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Овощное рагу с фасолью и курицей

Рецепт: Овощное рагу с фасолью и курицей

Вкуснейшее овощное рагу с красной фасолью и курицей. Полноценный обед или ужин для всей семьи. Вкусно, полезно и сытно. Семья будет довольна!!!

Ингредиенты для «Овощное рагу с фасолью и курицей»:

Рецепт «Овощное рагу с фасолью и курицей»:

Овощное рагу с фасолью и курицей

Для рагу нам понадобится, красная фасоль пинто, фирмы Мистраль.
Фасоль помойте и замочите в воде на ночь.
Замоченную фасоль положите в кастрюлю и залейте водой,
добавите лавровый лист, соль 1- 2 столовые ложки и поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите около 1 ч 20 минут, пока фасоль не станет мягкой. Затем удалите лавровый лист и слейте воду в которой варилась фасоль.

Овощное рагу с фасолью и курицей

Морковь и лук помыть почистить. Морковь натереть на крупной терке.
Лук порезать небольшими кубиками. Обжарьте овощи в глубоком сотейнике или на сковороде, на среднем огне, до мягкости.

Овощное рагу с фасолью и курицей

Картофель помойте и очистите от кожуры. Разрежьте на четвертинки и отварите с момента кипения 10 минут. Еще как вариант, картофель можно обжарить на подсолнечном масле на сковороде, около 5 минут. Посолите по вкусу.

Овощное рагу с фасолью и курицей

Куриное бедро освободите от кости и порежьте мясо на кусочки, Добавьте мясо к обжаренным овощам. Также добавьте 1 ст. лож сливочного масла и мелко порезанный чеснок. Добавьте огонь на максимум и обжарьте все около 5 минут.

Овощное рагу с фасолью и курицей

Далее, убавляем огонь и добавляем отварную фасоль и отварной картофель. Перемешиваем, добавляем паприку, горчицу, соевый соус, соль и томатный сок или мелко нарезанные томаты.
Помещаем в жаропрочную посуду, накрываем крышкой и ставим рагу в заранее разогретую духовку 200 градусов на 40-50 минут.
Также рагу можно тушить в сотейнике на плите. Для этого, накрываем сотейник крышкой и тушим на маленьком огне около 40 минут или до готовности.
Я предпочитаю готовить рагу в духовке. Выбор за Вами!!!

Овощное рагу с фасолью и курицей

Готовое рагу выкладываем на тарелку украшаем зеленью и наслаждаемся вкусным и сытным блюдом. Приятного аппетита Вам и Вашей семье!

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