Салат «Обжорка» Салат с курицей и грибами

Понадобится:

соль и перец - по вкусу.

огурцы (соленые или маринованные) - 34 шт.,

мясо отварное - 300 г,

Приготовление:

Мясо нарежьте тонкими полосками, лук - полукольцами, морковь и огурцы - тонкой соломкой.

Лук и морковь обжарьте на масле до золотистого оттенка.

Соедините все ингредиенты, посолите и поперчите.

Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.