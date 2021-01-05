Очень вкусный рис с тыквой. Простой рецепт.

Я недавно писала, что мне запретили на 2-3 месяца молочные продукты и глютен. Врач сказала, что потом можно будет, но пока ни-ни.

Почему - подробно в этой статье. Я стала перестраиваться, пробовать новые продукты, перестала есть хлеб и перешла на безглютеновые хлебцы. Из круп в основном готовлю рис и гречку и недавно задалась целью приготовить вкусную сладкую рисовую кашу с тыквой, но без молока. Вспомнила, все что знаю о варке разных видов риса и решила готовить с круглым рисом.

Рецепт очень простой и получилось на мой вкус идеально! Но такой же результат гарантирую тем у кого есть весы, таймер и калькулятор. Почему? Я взяла за основу свой рецепт варки риса для суши, а там очень важно и качество риса и точное соотношение воды и крупы, и время. У меня был "рис для японской кухни", но можно использовать любой качественный круглый белый рис. Как-то я готовила из элитного краснодарского, не помню кто его производит. Покупала рис для суши на развес в Ашане - тоже хороший. Нравится рис "италика". Сорта арборио или карнароли, которые используются в ризотто для этого рецепта не подойдут.

Посмотрите сколько мякоти в тыкве баттернат, а покупаешь круглую - она часто внутри полая, стенки с тонким слоем. Круглую и чистить не так удобно.

Тыкву я обычно покупаю сорта баттернат, потому что в ней много мякоти и мало семян. Тыква этого сорта никогда не разочарует - в меру сладкая, с нежным ореховым привкусом, красивого оранжевого цвета. Когда я провожу мастер-классы с блюдами из тыквы, то покупаю только этот сорт.

Ингредиенты:

Рис сухой белый круглый - 120 г

Тыква очищенная - 330 г

Вода - 190 г

Масло растительное - 30 г

Мёд - 35 г

Лимонный сок - 5 г

Соль - по вкусу

Приготовление:

Рис залить холодной водой и оставить на 20 минут.

Очистить тыкву от кожуры.

Я взвешивала тыкву в очищенном виде. Ее можно добавить немного меньше или больше. В этом рецепте отварного риса у меня получилось примерно столько же сколько и тыквы.

Нарезать тыкву небольшими кубиками.

Разогреть большую сковороду с высокими бортиками на сильном огне и добавить масло.

Быстро 2-3 минуты, помешивая, обжарить тыкву и снять сковороду с огня.Больше жарить не нужно, потому что тыква разварится и будет слишком мягкой.

У меня сковорода с толстым дном, поэтому тыква на ней еще немного доходит.

Рис хорошо промыть, чтобы вода стала прозрачной. Слить воду.

Я аккуратно сливаю воду 5-6 раз, пока вода не станет прозрачной.

Я промытый рис взвешиваю и умножаю вес риса на 1,25 получается то количество воды, которым нужно залить рис.

У меня получилось 154 г мокрого риса, значит воды нужно 190 г.

Рис при замачивании впитывает воду, поэтому если варить как обычно, добавляя воду в соотношении на 1 часть риса, 2 части воды, он сильно разварится.

Добавить рис к тыкве. Залить горячей водой, я обычно кипячу воду в чайнике - на это количество продуктов 190 г воды.

Накрыть крышкой и варить на самом маленьком огне 13 минут, лучше поставить таймер! А пока приготовить "заливку" - 50 мл. горячей воды смешать с 35 г меда (1,5 ст.л.) и 5 г лимонного сока (1 ч.л.) добавить чуть-чуть соли. Можно вместо меда взять сахар.

Через 13 минут полить этой "заправкой" рис, перемешать, накрыть крышкой и готовить ещё 2 минуты.

Оставьте рис доходить под крышкой на 5-10 минут

Снимите сковороду с огня и не поднимая крышку (это важно) дайте постоять ещё 5-10 минут.

Рис получился рассыпчатый, но не суховатый как длинный.

Готовила вот из такого риса для японской кухни Агро-альянс.