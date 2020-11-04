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Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

дравствуйте, меня зовут Оксана! Рада приветствовать всех, кто заглянул на мою страничку. Большое спасибо, что находите время читать мои рецепты! Буду благодарна вашим комментариям и подписке!

Когда разговор заходит про яблочный пирог, первое, что приходит на ум это "шарлотка". Но ведь это не единственный пирог, который можно приготовить с использованием яблок.

Сегодня хочу предложить вам рецепт более яркого, более насыщенного яблочного пирога — в рецептуре этого пирога много, очень много яблок, которые первоначально запекаются. И, в конечном результате, пирог получается просто мармеладным!!!

Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

Впервые попробовала такой пирог только этой осенью (где-то месяц назад) и теперь уже знаю, что буду печь его всегда!!! Неповторимый аромат и вкус яблок покорил всех членов моей семьи, попробуйте приготовить и вы — уверена, ещё как уверена... Этот яблочный пирог точно придется вам по вкусу!

Ингредиенты для приготовления:

Для начинки:
Яблоки — 1,5 кг
Сахар — 200 г
Сливочное масло — 50 г
Для теста:
Куриные яйца — 3 шт.
Сахар — 4-5 ст. л. (80 г достаточно)
Ванилин — по вкусу
Соль — щепотка
Мука — 80 г

Приступаем к приготовлению...

Для приготовления этого пирога идеально подойдут именно кислые яблоки — будет правильный баланс кисло-сладкого вкуса.

Если яблоки будут сладкими, пирог покажется слишком приторным. Яблоки хорошо вымываем, нарезаем на половинки и четвертинки, удаляя при этом серединку с семенами. Кожуру не снимаем!!!

Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

Теперь берем любую подходящую по размеру форму для выпечки, и лучше, чтобы она была не разъемной — так как будет много яблочного сока, и через щели разъемной формы он будет вытекать. На дно формы выкладываем кусочки сливочного масла.

Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

Сверху насыпаем половину нормы сахара, распределяем равномерно по маслу.

Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

Далее выкладываем дольки яблок — выбираем самые красивые! Они будут сверху пирога...

Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

Насыпаем остатки сахара и укладываем остальные яблоки.

Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

Отправляем яблоки запекаться в духовку, разогретую до 190-200 градусов, где-то на 40 минут...

Вот так будут выглядеть яблоки после запекания!!!

Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

Теперь есть время сделать другие домашние дела, а за 10 минут до окончания запекания яблок начинаем готовить тесто. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар, щепотку соли, ванилин и взбиваем при помощи миксера.

Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

Далее добавляем просеянную муку и теперь уже аккуратно лопаткой перемешиваем тесто, для того, чтобы не разрушить воздушную текстуру.

Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

Заливаем тесто поверх запечённых яблок и снова отправляем в духовку, примерно на 20 минут. Готовый пирог это просто чудо!!! Вкуснейшая начинка — как яблочный мармелад, и нежное бисквитное тесто — это правда очень вкусно! Готовьте, пробуйте, Приятного аппетита!

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Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью
Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью
Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью
Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

С уважением, Оксана!

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