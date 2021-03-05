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Пицца с солеными огурцами

 

Пицца с солеными огурцами

Пицца с солеными огурцами

Ингредиенты

  • 300 г муки
  • 70 мл негазированной теплой воды
  • 1/2 пакетика дрожжей
  • 100 г сладкосливочного масла
  • 3 средних соленых огурца
  • 100 г сервелатной колбасы
  • 2 шпикачика
  • 150 г сыра
  • 3 крупных помидора
  • специи для пиццы

Способ приготовления

  • Всыпать быстрые дрожжи в воду, добавив немного муки. Вмесить масло и остаток муки. Порезать поперечно помидоры, настружить сыр. Порезать брусочками шпикачики и сервелатную колбасу, огурцы нарезать, как для салата. Раскатать пласт, подвернуть края. Уложить кружки помидоров, колбасные изделия и огурцы. Присыпать специями и сырной стружкой. Печь 25 минут.
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