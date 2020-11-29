Семья просит готовить почаще. Песочное пирожное как в детстве. Я и не думала, что оно готовится так легко..
Друзья, хочу поделиться с вами рецептом песочных пирожных с джемом. Раньше они стоили копейки и продавались везде, также, как и молочные коржики и песочные колечки. Сегодня мы приготовим их сами: во-первых, потому что это быстро и просто, а во-вторых, потому что они безумно вкусные!
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Итак, сперва смешиваем 310 г просеянной муки и 1 ч.л. разрыхлителя.
Затем в другую миску кладём 180 г мягкого сливочного масла, добавляем щепотку соли и взбиваем миксером 1 минуту, до пышности масла.
Раньше в песочное тесто клали маргарин. Я его в выпечке не использую, на мой взгляд, на масле получается вкусней.
Далее всыпаем 130 г сахара и пакетик ванилина (1,5 г) и продолжаем взбивать 2-3 минуты до посветления и пышности. Затем в сливочную массу вбиваем 1 яйцо и продолжаем взбивать минуты три. Масса станет ещё более пышной.
И теперь начинаем вводить частями муку с разрыхлителем. Продолжаем работать миксером, затем остатки мучной смеси вмешиваем лопаткой и уже на окончательной стадии собираем тесто в комок руками. Оно получается очень мягкое, нежное и легко рвётся.
Раскатывать тесто мы будем сразу на пергаментной бумаге. Сперва тесто немного растягиваем в стороны руками, а затем скалкой раскатываем его в пласт, толщиной 5 мм. Края подравниваем, чтобы тесто везде было одинаковой толщины. Размер моего пласта 30х35 см. Перекладываем тесто на противень и при помощи вилки накалываем его.
Отправляем выпекаться в предварительно разогретую до двухсот градусов духовку на 10-12 минут. Как только края теста подрумянились сразу достаём его. И пока корж ещё горячий обрезаем неровные края и разрезаем на 2 части. Ну и теперь оставляем его полностью остывать.
Сегодня у нас будут пирожные с вареньем из чёрной смородины. Но можно брать абсолютно любое на ваш вкус.
Когда тесто полностью остыло, обрезанные края перекладываем в пакет с застёжкой и при помощи скалки, измельчаем их в крошку. Полученной крошкой мы будем обсыпать пирожные.
Одну половину теста очень аккуратно перекладываем на ровную поверхность.
Оно хрупкое, поэтому действовать нужно быстро, но осторожно.
Перекладываем половину варенья на тесто и с помощью лопатки или ложки распределяем его равномерным слоем по всей поверхности коржа, при этом немного отступая от краёв, чтобы варенье не вытекло, когда положим сверху второй корж.
Ну и теперь кладём второй корж, обмазываем его вареньем, но уже полностью, не отступая от краёв. Сверху пирожное присыпаем полученной крошкой и в таком виде даём постоять ему 2-3 часа при комнатной температуре. Оно должно хорошо пропитаться. Затем разрезаем его на небольшие квадраты и зовём семью пить чай.
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