Готовим капустные котлеты в духовке. Это вкусное, недорогое, быстрое и очень простое блюдо. Обожаю их со сметанкой. Падать можно как гарнир или как самостоятельное блюдо. Даже дети едят с огромным удовольствием и просят добавки.

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Рецепт:

Капуста -600гр.

Вода -50мл.

Овсяные хлопья -4ст.л. (30гр)

Молоко -150 мл.

Сливочное масло -30-50гр.

Яйца -3шт.

Соль -1/2ч.л.

Чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Капусту свежую 600 грамм нарежем кубиками.

Берем глубокую сковороду, кладем сливочное масло 30-50 грамм. Кладём капусту, вливаем 50 мл воды и тушим минут 10 на среднем огне, до испарения жидкости.

Как капуста начнет вкусно пахнуть и слегка золотится добавляем 4 ст.л. овсяных хлопьев. По весу у меня это 30 грамм. Вливаем 150 мл молока, ½ ч.л. соли, черный перец, перемешиваем и тушим на медленном огне под крышкой еще 10 минут.

Иногда перемешиваем, чтобы ничего не подгорело.

Снимаем с огня и дадим массе остыть. Теперь когда масса остыла разбиваем 3 яйца, перемешиваем.

Берем формочки для выпечки кексов, смазываем маслом. Кладем капусту. У меня получается 10 порций.

Ставим в разогретую духовку и запекаем при 180 градусах 30 минут.

Как появится золотистая аппетитная корочка, значит готово.

Подаем горячими в качестве гарнира с мясом или рыбой.

Можно подать как самостоятельное блюдо дополнив овощным салатом и сметаной.