ОМЛЕТ НА СЛОЕНОМ ТЕСТЕ В ДУХОВКЕ – ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

Приветствую вас, мои замечательные гурманы. Скажите, вам нравятся блюда, которые можно легко сделать? У меня такая любовь к быстрому приготовлению проявилась, когда сынуля начал ходить. Надо делать все сразу и быстро. Ну и, конечно же, хочется, чтобы приготовленные блюда были вкусными и полезными. Одно из таких кушаний – омлет на слоеном тесте. Его рецептом сегодня с вами поделюсь.

ВЫБИРАЕМ СЛОЕНОЕ ТЕСТО

Поскольку нет времени возиться с приготовлением слоеного теста, я его частенько покупаю в магазине. Но выбор такого продукта – дело серьезное. Поэтому хочу акцентировать ваше внимание на несколько моментов, которые нужно учитывать при покупке слоеного теста:

Убедитесь, что упаковка герметичная. Даже малейшие повреждения недопустимы. Если нарушена целостность упаковки, это плохо скажется на качественных характеристиках продукта. Ощупайте тесто. Оно должно быть твердым и недеформированным. Если при ощупывании обнаружите вздутия или другие изменения формы, продукт неоднократно размораживался. А потом снова замораживался. Наличие темных пятен на тесте недопустимо. Продукт должен иметь светло-серый или светло-желтый цвет. Да и о сроке годности не забывайте. А то подсунут вам тесто, приготовленное еще при Петре I. И будете вы голову ломать, что делать с этим раритетом

И еще, не забывайте, что слоеное тесто может быть дрожжевым или бездрожжевым. Я чаще покупаю последнее. А вы? Кстати, для омлета как раз нужно покупать бездрожжевой продукт.

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

По предложенному вам рецепту понадобится всего лишь 4 основных ингредиента. Такой вариант омлета сейчас один из моих любимых. Готовить его до смешного просто. Можно сделать классический омлет с молоком. Или придумать свою сборку – помидоры, мясо, зелень или еще что есть в холодильнике. Из указанного количества ингредиентов выйдет 9 порций. Время приготовления — 30 минут.

Просто раскатайте лист слоенки и поместите в квадратную форму для выпечки. Прижмите края вилкой. Взбейте яйца с молоком до пены. Затем добавьте тертый сыр. Вылейте яичную смесь в форму и выпекайте до золотистого цвета корочки. Все невероятно просто.

Сыр можете взять любой, скажем, царский. Посмотрите, что у вас там завалялось в холодильнике. Каждый сорт придаст новый привкус блюду. Поэтому при желании можете поэкспериментировать.

В качестве аромата я добавила слегка поджаренный красный перец. Однако нарезанная ветчина, бекон, вареные овощи или оливки — тоже хороший выбор. Свежие травы, такие как лук-шалот, базилик, чабрец тоже можете добавлять. Они придадут свои оттенки аромату блюда.

Этот омлет вкусен не только сразу после приготовления. Он не утрачивает свои вкусовые качества и на следующий день. Можете приготовить блюдо к завтраку. Или возьмите его с собой на работу в контейнере в качестве обеда, добавив свежие овощи. Непременно приготовьте – не пожалеете. А как отведаете, отзыв черканите.

Ну, а вот и пошаговый рецепт этого кулинарного шедевра. Готовьте с удовольствием.

ИНГРЕДИЕНТЫ Тесто слоеное 1 лист замороженного теста Яйцо куриное 10 шт Молоко 180 мл Специи соль и перец, по вкусу Сыр 150 гр твердых сортов