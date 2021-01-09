Готовим капустные котлеты в духовке. Это вкусное, недорогое, быстрое и очень простое блюдо. Обожаю их со сметанкой. Падать можно как гарнир или как самостоятельное блюдо. Даже дети едят с огромным удовольствием и просят добавки.
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Рецепт:
Капуста -600гр.
Вода -50мл.
Овсяные хлопья -4ст.л. (30гр)
Молоко -150 мл.
Сливочное масло -30-50гр.
Яйца -3шт.
Соль -1/2ч.л.
Чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
Капусту свежую 600 грамм нарежем кубиками.
Берем глубокую сковороду, кладем сливочное масло 30-50 грамм. Кладём капусту, вливаем 50 мл воды и тушим минут 10 на среднем огне, до испарения жидкости.
Как капуста начнет вкусно пахнуть и слегка золотится добавляем 4 ст.л. овсяных хлопьев. По весу у меня это 30 грамм. Вливаем 150 мл молока, ½ ч.л. соли, черный перец, перемешиваем и тушим на медленном огне под крышкой еще 10 минут.
Иногда перемешиваем, чтобы ничего не подгорело.
Снимаем с огня и дадим массе остыть. Теперь когда масса остыла разбиваем 3 яйца, перемешиваем.
Берем формочки для выпечки кексов, смазываем маслом. Кладем капусту. У меня получается 10 порций.
Ставим в разогретую духовку и запекаем при 180 градусах 30 минут.
Как появится золотистая аппетитная корочка, значит готово.
Подаем горячими в качестве гарнира с мясом или рыбой.
Можно подать как самостоятельное блюдо дополнив овощным салатом и сметаной.
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