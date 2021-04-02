Просто заворачиваю фарш с любой начинкой в фольгу и готовлю на сковороде без масла за 20 минут

✅Спешу поделиться с Вами ещё одним вкусным и оригинальным рецептом приготовления блюда из любого фарша. Получается так сочно и вкусно, что хочется так готовить снова и снова. Любая начинка - и всегда новый вкус блюда.
Фарш
Такое мясное блюдо смело можно готовить на любой праздник, гости точно оценят. Если подать горячим, то получится горячее мясное блюдо, а в холодном уже мясная закуска и замена колбасе, ветчине с утра на бутерброд. 😋
Очень прижился у нас этот рецепт из фарша, муж даже просит готовить его вместо котлет. Так понравилось! Да и смотрится очень эффектно. Так что удивить родных и друзей точно получится. 👍
Давайте уже готовить!
Обращаю внимание, что список продуктов я оставлю в конце публикации, а ещё я оставлю и короткий видео-рецепт, посмотрите. Обещаю, Вам очень понравится! Там видно со всех сторон, какое эффектное получилось блюдо. А если не понравится, то пишите в комментариях почему. Буду благодарна!
Горячим молоком заливаю овсяные хлопья. Закрываю крышкой и пока оставляю до того момента, как хлопья впитают молоко.
Овсяные хлопья
Беру любой фарш, добавляю соль и любимые специи. Каждый раз можно использовать разные и будет новый вкус. (у меня чеснок, перец, мускатный орех).Сейчас же добавляю овсяные хлопья, которые уже напитались молоком.
Из фарша очень вкусный и быстрый рецепт
Беру 3 листа фольги размером 40х30 сантиметров.
Фольга
Отступаю от себя 10 сантиметров и выкладываю 1/3 часть фарша.
В качестве начинки шпинат (можно укроп, петрушку) и перепелиные яйца (можно измельчить обычные куриные). Но, я делала эту закуску на стол и с перепелиным яйцом смотрится супер!
Блюдо из фарша
Заворачиваю всё в рулетик (если непонятно как, смотрите в конце статьи мой видео-рецепт). Ещё можно сверху присыпать паприкой, будет красиво.
Рецепт из фарша
Получается 3 рулета.
Вкусный рецепт из фарша
Перекладываю рулетики в разогретую сковороду и обжариваю колбаски на огне чуть ниже среднего 5 минут с одной стороны и 5 минут с другой стороны. Сковорода сухая, без масла.
Что приготовить из фарша
Затем заливаю горячей водой на 1/3, чтобы были колбаски покрыты водой.
Что приготовить из фаршаБлюдо из фаршаКолбаски из фарша
Готовлю под крышкой на минимальном огне 8-10 минут примерно. Приятного аппетита!
Видео рецепт из фарша
✅ Продукты:
Фарш (любой) - 600 гр.
Яйца (у меня перепелиные) - 12 шт. Если будете брать куриные, то хватит и 3 шт.
Зелень (у меня шпинат) - по вкусу
Овсяные хлопья - 20 гр. (2 ст.л.)
Молоко - 40 гр.
Соль, перец, специи - по вкусу.
Свежие комментарии