Вкуснейшее овощное рагу с красной фасолью и курицей. Полноценный обед или ужин для всей семьи. Вкусно, полезно и сытно. Семья будет довольна!!!
Ингредиенты для «Овощное рагу с фасолью и курицей»:
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Фасоль (замочить на ночь) — 150 г
- Чеснок — 3 зуб.
- Бедро куриное ( ) — 3 шт
- Горчица ( дижонская зернистая) — 1 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ст. л.
- Сок томатный (или томаты ) — 2 стак.
- Картофель (предварительно отварить или обжарить) — 600 г
- Лист лавровый ( добавить при варки фасоли) — 2 шт
- Соль (по вкуссу) — 1 ч. л.
Рецепт «Овощное рагу с фасолью и курицей»:
Для рагу нам понадобится, красная фасоль пинто, фирмы Мистраль.
Фасоль помойте и замочите в воде на ночь.
Замоченную фасоль положите в кастрюлю и залейте водой,
добавите лавровый лист, соль 1- 2 столовые ложки и поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите около 1 ч 20 минут, пока фасоль не станет мягкой. Затем удалите лавровый лист и слейте воду в которой варилась фасоль.
Морковь и лук помыть почистить. Морковь натереть на крупной терке.
Лук порезать небольшими кубиками. Обжарьте овощи в глубоком сотейнике или на сковороде, на среднем огне, до мягкости.
Картофель помойте и очистите от кожуры. Разрежьте на четвертинки и отварите с момента кипения 10 минут. Еще как вариант, картофель можно обжарить на подсолнечном масле на сковороде, около 5 минут. Посолите по вкусу.
Куриное бедро освободите от кости и порежьте мясо на кусочки, Добавьте мясо к обжаренным овощам. Также добавьте 1 ст. лож сливочного масла и мелко порезанный чеснок. Добавьте огонь на максимум и обжарьте все около 5 минут.
Далее, убавляем огонь и добавляем отварную фасоль и отварной картофель. Перемешиваем, добавляем паприку, горчицу, соевый соус, соль и томатный сок или мелко нарезанные томаты.
Помещаем в жаропрочную посуду, накрываем крышкой и ставим рагу в заранее разогретую духовку 200 градусов на 40-50 минут.
Также рагу можно тушить в сотейнике на плите. Для этого, накрываем сотейник крышкой и тушим на маленьком огне около 40 минут или до готовности.
Я предпочитаю готовить рагу в духовке. Выбор за Вами!!!
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