КУРИНЫЕ БЕДРА С АПЕЛЬСИНОМ И ЛИМОНОМ – ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Приветствую вас, любители вкусностей и деликатесов. Думаю, вы не станете отрицать, что птица великолепно сочетается с фруктами и ягодами. Ну, например, коронное блюдо праздничного застолья – запеченный гусь с яблоками. Или куриные бедра с апельсином, приготовленные в духовке. Кстати, последний вариант отличается весомым преимуществом – это блюдо готовить можно хоть каждый день. Его рецептом с фото я с вами сегодня поделюсь.
ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
По рецепту, бедрышки должны мариноваться в цитрусовом маринаде. Он готовится из лимона, лайма и апельсина. Это освежающее, яркое и красочное сочетание. Три цвета выглядят необычайно великолепно: ярко-желтый, оранжевый и зеленый. Этот рецепт отличное средство от зимней сезонной хандры. А свежие травы я заменяю сушеными.
Но если уж получилось, что у вас нет лайма, просто добавьте побольше апельсина. Можете даже использовать только один апельсин, если за лимонами неохота ходить в магазин. Будет, немного другой вкус, но все же выйдет тоже оригинально. Не зря же говорят, что лень – двигатель прогресса
Плоды цитрусовых очень полезны. Эта группа фруктов богата антиоксидантом токоферолом, витаминами группы В, PP и аскорбиновой кислотой. А еще в них много минеральных солей, органических кислот, эфирных масел и прочих ценных компонентов.
Так, лимон обладает тонизирующим действием. А еще он улучшает работу головного мозга, укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм. В свою очередь апельсин защищает организм от воздействия свободных радикалов, укрепляет кости и зубы. А еще этот плод благотворно влияет на работу нервной системы. Лайм – фрукт, поднимающий настроение, так что он прописан всем.
Этот маринад вполне может быть использован и для других видов мяса. В нем можно замариновать отбивные из свинины или говядины.
Приготовленная по этому рецепту курица получилась настолько нежной и такой вкусной. Рецепт мгновенно стал моим любимым. Поэтому спешу поделиться им с вами – готовьте и наслаждайтесь. Только потом написать не забудьте о том, что у вас вышло.
ИНГРЕДИЕНТЫ
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|6 шт
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|½
|и лимона
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|1 шт
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|3 зубчика
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|2 ст. л
|свежего
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|1 ст. л
|свежего
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|60 мл
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|по вкусу
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|по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Шаг 1. Натираем цедру цитрусовых. Аромат в основном живет в кожуре плодов. Чтобы он не улетучился, советую готовую цедру поместить сразу в пакет.
Шаг 2. После порежьте лайм пополам. Выдавите из половинки сок прямо в пакет, где у нас хранится цедра. Проделайте эту же процедуру с апельсином и половиной лимона. Будьте осторожны, чтобы не выдавить семена.
Шаг 3. Почистите зубчики чеснока и измельчите, после добавить в маринад. Листья розмарина и тимьяна очистите от стеблей и мелко нашинкуйте. Благодаря этому они максимально отдадут свой аромат. Добавьте пряные травы в маринад, затем сбрызните оливковым маслом.
Шаг 4. Слегка приправьте солью/перцем, перемешайте ложечкой все ингредиенты.
Шаг 5. Отправляем в пакет к ароматной массе курицу и хорошенько его запечатываем. Переворачиваем пару раз пакет с содержимым, чтобы смесь равномерно покрыла мясо. Помещаем пакет в кастрюлю, чтобы он не запачкал ничего в случае утечки. И отправляем его в холодильник на 4-6 часов.
Шаг 6. Когда пройдет время, разогреваем печь до 190 градусов. Перекладываем бедрышки в форму и сбрызгиваем оставшимся маринадом из пакета. Отправляем противень в духовку и выпекаем курицу в течение 1 часа. Но это время усредненное, поэтому ориентируйтесь на состояние мяса. Если после того как проткнете кусочек, потечет прозрачная жидкость, значит, курятина готова. Да, и на кожицу смотрите. Она должна быть золотисто-коричневой и хрустящей, ням-ням!
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