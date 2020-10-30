Как приготовить вкусный салат с курицей
С приготовлением этого салата придется немного повозиться, но в результате вы получите вкусную, сытную и оригинальную закуску. Приготовьте салат с куриными фрикадельками – вам точно понравится!
Продукты: 4 картофелины, 3 соленых огурца, 1 банка зеленого горошка, 4 яйца, 200 г куриного филе, 1 столовая ложка муки, 100 мл молока, 1 сырой яичный белок, 200 г майонеза, помидоры.
Приготовление салата с куриными фрикадельками
Муку просеять в миску, туда же влить молоко. Куриное филе про¬пустить через мясорубку и выложить в миску с молоком и мукой. Добавить яичный белок и все хорошенько взбить.
Вымесить полученную массу, ложкой сформовать маленькие фрикадельки и отварить их в подсоленной воде или приготовить на пару.
Картофель и яйца отварить, почистить и нарезать кубиками. Огурцы тоже нарезать мелкими кубиками. Картофель, яйца и огурцы выложить на блюдо слоями, смазывая майонезом
Верх салата покрыть зеленым горошком, а вокруг разложить фрикадельки. Украсить салат помидорами черри и подать к столу.
Можно смешать все ингредиенты в салатнике и заправить майонезом. Перед подачей к столу украсить зеленью.
Приятного аппетита!
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