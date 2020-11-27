Быстрый мастер-класс: ленивые голубцы

Рецептом сытных домашних голубцов трудно кого-то удивить, это блюдо любят и готовят во многих семьях. Но иногда не хватает времени и сил даже на дежурный рецепт. Не отказывайтесь от вкусных угощений, всегда можно сделать упрощенный вариант. Рассказываем, как приготовить аппетитные ленивые голубцы в духовке. Этот рецепт хорош тем, что продукты понадобятся самые простые, а еще можно сделать заготовки, заморозить и всегда иметь в запасе блюдо на обед или ужин. Сохраняйте быстрый мастер-класс и делитесь своими секретами!
Ингредиенты:
- говяжий фарш — 600 г
- рис — 100 г
- лук репчатый — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- капуста белокочанная — 1/3 небольшого кочана
- яйца куриные — 2 шт.
- сметана — 100 г
- сливочное масло — 50 г
- подсолнечное масло — 1 ст. л.
- помидоры в собственном соку — 200 г
- соль и перец — по вкусу
- молотый кориандр — 2 щепотки
Способ приготовления:
1. Отварите рис согласно инструкции на упаковке. В процессе приготовления немного посолите.
2. Мясной фарш смешайте с яйцами.
3. Измельчите репчатый лук, натрите на мелкой терке морковь, нашинкуйте капусту.
4. На сковороде растопите сливочное масло, поджарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, тушите 3 минуты.
5. Добавьте в сковороду капусту, посолите, поперчите, все перемешайте и тушите до мягкости капусты.
6. Соедините в глубокой миске фарш, тушеные овощи и отварной рис. Все перемешайте.
7. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом, сформируйте ленивые голубцы и выложите их на расстоянии друг от друга.
8. Помидоры в собственном соку измельчите в блендере, добавьте соль и перец, смешайте со сметаной и залейте этой смесью голубцы в форме.
9. Запекайте при 180°С в течение 50–60 минут.
Приятного аппетита!
На заметку
- Фарш можно приготовить дома, используя нежирную свинину, говядину, птицу. Или же сделайте смесь из нескольких видов мяса.
- Чтобы голубцы получились вкусными, тушеные овощи должны быть мягкими и сочными.
- Вместо помидоров в собственном соку подойдет пассата, томатный сок или паста.
- Время приготовления блюда зависит от мощности вашей духовки.
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