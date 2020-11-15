КУРИНЫЕ БЕДРА С АПЕЛЬСИНОМ И ЛИМОНОМ – ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Приветствую вас, любители вкусностей и деликатесов. Думаю, вы не станете отрицать, что птица великолепно сочетается с фруктами и ягодами. Ну, например, коронное блюдо праздничного застолья – запеченный гусь с яблоками. Или куриные бедра с апельсином, приготовленные в духовке. Кстати, последний вариант отличается весомым преимуществом – это блюдо готовить можно хоть каждый день. Его рецептом с фото я с вами сегодня поделюсь.

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

По рецепту, бедрышки должны мариноваться в цитрусовом маринаде. Он готовится из лимона, лайма и апельсина. Это освежающее, яркое и красочное сочетание. Три цвета выглядят необычайно великолепно: ярко-желтый, оранжевый и зеленый. Этот рецепт отличное средство от зимней сезонной хандры. А свежие травы я заменяю сушеными.

Но если уж получилось, что у вас нет лайма, просто добавьте побольше апельсина. Можете даже использовать только один апельсин, если за лимонами неохота ходить в магазин. Будет, немного другой вкус, но все же выйдет тоже оригинально. Не зря же говорят, что лень – двигатель прогресса

Плоды цитрусовых очень полезны. Эта группа фруктов богата антиоксидантом токоферолом, витаминами группы В, PP и аскорбиновой кислотой. А еще в них много минеральных солей, органических кислот, эфирных масел и прочих ценных компонентов.

Так, лимон обладает тонизирующим действием. А еще он улучшает работу головного мозга, укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм. В свою очередь апельсин защищает организм от воздействия свободных радикалов, укрепляет кости и зубы. А еще этот плод благотворно влияет на работу нервной системы. Лайм – фрукт, поднимающий настроение, так что он прописан всем.

Этот маринад вполне может быть использован и для других видов мяса. В нем можно замариновать отбивные из свинины или говядины.

Приготовленная по этому рецепту курица получилась настолько нежной и такой вкусной. Рецепт мгновенно стал моим любимым. Поэтому спешу поделиться им с вами – готовьте и наслаждайтесь. Только потом написать не забудьте о том, что у вас вышло.

ИНГРЕДИЕНТЫ Куриное бедро 6 шт Лайм ½ и лимона Апельсин 1 шт Чеснок 3 зубчика Розмарин 2 ст. л свежего Тимьян 1 ст. л свежего Масло оливковое 60 мл Соль по вкусу Перец черный молотый по вкусу