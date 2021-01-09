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Рецепт ленивого Хачапури к чаю. 5 минут на сковороде

Полюбил этот рецепт ленивого Хачапури, готовил уже раз 10 к чаю. 5 минут на сковороде

Приготовление:

Первое что нам понадобится, это 100 гр. Сыра. Натираем его на мелкой тёрке. Перекладываем в миску.

Полюбил этот рецепт ленивого Хачапури, готовил уже раз 10 к чаю. 5 минут на сковороде

В миску к сыру добавляем 100 гр. Сметаны и одно куриное яйцо.

Полюбил этот рецепт ленивого Хачапури, готовил уже раз 10 к чаю. 5 минут на сковороде

Туда же добавляем 1 столовую ложку с горкой муки. Мелко шинкуем небольшой пучок укропа и опять в миску.

Полюбил этот рецепт ленивого Хачапури, готовил уже раз 10 к чаю. 5 минут на сковороде

Далее солим по вкусу, так же по вкусу перчим. Всё содержимое хорошо перемешиваем.

Полюбил этот рецепт ленивого Хачапури, готовил уже раз 10 к чаю. 5 минут на сковороде

Выкладываем на разогретую сковороду и под крышкой на небольшом огне обжариваем с двух сторон. Перевернув лепёшку, я для красоты сверху посыпал немного сыра. Накрываем крышку, обжариваем до золотистой корочки.

Полюбил этот рецепт ленивого Хачапури, готовил уже раз 10 к чаю. 5 минут на сковороде

Ингредиенты. 100 гр. Сыра. 100 гр. Сметаны. Куриное яйцо. 1ст.л. Муки. Укроп. Соль. Перец.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ ⇩⇩⇩

Полюбил этот рецепт ленивого Хачапури, готовил уже раз 10 к чаю. 5 минут на сковороде

Сверху посыпаем зеленью и всё готово! И за считанные минуты без большой возни, у нас очень вкусная и нежная лепёшка к чаю. Всем приятного аппетита.

 

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