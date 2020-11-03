Омлет со шпинатом и помидорами

Как приготовить вкусный омлет

Омлет со шпинатом – отличное блюдо для сытного и легкого завтрака. Пышный омлет не только вкусен, но и полезен. Попробуйте приготовить это блюдо, и вы не разочаруетесь!

Продукты на 4 порции: 160 г замороженного шпината, 4 луковицы, 4 помидора, 8 яиц, 80 мл молока, соль, молотый черный перец, 5 столовых ложек топленого масла, 1 столовая ложка мелко нарезанного зеленого лука.

Приготовление омлета со шпинатом

Шпинат разморозить. Лук мелко порубить. Помидоры нарезать кубиками. Лук обжарить в 1 столовой ложке топленого масла, добавить шпинат и тушить 3 минуты, затем перемешать с помидорами, посолить и поперчить.

Яйца взбить с молоком, солью и перцем. В сковороде разогреть 1 столовую ложку топленого масла, вылить 1/4 яичной массы, сверху выложить 1/4 овощной смеси.

Поджарив омлет с одной стороны, посыпать зеленым луком, перевернуть и обжарить с другой стороны.

Приготовить еще 3 омлета. Выложить на тарелки, украсить, по желанию, зеленью петрушки или укропа и дольками помидора.

Приятного аппетита!