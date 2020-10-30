Как приготовить вкусный салат с курицей

С приготовлением этого салата придется немного повозиться, но в результате вы получите вкусную, сытную и оригинальную закуску. Приготовьте салат с куриными фрикадельками – вам точно понравится!

Продукты: 4 картофелины, 3 соленых огурца, 1 банка зеленого горошка, 4 яйца, 200 г куриного филе, 1 столовая ложка муки, 100 мл молока, 1 сырой яичный белок, 200 г майонеза, помидоры.

Приготовление салата с куриными фрикадельками

Муку просеять в миску, туда же влить молоко. Куриное филе про¬пустить через мясорубку и выложить в миску с молоком и мукой. Добавить яичный белок и все хорошенько взбить.

Вымесить полученную массу, ложкой сформовать маленькие фрикадельки и отварить их в подсоленной воде или приготовить на пару.

Картофель и яйца отварить, почистить и нарезать кубиками. Огурцы тоже нарезать мелкими кубиками. Картофель, яйца и огурцы выложить на блюдо слоями, смазывая майонезом

Верх салата покрыть зеленым горошком, а вокруг разложить фрикадельки. Украсить салат помидорами черри и подать к столу.

Можно смешать все ингредиенты в салатнике и заправить майонезом. Перед подачей к столу украсить зеленью.

Приятного аппетита!