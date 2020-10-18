Воздушный паштет из куриной печени — рецепт

Паштет из печени птицы — нежный и вкусный деликатес, с которым получатся отличные бутерброды для перекуса. А ещё он украсит праздничный стол или станет приятным дополнением обеда.

Увы, в готовых паштетах из магазина часто встречаются неаппетитные ингредиенты: кожа птицы, соевый белок, пальмовое масло, консерванты и красители. Но если приготовить лакомство дома, этого можно избежать! Вот простой рецепт паштета с максимально доступными основными ингредиентами: куриная печень, яйца и сливки. Яйца — секретный ингредиент, который отвечает за консистенцию и делает блюдо особенно воздушным

Рецепт рассчитан на достаточно большое количество паштета, его получится около килограмма. Поэтому приготовьтесь баловать себя вкусными бутербродами несколько дней подряд! Наш паштет без консервантов, и максимальный срок его хранения — четверо суток, обязательно в холодильнике.

Ингредиенты

Для этого паштета лучше взять охлажденную печень, но подойдет или замороженная. Во втором случае её нужно достать и разморозить заранее. Сливки нужны 10% жирности, а яйца — «отборные» (крупные). Если будете использовать мелкие, категории С1 или С2, возьмите не три, а четыре штуки.

Специи — дело вкуса; здесь приведено классическое для паштетов сочетание зиры, чеснока и черного перца. Но вы можете добавить любимые приправы: мускатный орех, хмели сунели, красный перец и другие.

Нам понадобится

Сковорода с толстым дном

Разделочная доска

Нож

Погружной блендер

Посуда с крышкой для хранения готового паштета в холодильнике: банка или контейнер

Ингредиенты

Куриная печень охлажденная (можно замороженная), 700 гр.

Репчатый лук: 1 средняя луковица.

Морковь: 1 штука (средняя).

Яйца куриные : 3 шт.

Горячая вода, 1 стакан (250 мл).

Специи: соль, чёрный перец, чеснок гранулированный, зира. По 1 щепотке.

Сливки 10%: 50 мл.

Масло растительное: 1-2 ст. л. (понадобится для обжарки овощей).

Приготовление

Лук мелко порежьте; морковь потрите на крупной терке.

Яйца сварите всмятку (для этого варите их 3 минуты после закипания воды, после чего слейте кипяток и залейте холодной водой).

Охлажденную куриную печень промойте в холодной воде и удалите всё лишнее: в покупном полуфабрикате встречаются жилы и пленки. Крупные кусочки порежьте напополам.

В сковороде с толстым дном разогрейте подсолнечное масло. Обжарьте лук до румяного состояния; добавьте к нему морковь.

Когда морковь в сковороде станет мягкой, добавьте печень к овощам и жарьте всё вместе 5-7 минут. Содержимое сковороды должно поменять цвет.

Добавьте специи и соль, перемешайте и жарьте ещё 2-3 минуты.

Залейте стаканом горячей воды и тушите под крышкой 15-20 минут.

Готовую печень немного остудите и добавьте яйца, очищенные и порезанные (или размятые вилкой).

Влейте в печень сливки.

Всю смесь пробейте погружным блендером до однородности. В паштете не должно быть комочков: чем он однороднее и воздушнее, тем лучше.

Готовый паштет подавайте с хлебом или гарниром. Блюдо можно хранить в холодильнике до 4 суток, как и любое, приготовленное из мяса.