрустящая картофельная корочка на кусочке поджаренного хлеба — фантастика! Главное не съесть все самому!

Ингредиенты:

  • Батон (порезанный) — 1 шт.
  • Картофель (крупный) — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Укроп — 1 пучок
  • Яйца — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Масло растительное

Приготовление:

  • Готовим завтрак из любимых продуктов, которые всегда есть под рукой.
  • Как приготовить гренки с картофелем: Картофель натираем на крупной терке. Чередуем с луком, чтобы картошка не потемнела.
  • Зелень укропа мелко-мелко нарезаем.
  • Теперь в натертый картофель добавляем яйца, зелень, соль и черный перец. Хорошо все перемешиваем.
  • Берем кусочек батона и на одну сторону хорошим слоем выкладываем подготовленную начинку. Слегка прижимаем ложкой.
  • Выкладываем на сковороду (в разогретое растительное масло) картофелем вниз и обжариваем до золотистой корочки.
  • Аккуратно переверорачиваем и на второй стороне обжариваем пару минут.
  • Гренки с картофелем готовы! Получаются очень ароматными и с хрустящей корочкой! Готовятся очень легко, повторяйте на здоровье!

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