Очень вкусный десерт из тыквы и творога.

Срочно бегите за тыквой! Рецепт удивит абсолютно всех. Даже тех, кто не любит тыкву. После этого десерта Вы полюбите тыкву.

Очень вкусный и легкий десерт из тыквы и творога.

Думал, что дочка никогда не догадается из чего приготовлен этот тыквенный торт, но, когда откусила кусок, то сразу сказала, что там есть тыква. Не скажу, что мы часто кормим дочку тыквой, но ей удалось отгадать мой секретный ингредиент)). И тыквенный торт ей очень понравился!



Что понадобится для тыквенной основы:

Тыква (очищенная) - 500 гр.

Яйца (свежие) - 2 шт.

Сахар - 75 гр.

Соль - щепотка

Крахмал (кукурузный) - 2 ст.л.

Цедра апельсина (крупного) - 1 шт.

Что понадобится для творожной основы:

Творог - 400 гр.

Яйца - 2 шт.

Кефир - 70 - 100 мл.

Сахар - 110 гр.

Сахар (ванильный) - 10 гр.

Крахмал (кукурузный) - 2 ст.л.

Соль - щепотка

Ингредиенты.

Как делать:

Первым делом нужно приготовить тыкву! Чистим тыкву, нарезаем на небольшие кубики, кладём в пакет, завязываем узел (см. фото), делаем отверстия в пакете и убираем в микроволновку на 8 минут при мощности 800 Вт. Тыква должна быть мягкой!

После отправляем в миску от блендера мягкие кубики (сок от тыквы не нужен) и превращаем в пюре. Оставляем на столе чтобы остыло. Пока тыквенное пюре остужается подготовим творожную основу!

1 из 7 Перекладываем тыкву в пакет.

Перекладываем творог в миску, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, кефир и с помощью блендера превращаем в однородную массу. Затем добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем венчиком. Творожная основа - готова!

1 из 7 К творогу добавляем яйца.

Подготовим тыквенную основу: в миску с тыквенным пюре добавляем яйца, сахар, соль, кукурузный крахмал и хорошенько перемешиваем венчиком. После добавляем цедру апельсина и снова хорошенько перемешиваем.

Важно! Две основы должны быть одной консистенции! Если где-то получилось жидковатым, то рекомендую добавить немного кукурузного крахмала.

1 из 4 Готовим тыквенную основу.

Берём силиконовую форму (диаметр 24 см.), смазываем сливочным маслом и добавляем в середину 3 столовых ложек творожной основы (см. фото). После добавляем 3 столовых ложек тыквенной основы. И так проделываем пока всё не закончится.

После убираем тыквенный торт в разогретую духовку до 185°С на 50 минут.

1 из 5 Поверх творожной основы добавляем тыквенную основу.

Достаём из духовки, даём немного остыть и пробуем эту красоту. Если честно, мне было жалко разрезать, т.к. получился очень яркий, изящный и праздничный торт. А когда отрезал кусок, то удержаться уже не смог, откусил кусок)). Друзья, тыквенный торт просто тает во рту. Очень вкусно! Других слов у меня нет.

1 из 8 Листайте аппетитные картинки.

Торт из тыквы и творога понравился всей нашей семье. Половину съели сразу)). Тыква практически не чувствуется! Обязательно попробуйте этот рецепт.

Приятного аппетита!