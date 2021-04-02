Просто заворачиваю фарш с любой начинкой в фольгу и готовлю на сковороде без масла за 20 минут

✅Спешу поделиться с Вами ещё одним вкусным и оригинальным рецептом приготовления блюда из любого фарша. Получается так сочно и вкусно, что хочется так готовить снова и снова. Любая начинка - и всегда новый вкус блюда.

Фарш

Такое мясное блюдо смело можно готовить на любой праздник, гости точно оценят. Если подать горячим, то получится горячее мясное блюдо, а в холодном уже мясная закуска и замена колбасе, ветчине с утра на бутерброд. 😋

Очень прижился у нас этот рецепт из фарша, муж даже просит готовить его вместо котлет. Так понравилось! Да и смотрится очень эффектно. Так что удивить родных и друзей точно получится. 👍

Давайте уже готовить!

Обращаю внимание, что список продуктов я оставлю в конце публикации, а ещё я оставлю и короткий видео-рецепт, посмотрите. Обещаю, Вам очень понравится! Там видно со всех сторон, какое эффектное получилось блюдо. А если не понравится, то пишите в комментариях почему. Буду благодарна!

Горячим молоком заливаю овсяные хлопья. Закрываю крышкой и пока оставляю до того момента, как хлопья впитают молоко.

Овсяные хлопья

Беру любой фарш, добавляю соль и любимые специи. Каждый раз можно использовать разные и будет новый вкус. (у меня чеснок, перец, мускатный орех).

Сейчас же добавляю овсяные хлопья, которые уже напитались молоком.

Из фарша очень вкусный и быстрый рецепт

Беру 3 листа фольги размером 40х30 сантиметров.

Фольга

Отступаю от себя 10 сантиметров и выкладываю 1/3 часть фарша.

В качестве начинки шпинат (можно укроп, петрушку) и перепелиные яйца (можно измельчить обычные куриные). Но, я делала эту закуску на стол и с перепелиным яйцом смотрится супер!

Блюдо из фарша

Заворачиваю всё в рулетик (если непонятно как, смотрите в конце статьи мой видео-рецепт). Ещё можно сверху присыпать паприкой, будет красиво.

Рецепт из фарша

Получается 3 рулета.

Вкусный рецепт из фарша

Перекладываю рулетики в разогретую сковороду и обжариваю колбаски на огне чуть ниже среднего 5 минут с одной стороны и 5 минут с другой стороны. Сковорода сухая, без масла.

Что приготовить из фарша

Затем заливаю горячей водой на 1/3, чтобы были колбаски покрыты водой.

Что приготовить из фарша Блюдо из фарша Колбаски из фарша

Готовлю под крышкой на минимальном огне 8-10 минут примерно. Приятного аппетита!

Видео рецепт из фарша

✅ Продукты:

Фарш (любой) - 600 гр.

Яйца (у меня перепелиные) - 12 шт. Если будете брать куриные, то хватит и 3 шт.

Зелень (у меня шпинат) - по вкусу

Овсяные хлопья - 20 гр. (2 ст.л.)

Молоко - 40 гр.

Соль, перец, специи - по вкусу.