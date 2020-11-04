Готовлю пирог "Мармеладное чудо" — много-много яблок и минимум теста: мой самый вкусный яблочный пирог этой осенью

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Когда разговор заходит про яблочный пирог, первое, что приходит на ум это "шарлотка". Но ведь это не единственный пирог, который можно приготовить с использованием яблок.

Сегодня хочу предложить вам рецепт более яркого, более насыщенного яблочного пирога — в рецептуре этого пирога много, очень много яблок, которые первоначально запекаются. И, в конечном результате, пирог получается просто мармеладным!!!

Впервые попробовала такой пирог только этой осенью (где-то месяц назад) и теперь уже знаю, что буду печь его всегда!!! Неповторимый аромат и вкус яблок покорил всех членов моей семьи, попробуйте приготовить и вы — уверена, ещё как уверена... Этот яблочный пирог точно придется вам по вкусу!

Ингредиенты для приготовления:

Для начинки:

Яблоки — 1,5 кг

Сахар — 200 г

Сливочное масло — 50 г

Для теста:

Куриные яйца — 3 шт.

Сахар — 4-5 ст. л. (80 г достаточно)

Ванилин — по вкусу

Соль — щепотка

Мука — 80 г

Приступаем к приготовлению...

Для приготовления этого пирога идеально подойдут именно кислые яблоки — будет правильный баланс кисло-сладкого вкуса. Если яблоки будут сладкими, пирог покажется слишком приторным. Яблоки хорошо вымываем, нарезаем на половинки и четвертинки, удаляя при этом серединку с семенами. Кожуру не снимаем!!!

Теперь берем любую подходящую по размеру форму для выпечки, и лучше, чтобы она была не разъемной — так как будет много яблочного сока, и через щели разъемной формы он будет вытекать. На дно формы выкладываем кусочки сливочного масла.

Сверху насыпаем половину нормы сахара, распределяем равномерно по маслу.

Далее выкладываем дольки яблок — выбираем самые красивые! Они будут сверху пирога...

Насыпаем остатки сахара и укладываем остальные яблоки.

Отправляем яблоки запекаться в духовку, разогретую до 190-200 градусов, где-то на 40 минут...

Вот так будут выглядеть яблоки после запекания!!!

Теперь есть время сделать другие домашние дела, а за 10 минут до окончания запекания яблок начинаем готовить тесто. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар, щепотку соли, ванилин и взбиваем при помощи миксера.

Далее добавляем просеянную муку и теперь уже аккуратно лопаткой перемешиваем тесто, для того, чтобы не разрушить воздушную текстуру.

Заливаем тесто поверх запечённых яблок и снова отправляем в духовку, примерно на 20 минут. Готовый пирог это просто чудо!!! Вкуснейшая начинка — как яблочный мармелад, и нежное бисквитное тесто — это правда очень вкусно! Готовьте, пробуйте, Приятного аппетита!

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С уважением, Оксана!