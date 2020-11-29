Песочное пирожное

Друзья, хочу поделиться с вами рецептом песочных пирожных с джемом. Раньше они стоили копейки и продавались везде, также, как и молочные коржики и песочные колечки. Сегодня мы приготовим их сами: во-первых, потому что это быстро и просто, а во-вторых, потому что они безумно вкусные!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Итак, сперва смешиваем 310 г просеянной муки и 1 ч.л. разрыхлителя.

Это удобно делать при помощи венчика.

Затем в другую миску кладём 180 г мягкого сливочного масла, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером 1 минуту, до пышности масла.

Раньше в песочное тесто клали маргарин. Я его в выпечке не использую, на мой взгляд, на масле получается вкусней.

1 из 2 Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры, поэтому сливочное масло и яйцо нужно достать из холодильника за час до приготовления.

Далее всыпаем 130 г сахара и пакетик ванилина (1,5 г) и продолжаем взбивать 2-3 минуты до посветления и пышности. Затем в сливочную массу вбиваем 1 яйцо и продолжаем взбивать минуты три. Масса станет ещё более пышной.

1 из 4 Листайте и смотрите больше фото приготовления.

И теперь начинаем вводить частями муку с разрыхлителем. Продолжаем работать миксером, затем остатки мучной смеси вмешиваем лопаткой и уже на окончательной стадии собираем тесто в комок руками. Оно получается очень мягкое, нежное и легко рвётся.

1 из 5 Муку я всегда использую пшеничную высшего сорта.

Раскатывать тесто мы будем сразу на пергаментной бумаге. Сперва тесто немного растягиваем в стороны руками, а затем скалкой раскатываем его в пласт, толщиной 5 мм. Края подравниваем, чтобы тесто везде было одинаковой толщины. Размер моего пласта 30х35 см. Перекладываем тесто на противень и при помощи вилки накалываем его.

1 из 6 Вместо пергаментной бумаги можно взять коврик для выпечки.

Отправляем выпекаться в предварительно разогретую до двухсот градусов духовку на 10-12 минут. Как только края теста подрумянились сразу достаём его. И пока корж ещё горячий обрезаем неровные края и разрезаем на 2 части. Ну и теперь оставляем его полностью остывать.

1 из 3 Делаем всё крайне аккуратно, так как и корж, и противень очень горячие.

Сегодня у нас будут пирожные с вареньем из чёрной смородины. Но можно брать абсолютно любое на ваш вкус.

Мне ещё нравится с абрикосовым и яблочным вареньем.



Когда тесто полностью остыло, обрезанные края перекладываем в пакет с застёжкой и при помощи скалки, измельчаем их в крошку. Полученной крошкой мы будем обсыпать пирожные.

1 из 3 Если хотите, чтобы пирожное было обсыпано хорошо, то обрезайте края побольше.

Одну половину теста очень аккуратно перекладываем на ровную поверхность.

Оно хрупкое, поэтому действовать нужно быстро, но осторожно.

Перекладываем половину варенья на тесто и с помощью лопатки или ложки распределяем его равномерным слоем по всей поверхности коржа, при этом немного отступая от краёв, чтобы варенье не вытекло, когда положим сверху второй корж.

1 из 3 Кстати, на второй день такие пирожные ещё вкуснее!

Ну и теперь кладём второй корж, обмазываем его вареньем, но уже полностью, не отступая от краёв. Сверху пирожное присыпаем полученной крошкой и в таком виде даём постоять ему 2-3 часа при комнатной температуре. Оно должно хорошо пропитаться. Затем разрезаем его на небольшие квадраты и зовём семью пить чай.