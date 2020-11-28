Быстрое и простое печенье к чаю

Предлагаем простой рецепт вкусного печенья к чаю. Для приготовления теста в качестве жидкой основы используем кефир любой жирности. Все компоненты просто смешиваются между собой, получается мягкое и эластичное тесто, которое делится на маленькие квадраты, присыпается сахаром.Такое аппетитное сахарное мини-печенье очень понравится детям. Выпечка на кефире долгое время не черствеет, остается мягкой.

Приготовление:

В глубокую емкость вбейте яйцо, всыпьте 2 ст.л. сахарного песка, тщательно перемешайте венчиком, максимально растворяя курицы сахара.

Влейте необходимое количество растительного масла, расколотите вилкой.

Влейте кефир комнатной температуры, перемешайте.

Муку просейте через сито, это насытит ее кислородом. В этот же момент смешайте ее с разрыхлителем. Небольшими порциями муку добавляйте в основную массу, параллельно перемешивая.

Замесите руками густое мягкое тесто.

Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто, сверху его также присыпьте мукой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5-10 мм. Сверху притрусите сахаром, слегка пройдитесь скалкой, чтобы крупицы пристали к тесту.

Специальным ножом для теста нарежьте пласт на мелкие квадраты или прямоугольники.

Переложите их на противень или силиконовый коврик на расстоянии друг от друга. Духовку прогрейте до 180 градусов, внутрь поместите противень с заготовками.

Печенье запекайте 12-13 минут. Оно должно подняться и слегка подрумяниться, сильно зажаривать не нужно, иначе печенье станет твердым.

Подайте печенье к чашке горячего чая.

Ингредиенты: