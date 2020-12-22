МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Очень вкусный Медовый торт с тонкими пропитанными коржами, изящный и нежный. Приготовьте такой медовик и вы поймёте, что нежнее ещё не ели!

Очень вкусный Медовый торт с тонкими пропитанными коржами, изящный и нежный. Приготовьте такой медовик и вы поймёте, что нежнее ещё не ели!

Рецептов приготовления медовика существует очень много, большим спросом пользуется медовик без раскатки (кликните , чтобы посмотреть рецепт) предполагаю, что многие боятся и не хотят возится с тестом и раскатывать такое липкое приставучее тесто, ведь его нельзя затягивать мукой и долго мять, иначе будет сухим и жестким как сухарь. Понимаю.

Но тесто очень нежное, и его легко размять по пергаменту не прибегая к скалке. Зато коржи будут тончайшие и эффект от них будет поразителен.

Обязательно угостите близких и друзей таким тортиком.

Рекомендую попробовать " КАРАМЕЛИЗОВАННЫЙ СМЕТАННЫЙ КРЕМ", его редко используют, а зря. У меня данный крем находится в ТОПе лучших кремов для медовика. Надеюсь оцените и вы!

Гастрономический экстаз от торта будет гарантирован))

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ИНГРЕДИЕНТЫ ТЕСТО торт на 12-14 порций. D 24 СМ. ( 7 коржей по 100 гр+ остатки на крошку)

сливочное масло 145

сахар 175

мед 100

сода 14

уксус 9 % 19

яйцо 90

мука 425

ИНГРЕДИЕНТЫ КРЕМ как приготовить крем смотрите в отдельном посте ТУТ

Сметана 1100 гр.

Сахар 220 гр.

Сливочное масло 180 гр.

ИНГРЕДИЕНТЫ СИРОП

Сахар 40 гр.

Вода 80 мл.

Сначала сварите сироп. В кипяток добавьте сахар, размешайте и оставьте остывать.

В кастрюлю выкладываем мед, сахар и сливочное масло. Прогреваем пока сахар не начнёт растворятся. Следите , чтобы сильно не кипело.

Деревянной ложкой можно поднять немного массы , и слегка провести пальцем, чтобы удостовериться, что сахар сильно не чувствуется. Снимаем с плиты.

В стакане смешиваем соду и гасим уксусом.

Выливаем в кастрюлю и масса начнёт пениться и подниматься шапочкой. Размешиваем.

Как только масса слегка остынет(иначе яйцо сварится в ней) вводим яйца.

Быстро перемешиваем деревянной ложкой

Масса осела, пена ушла. Теперь очередь вводить муку.

Полностью вводим всю муку.

Стараемся замешивать тесто так, чтобы было минимум движений. Чем больше месите, тем коржи будут твёрже. (Такой же принцип и у песочного теста)

Тесто покажется жидким. Оставьте его 6 минут на столе в кастрюле.

Тесто стало плотнее как пластилин. Разделите тесто на равные кусочки 7 штук по 100 гр.

Остальное тесто пойдёт на крошку

У меня уже готовые круги из пергамента диаметром 24 см. ( очень удобно )

Очень легко тесто распределять прямо ладошкой и пальцами. Где то можно так же подкатать.

Вот такие яркие рыжие солнышки ставим в духовку на 170 градусов до золотистого цвета. Это буквально несколько минут , не передержите!

Вот такие они должны получится 7 коржей.

Остатки у меня идут на крошку.

Крем , как я уже говорила, у меня "карамелизованная сметана"

Собираем торт распределяя крем по коржам (оставляем так же крем на верх и бока торта) Каждый корж, кисточкой, в один слой пропитываем сиропом, начиная со второго.(самый нижний корж не пропитываем)

Остатки теста пробиваем блендером в крошку. Или крошим руками.

Убираем торт в холодильник на 4 часа или лучше на ночь. Медовик лучше не держать долго в холодильнике, так как процесс пойдет обратный и он начнет только сохнуть. Это касается любого медовика.

Я готова этому торту петь оды, настолько он вкусный и нежный.

Больше нечего сказать, пробуйте и пишите комментарии !