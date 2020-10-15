Варенье из дыни с лимоном
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Варенье из дыни с лимоном - очень оригинальное варенье. Зимой, когда вам захочется ощутить свежесть летнего дня, просто откройте баночку такого лакомства и насладитесь его вкусом!
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Пошаговый фото рецептВаренье из дыни с лимоном
Оставьте дынные шарики до того момента, пока сахар не превратится в сироп. На это понадобится от 3 до 5 часов. Можно оставить и на ночь.
Затем поставьте кастрюлю на плиту и дайте сиропу закипеть. Проварите варенье 5 минут, оставьте его настаиваться на 5 часов.
Затем в варенье добавьте лимонный сок и цедру лимона. Снова проварите варенье 5 минут, оставьте его настаиваться ещё на 5 часов.
Третий раз проварите дынное варенье 5 минут, разложите его в стерилизованные банки и закатайте стерилизованными крышками.
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