Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

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Когда разговор заходит про яблочный пирог, первое, что приходит на ум это "шарлотка". Но ведь это не единственный пирог, который можно приготовить с использованием яблок.
Сегодня хочу предложить вам рецепт более яркого, более насыщенного яблочного пирога — в рецептуре этого пирога много, очень много яблок, которые первоначально запекаются. И, в конечном результате, пирог получается просто мармеладным!!!
Впервые попробовала такой пирог только этой осенью (где-то месяц назад) и теперь уже знаю, что буду печь его всегда!!! Неповторимый аромат и вкус яблок покорил всех членов моей семьи, попробуйте приготовить и вы — уверена, ещё как уверена... Этот яблочный пирог точно придется вам по вкусу!
Ингредиенты для приготовления:
Для начинки:
Яблоки — 1,5 кг
Сахар — 200 г
Сливочное масло — 50 г
Для теста:
Куриные яйца — 3 шт.
Сахар — 4-5 ст. л. (80 г достаточно)
Ванилин — по вкусу
Соль — щепотка
Мука — 80 г
Приступаем к приготовлению...
Для приготовления этого пирога идеально подойдут именно кислые яблоки — будет правильный баланс кисло-сладкого вкуса. Если яблоки будут сладкими, пирог покажется слишком приторным. Яблоки хорошо вымываем, нарезаем на половинки и четвертинки, удаляя при этом серединку с семенами. Кожуру не снимаем!!!
Теперь берем любую подходящую по размеру форму для выпечки, и лучше, чтобы она была не разъемной — так как будет много яблочного сока, и через щели разъемной формы он будет вытекать. На дно формы выкладываем кусочки сливочного масла.
Сверху насыпаем половину нормы сахара, распределяем равномерно по маслу.
Далее выкладываем дольки яблок — выбираем самые красивые! Они будут сверху пирога...
Насыпаем остатки сахара и укладываем остальные яблоки.
Отправляем яблоки запекаться в духовку, разогретую до 190-200 градусов, где-то на 40 минут...
Вот так будут выглядеть яблоки после запекания!!!
Теперь есть время сделать другие домашние дела, а за 10 минут до окончания запекания яблок начинаем готовить тесто. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар, щепотку соли, ванилин и взбиваем при помощи миксера.
Далее добавляем просеянную муку и теперь уже аккуратно лопаткой перемешиваем тесто, для того, чтобы не разрушить воздушную текстуру.
Заливаем тесто поверх запечённых яблок и снова отправляем в духовку, примерно на 20 минут. Готовый пирог это просто чудо!!! Вкуснейшая начинка — как яблочный мармелад, и нежное бисквитное тесто — это правда очень вкусно! Готовьте, пробуйте, Приятного аппетита!
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С уважением, Оксана!
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