Пицца с солеными огурцами
Ингредиенты
- 300 г муки
- 70 мл негазированной теплой воды
- 1/2 пакетика дрожжей
- 100 г сладкосливочного масла
- 3 средних соленых огурца
- 100 г сервелатной колбасы
- 2 шпикачика
- 150 г сыра
- 3 крупных помидора
- специи для пиццы
Способ приготовления
- Всыпать быстрые дрожжи в воду, добавив немного муки. Вмесить масло и остаток муки. Порезать поперечно помидоры, настружить сыр. Порезать брусочками шпикачики и сервелатную колбасу, огурцы нарезать, как для салата. Раскатать пласт, подвернуть края. Уложить кружки помидоров, колбасные изделия и огурцы. Присыпать специями и сырной стружкой. Печь 25 минут.
Свежие комментарии