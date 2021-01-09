Рецепт ленивого Хачапури к чаю. 5 минут на сковороде

Приготовление:

Первое что нам понадобится, это 100 гр. Сыра. Натираем его на мелкой тёрке. Перекладываем в миску.

В миску к сыру добавляем 100 гр. Сметаны и одно куриное яйцо.

Туда же добавляем 1 столовую ложку с горкой муки. Мелко шинкуем небольшой пучок укропа и опять в миску.

Далее солим по вкусу, так же по вкусу перчим. Всё содержимое хорошо перемешиваем.

Выкладываем на разогретую сковороду и под крышкой на небольшом огне обжариваем с двух сторон. Перевернув лепёшку, я для красоты сверху посыпал немного сыра. Накрываем крышку, обжариваем до золотистой корочки.

Ингредиенты. 100 гр. Сыра. 100 гр. Сметаны. Куриное яйцо. 1ст.л. Муки. Укроп. Соль. Перец.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ ⇩⇩⇩

Сверху посыпаем зеленью и всё готово! И за считанные минуты без большой возни, у нас очень вкусная и нежная лепёшка к чаю. Всем приятного аппетита.



