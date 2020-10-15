Варенье из дыни с лимоном - очень оригинальное варенье. Зимой, когда вам захочется ощутить свежесть летнего дня, просто откройте баночку такого лакомства и насладитесь его вкусом!

Продукты (на 2 порции) Дыня (мякоть) - 800 г Сахар - 400 г Лимон - 1 шт. Пошаговый фото рецептВаренье из дыни с лимоном Подготовьте необходимые ингредиенты для варенья из дыни с лимоном. Дыню разрежьте пополам и ложкой удалите косточки. Ложкой для вырезания шариков из фруктов и овощей выберите всю мякоть из дыни. Получившиеся шарики переложите в кастрюлю, всыпьте сахар. Аккуратно перемешайте дынные шарики с сахаром. Оставьте дынные шарики до того момента, пока сахар не превратится в сироп. На это понадобится от 3 до 5 часов. Можно оставить и на ночь. Затем поставьте кастрюлю на плиту и дайте сиропу закипеть. Проварите варенье 5 минут, оставьте его настаиваться на 5 часов. Затем в варенье добавьте лимонный сок и цедру лимона. Снова проварите варенье 5 минут, оставьте его настаиваться ещё на 5 часов. Третий раз проварите дынное варенье 5 минут, разложите его в стерилизованные банки и закатайте стерилизованными крышками. Дайте варенью из дыни с лимоном остыть, затем поставьте банки в прохладное место на хранение.

Шарики из мякоти дыни в сахарно-лимонном сиропе станут отличной добавкой к блинам, блинчикам, оладьям.

Приятного аппетита!