Пицца с солеными огурцами

Всыпать быстрые дрожжи в воду, добавив немного муки. Вмесить масло и остаток муки. Порезать поперечно помидоры, настружить сыр. Порезать брусочками шпикачики и сервелатную колбасу, огурцы нарезать, как для салата. Раскатать пласт, подвернуть края. Уложить кружки помидоров, колбасные изделия и огурцы. Присыпать специями и сырной стружкой. Печь 25 минут.