Салат «Обжорка» Салат с курицей и грибами

Салат «Обжорка»
Понадобится:
- мясо отварное - 300 г,
- морковь - 2 шт.,
- лук красный - 1 шт. (крупный),
- огурцы (соленые или маринованные) - 34 шт.,
- чеснок - 3 зубчика,
- масло растительное - 3 ст. л.,
- майонез - 3 ст. л.,
- соль и перец - по вкусу.
Приготовление:
- Мясо нарежьте тонкими полосками, лук - полукольцами, морковь и огурцы - тонкой соломкой.
- Лук и морковь обжарьте на масле до золотистого оттенка.
- Соедините все ингредиенты, посолите и поперчите.
- Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.
- Заправьте салат и уберите в холодильник на 2 ч.
Салат с курицей и грибами
Понадобится:
- филе куриное отварное - 250 г,
- сыр твердый тертый - 100 г,
- грибы отварные - 100 г,
- морковь - 4 шт.,
- картофель - 3 шт.,
- яйцо - 4 шт.,
- орехи грецкие (ядра) -100 г,
- майонез - 350 г.
Приготовление:
- Отварите морковь и картофель в мундирах, яйца сварите вкрутую.
- Филе и грибы некрупно нарежьте.
- Натрите на крупной терке морковь и картофель.
- Мелко нарубите яйца и орехи.
- Уложите в салатник слой картофеля, затем слой яиц, сыра и моркови.
- Смажьте майонезом, сверху уложите слой курицы, грибов и орехов.
- Повторите в том же порядке.
- Присыпьте сыром и уберите в холодильник на 6-8 ч.
Салат «Кобб»
Понадобится:
- салат роман - 100 г,
- кресс-салат - 70 г,
- руккола - 70 г,
- бекон - 6 ломтиков,
- куриная грудка отварная - 1 шт.,
- помидоры черри - 15 шт.,
- авокадо - 2 шт.,
- сок лимона - 2 ч. л.,
- яйцо - 2 шт.,
- лук зеленый нарезанный - 2 ст. л.,
- уксус бальзамический - 1/4 стакана,
- горчица - 1 ст. л.,
- сахар - 1-2 ч. л.
- соль, перец - по вкусу,
- масло оливковое - 1/2 стакана,
- сыр рокфор тертый (или другой твердый сыр) - 1/2 стакана.
Приготовление:
- Яйца сварите вкрутую.
- Бекон обжарьте и выложите на бумажное полотенце, чтобы стек жир, нарежьте.
- Куриную грудку нарежьте кубиками.
- Авокадо очистите, нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.
- В салатник с нарезанными листьями салата выложите помидоры черри, курицу, бекон, авокадо.
- Посыпьте тертыми желтками и белками.
- Для заправки взбейте уксус, горчицу, соль и перец.
- Медленно вливайте масло, взбивая, пока соус не загустеет.
- Добавьте сахар и сыр, взбейте.
Приятного аппетита!
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