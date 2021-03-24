Овощное рагу с фасолью и курицей

Далее, убавляем огонь и добавляем отварную фасоль и отварной картофель. Перемешиваем, добавляем паприку, горчицу, соевый соус, соль и томатный сок или мелко нарезанные томаты.

Помещаем в жаропрочную посуду, накрываем крышкой и ставим рагу в заранее разогретую духовку 200 градусов на 40-50 минут.

Также рагу можно тушить в сотейнике на плите. Для этого, накрываем сотейник крышкой и тушим на маленьком огне около 40 минут или до готовности.

Я предпочитаю готовить рагу в духовке. Выбор за Вами!!!