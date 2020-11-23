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Салат «Обжорка» Салат с курицей и грибами

Салат «Обжорка»

objorka

Понадобится:

  • мясо отварное - 300 г,
  • морковь - 2 шт.,
  • лук красный - 1 шт. (крупный),
  • огурцы (соленые или маринованные) - 34 шт.,
  • чеснок - 3 зубчика,
  • масло растительное - 3 ст. л.,
  • майонез - 3 ст. л.,
  • соль и перец - по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте тонкими полосками, лук - полукольцами, морковь и огурцы - тонкой соломкой.
  2. Лук и морковь обжарьте на масле до золотистого оттенка.
  3. Соедините все ингредиенты, посолите и поперчите.
  4. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.
  5. Заправьте салат и уберите в холодильник на 2 ч.

Салат с курицей и грибами

s kuricey i gridami

Понадобится:

  • филе куриное отварное - 250 г,
  • сыр твердый тертый - 100 г,
  • грибы отварные - 100 г,
  • морковь - 4 шт.,
  • картофель - 3 шт.,
  • яйцо - 4 шт.,
  • орехи грецкие (ядра) -100 г,
  • майонез - 350 г.

Приготовление:

  1. Отварите морковь и картофель в мундирах, яйца сварите вкрутую.
  2. Филе и грибы некрупно нарежьте.
  3. Натрите на крупной терке морковь и картофель.
  4. Мелко нарубите яйца и орехи.
  5. Уложите в салатник слой картофеля, затем слой яиц, сыра и моркови.
  6. Смажьте майонезом, сверху уложите слой курицы, грибов и орехов.
  7. Повторите в том же порядке.
  8. Присыпьте сыром и уберите в холодильник на 6-8 ч.

Салат «Кобб»

salat kobb

Понадобится:

  • салат роман - 100 г,
  • кресс-салат - 70 г,
  • руккола - 70 г,
  • бекон - 6 ломтиков,
  • куриная грудка отварная - 1 шт.
    ,
  • помидоры черри - 15 шт.,
  • авокадо - 2 шт.,
  • сок лимона - 2 ч. л.,
  • яйцо - 2 шт.,
  • лук зеленый нарезанный - 2 ст. л.,
  • уксус бальзамический - 1/4 стакана,
  • горчица - 1 ст. л.,
  • сахар - 1-2 ч. л.
  • соль, перец - по вкусу,
  • масло оливковое - 1/2 стакана,
  • сыр рокфор тертый (или другой твердый сыр) - 1/2 стакана.

Приготовление:

  1. Яйца сварите вкрутую.
  2. Бекон обжарьте и выложите на бумажное полотенце, чтобы стек жир, нарежьте.
  3. Куриную грудку нарежьте кубиками.
  4. Авокадо очистите, нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.
  5. В салатник с нарезанными листьями салата выложите помидоры черри, курицу, бекон, авокадо.
  6. Посыпьте тертыми желтками и белками.
  7. Для заправки взбейте уксус, горчицу, соль и перец.
  8. Медленно вливайте масло, взбивая, пока соус не загустеет.
  9. Добавьте сахар и сыр, взбейте.

Приятного аппетита!

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