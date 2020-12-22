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МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Очень вкусный Медовый торт с тонкими пропитанными коржами, изящный и нежный. Приготовьте такой медовик и вы поймёте, что нежнее ещё не ели!

 

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами
МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Рецептов приготовления медовика существует очень много, большим спросом пользуется медовик без раскатки (кликните , чтобы посмотреть рецепт) предполагаю, что многие боятся и не хотят возится с тестом и раскатывать такое липкое приставучее тесто, ведь его нельзя затягивать мукой и долго мять, иначе будет сухим и жестким как сухарь. Понимаю.

Но тесто очень нежное, и его легко размять по пергаменту не прибегая к скалке. Зато коржи будут тончайшие и эффект от них будет поразителен.

Обязательно угостите близких и друзей таким тортиком.

Рекомендую попробовать " КАРАМЕЛИЗОВАННЫЙ СМЕТАННЫЙ КРЕМ", его редко используют, а зря. У меня данный крем находится в ТОПе лучших кремов для медовика. Надеюсь оцените и вы!

Гастрономический экстаз от торта будет гарантирован))

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ИНГРЕДИЕНТЫ ТЕСТО торт на 12-14 порций. D 24 СМ. ( 7 коржей по 100 гр+ остатки на крошку)

сливочное масло 145
сахар 175
мед 100
сода 14
уксус 9 % 19
яйцо 90
мука 425

ИНГРЕДИЕНТЫ КРЕМ как приготовить крем смотрите в отдельном посте ТУТ

Сметана 1100 гр.
Сахар 220 гр.
Сливочное масло 180 гр.

ИНГРЕДИЕНТЫ СИРОП

Сахар 40 гр.
Вода 80 мл.

Сначала сварите сироп. В кипяток добавьте сахар, размешайте и оставьте остывать.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

В кастрюлю выкладываем мед, сахар и сливочное масло. Прогреваем пока сахар не начнёт растворятся. Следите , чтобы сильно не кипело.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Деревянной ложкой можно поднять немного массы , и слегка провести пальцем, чтобы удостовериться, что сахар сильно не чувствуется. Снимаем с плиты.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

В стакане смешиваем соду и гасим уксусом.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Выливаем в кастрюлю и масса начнёт пениться и подниматься шапочкой. Размешиваем.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Как только масса слегка остынет(иначе яйцо сварится в ней) вводим яйца.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Быстро перемешиваем деревянной ложкой

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Масса осела, пена ушла. Теперь очередь вводить муку.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Полностью вводим всю муку.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Стараемся замешивать тесто так, чтобы было минимум движений. Чем больше месите, тем коржи будут твёрже. (Такой же принцип и у песочного теста)

Тесто покажется жидким. Оставьте его 6 минут на столе в кастрюле.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Тесто стало плотнее как пластилин. Разделите тесто на равные кусочки 7 штук по 100 гр.

Остальное тесто пойдёт на крошку

У меня уже готовые круги из пергамента диаметром 24 см. ( очень удобно )

Очень легко тесто распределять прямо ладошкой и пальцами. Где то можно так же подкатать.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами
МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Вот такие яркие рыжие солнышки ставим в духовку на 170 градусов до золотистого цвета. Это буквально несколько минут , не передержите!

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Вот такие они должны получится 7 коржей.

Остатки у меня идут на крошку.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Крем , как я уже говорила, у меня "карамелизованная сметана"

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Собираем торт распределяя крем по коржам (оставляем так же крем на верх и бока торта) Каждый корж, кисточкой, в один слой пропитываем сиропом, начиная со второго.(самый нижний корж не пропитываем)

Остатки теста пробиваем блендером в крошку. Или крошим руками.

Убираем торт в холодильник на 4 часа или лучше на ночь. Медовик лучше не держать долго в холодильнике, так как процесс пойдет обратный и он начнет только сохнуть. Это касается любого медовика.

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

Я готова этому торту петь оды, настолько он вкусный и нежный.

Больше нечего сказать, пробуйте и пишите комментарии !

МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами
МЕДОВИК с ОЧЕНЬ ТОНКИМИ Нежными Коржами

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

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