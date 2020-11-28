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Быстрое и простое печенье к чаю

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Предлагаем простой рецепт вкусного печенья к чаю. Для приготовления теста в качестве жидкой основы используем кефир любой жирности. Все компоненты просто смешиваются между собой, получается мягкое и эластичное тесто, которое делится на маленькие квадраты, присыпается сахаром.Такое аппетитное сахарное мини-печенье очень понравится детям. Выпечка на кефире долгое время не черствеет, остается мягкой.

Приготовление:

В глубокую емкость вбейте яйцо, всыпьте 2 ст.л. сахарного песка, тщательно перемешайте венчиком, максимально растворяя курицы сахара.

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Влейте необходимое количество растительного масла, расколотите вилкой.

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Влейте кефир комнатной температуры, перемешайте.

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Муку просейте через сито, это насытит ее кислородом. В этот же момент смешайте ее с разрыхлителем. Небольшими порциями муку добавляйте в основную массу, параллельно перемешивая.

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Замесите руками густое мягкое тесто.

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто, сверху его также присыпьте мукой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5-10 мм. Сверху притрусите сахаром, слегка пройдитесь скалкой, чтобы крупицы пристали к тесту.

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Специальным ножом для теста нарежьте пласт на мелкие квадраты или прямоугольники.

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Переложите их на противень или силиконовый коврик на расстоянии друг от друга. Духовку прогрейте до 180 градусов, внутрь поместите противень с заготовками.

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Печенье запекайте 12-13 минут. Оно должно подняться и слегка подрумяниться, сильно зажаривать не нужно, иначе печенье станет твердым.

Пол стакана кефира и 20 минут Вашего времени. Быстрое и простое печенье к чаю готово!

Подайте печенье к чашке горячего чая.

Ингредиенты:

  • Мука - 280 г.
  • Кефир - 100 мл.
  • Сахар - 1 ст.л.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Пекарский порошок -1 ч.л.
  • Растительное масло - 50 мл.

 

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