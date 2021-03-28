"Янтарный" пирог с яблоками (много начинки, мало теста)

Этот изумительно красивый и очень нежный пирог с яблоками я часто готовлю к чаю, когда приходят гости или просто, если хочется насыщенной яблочной выпечки, но "шарлотка" уже поднадоела. Пирог получается необыкновенный, мягкий как домашний мармелад и прозрачный, прямо как янтарь. Поэтому он называется "янтарный". А еще его называют "перевертыш", т.к. собирается и выпекается он не как все обычные пироги. Рецепт этого сладкого яблочного пирога очень простой, а результат настолько неожиданный, что у многих моих друзей вызывает восхищение.

"Янтарный" пирог с яблоками

Все ингредиенты для приготовления большого круглого пирога диаметром 24-26 см есть в конце статьи.

Способ приготовления:

Для приготовления пирога потребуется много яблок. Они могут быть совершенно любыми по своему вкусу и возможностям - зелеными, красными, желтыми, кислыми или сладкими. В идеале, как многие считают, лучше всего его делать с "Антоновкой", но я пробовала его печь и из других яблок. Все они прекрасно подходят тоже. И самое интересно то, что яблоки не обязательно должны быть очень сочными. Мне кажется, что если они уже не сильно упругие и как бы немного "ватные", то пирог получается даже еще лучше.

Яблоки не нужно чистить от шкурки, только разрезать каждое на 3-4 толстых дольки в зависимости от размера. Лучше взять средние.

"Янтарный" яблочный пирог

Подготовить форму для выпечки. Она может быть любой, как круглой, так и квадратной. Главное, чтобы она не была разъемной. Форму нужно смазать сливочным маслом (дно и стенки тоже), а также разложить кусочки масла по всему дну, вот так.

Рецепт яблочного пирога

Присыпать форму половиной от указанного для яблок количества сахара и распределить его по дну и стенкам встряхивающими движениями.

Рецепт пирога с яблоками

Уложить по дну один слой яблок шкуркой вниз. Укладывать дольки яблок нужно достаточно плотно друг к другу и желательно так, чтобы получился вот такой рисунок.

Яблочный пирог

Далее присыпать этот слой второй половиной сахара и сверху уложить все оставшиеся яблоки. Не удивляйтесь, что сахара так много. Он должен соединиться с соком от яблок и превратиться во время выпечки практически в мармелад. Яблоки, кстати, тоже будут возвышаться над стенками формы небольшой горкой.

Пирог с яблоками

Поставить форму с яблоками в заранее разогретую до 190-200 градусов духовку, в нижнюю её треть, и запекать в обычном режиме "верх-низ" при этой температуре примерно 50-60 минут. Яблоки должны заметно подрумяниться и стать полностью мягкими.

Выпечка с яблоками

Запеченные яблоки оставить остывать. За это время они должны осесть.

Запеченные в духовке яблоки

Пока остывают яблоки приготовить тесто. Для этого нужно сначала взбить яйца с небольшим добавлением соли в пену, около 1-2 минут.

Тесто для яблочного пирога

И затем постепенно, продолжая взбивать, ввести обычный и ванильный сахар. Взбивать нужно до тех пор, пока масса не станет по ощущениям воздушной и при стекании с венчика её струйки не должны моментально растворяться на поверхности. В идеале они должны задерживаться на ней хотя бы на пару секунд.

Бисквитное тесто для выпечки

Теперь нужно смешать муку с разрыхлителем и просеять её во взбитую массу. Муки будет совсем мало, это нормально. Как можно догадаться, это будет бисквитное тесто. И его рецептом можно с успехом воспользоваться для выпечки сладких рулетов и т.п.

Тесто для бисквитного яблочного пирога

Далее нужно все перемешать до однородности с помощью венчика, вручную. И делать это нужно "нежно", специальным образом, плавными движениями снизу вверх. На фото видно, что тесто очень воздушное.

Бисквитное тесто для пирога

Этим тестом залить остывшие яблоки и форму осторожно повстряхивать, чтобы оно прошло немного пониже и поглубже в яблоки. Поверхность можно разровнять ложкой или лопаточкой.

Яблочный пирог на бисквитном тесте

Снова поставить форму в духовку и выпекать пирог на том же режиме и при тойже температуре до готовности еще 20 минут. Тесто должно заметно и выраженно подрумяниться. Его готовность можно прверить зубочисткой. Во время выпечки тесто будет немного подниматься и этот момент нужно учесть при выборе формы. Тесто, залитое в неё должно быть на 1 см ниже краев.

Бисквитный яблочный пирог

Вот так выглядит пирог только что из духовки. Он должен быть румяным. Чтобы извлечь его из формы, сначала необходимо его хорошо остудить.

"Прозрачный" яблочный пирог

Когда пирог остынет накрыть его сверху тарелкой, перевернуть на неё и затем форму снять. Снимается она очень легко. Вот такой красавец вышел.

"Прозрачный янтарный" пирог с яблоками

Резать и подавать пирог лучше всего только после того, как он очень хорошо застынет. Для этого я ставлю его в холодильник на часик. За это время он "схватиться" окончательно и яблоки практически первратятся в очень нежный мармелад, а бисквит очень хорошо пропитается яблочным сиропом, как хорошо обработанный торт.

"Янтарный" яблочный пирог на тонком бисквитном тесте

Если я скажу, что пирог великолепен, то я не смогу выразить свой восторг до конца. Его нужно приготовить. И тогда он станет любимым яблочным пирогом, который будет постоянно удивлять и восхищать всех, кто его попробует. Это сплошное яблочное удовольствие на тоненьком тесте.

"Прозрачный" яблочный пирог на тонком бисквитном тесте

Ингредиенты для пирога диаметром 24-26 см: