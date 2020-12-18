Это блюдо быстрого приготовления
Пока все спят, приготовлю быстрый завтрак без заморочек! Всего за 5 минут, засекайте.:)) Продукты обычные, результат великолепный! Хрустящая картофельная корочка на кусочке поджаренного хлеба — фантастика! Главное не съесть все самому!
Ингредиенты:
- Батон (порезанный) — 1 шт.
- Картофель (крупный) — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Укроп — 1 пучок
- Яйца — 2 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Масло растительное
Приготовление:
- Готовим завтрак из любимых продуктов, которые всегда есть под рукой.
- Как приготовить гренки с картофелем: Картофель натираем на крупной терке. Чередуем с луком, чтобы картошка не потемнела.
- Зелень укропа мелко-мелко нарезаем.
- Теперь в натертый картофель добавляем яйца, зелень, соль и черный перец. Хорошо все перемешиваем.
- Берем кусочек батона и на одну сторону хорошим слоем выкладываем подготовленную начинку. Слегка прижимаем ложкой.
- Выкладываем на сковороду (в разогретое растительное масло) картофелем вниз и обжариваем до золотистой корочки.
- Аккуратно переверорачиваем и на второй стороне обжариваем пару минут.
- Гренки с картофелем готовы! Получаются очень ароматными и с хрустящей корочкой! Готовятся очень легко, повторяйте на здоровье!
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